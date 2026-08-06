Muốn con trưởng thành vững vàng, người mẹ nên có 2 tầm nhìn này từ rất sớm

Rất nhiều gia đình lầm tưởng rằng, tương lai của một đứa trẻ là cuộc đua về tài năng, bằng cấp hay gia cảnh. Chỉ cần ép con học hành điên cuồng, cố gắng kiếm thật nhiều tiền là có thể giúp con thoát khỏi sự bình thường, vươn lên tầng lớp cao hơn.

Thế nhưng, đi sâu vào nghiên cứu tâm lý học gia đình, người ta mới phát hiện ra: Thứ thực sự tạo nên khoảng cách giữa những đứa trẻ chưa bao giờ là điều kiện vật chất bên ngoài, mà chính là tầm nhìn và góc nhìn của người mẹ.

Có câu nói: Người cha quyết định chiều cao của gia đình (tầm nhìn, định hướng, sự bảo vệ, tính nguyên tắc), người mẹ quyết định nền tảng tâm hồn của con cái (giáo dục nhân cách cốt lõi, sự kết nối và cảm xúc).

Mỗi lời nói, hành động, mỗi triết lý giáo dục của người mẹ đều âm thầm nhào nặn nên tính cách, quan điểm sống và hướng đi tương lai của đứa trẻ. Người mẹ có tầm nhìn xa, đứa trẻ mới có thể bước đi vững vàng, hoàn toàn rời xa sự bế tắc và hạn hẹp của tư duy tầm thường.

Người mẹ có tầm nhìn dài hạn thường không chỉ chăm lo cho hiện tại mà còn từng bước giúp con hình thành tính tự lập, bản lĩnh và khả năng thích nghi với cuộc sống. Ảnh minh họa: iStock

Dưới góc độ tâm lý và đời sống, cái bẫy của những người sống quẩn quanh chưa bao giờ chỉ là sự thiếu hụt tiền bạc, mà phần lớn đến từ nhận thức hẹp hòi, tâm lý yếu đuối và tư duy nội hao. Nghèo khó có thể thay đổi bằng sự nỗ lực, nhưng cách nghĩ "ngắn" và tiêu cực sẽ giam hãm một con người suốt cả cuộc đời.

Người mẹ thực sự trí tuệ không bao giờ chỉ nhìn chằm chằm vào điểm số hay chuyện ăn mặc đủ đầy, mà sẽ kiên trì giữ vững 2 tầm nhìn dưới đây để lót đường cho tương lai của con.

2 tầm nhìn của người mẹ tạo nên sự thành công của con cái trong tương lai

Tầm nhìn thứ nhất: Không nuông chiều bao bọc, rèn cho con chỉ số vượt khó (AQ) và khả năng chịu áp lực

Căn bệnh chung của rất nhiều gia đình bình thường là người mẹ quá nuông chiều con cái, quen tay làm thay con mọi việc, chủ động xua tan mọi sóng gió quanh con. Xót con chịu khổ, sợ con mệt mỏi, lo con vấp ngã; chuyện gì cũng chiều chuộng, mắc lỗi gì cũng xoa dịu, từ nhỏ đã biến môi trường sống của con thành một "nhà kính" không chút gió bão.

Thế nhưng, bản tính con người vốn thích tìm xô né tránh rủi ro. Một đứa trẻ chưa từng trải qua thất bại sẽ có khả năng chịu áp lực cực kỳ kém.

Khi trưởng thành, chỉ cần gặp một chút khó khăn, chịu một chút tủi thân là chúng rất dễ gục ngã, buông xả, tự dằn vặt bản thân, gặp chuyện là né tránh, không ai dám đứng ra gánh vác trách nhiệm.

Cốt lõi của tư duy quẩn quanh chính là: Không chịu được áp lực, không chịu được vất vả, không vượt qua được vấp ngã.

Người mẹ có tầm nhìn xa hiểu rất rõ việc cần phải biết buông tay đúng lúc:

Không làm thay, không dung túng quá mức; Cho phép con được làm sai và thử lại; Chấp nhận những điểm chưa hoàn hảo của con; Cố ý rèn luyện khả năng chịu áp lực và tinh thần trách nhiệm cho con.

Một đứa trẻ có chỉ số vượt khó (AQ) cao, dù điểm xuất phát rất bình thường, cũng có thể dựa vào sự kiên cường và dai sức để vươn lên làm chủ cuộc đời.

Nuôi dạy con không chỉ là đáp ứng nhu cầu trước mắt, mà còn là chuẩn bị cho con năng lực tự bước đi trên chính con đường của mình. Ảnh minh họa: iStock

Tầm nhìn thứ hai: Không nội hao cảm xúc, rèn cho con một tâm thái bình ổn, tâm tính vững vàng

Nhìn vào đại đa số các gia đình luôn sống trong chật vật, chúng ta thường thấy một kịch bản quen thuộc: Không khí gia đình tràn ngập cãi vã, trách móc, lo âu và năng lượng tiêu cực. Một người mẹ tính khí thất thường, thường xuyên phàn nàn, đổ lỗi khi gặp khó khăn, luôn lấy con nhà người ta để so sánh sẽ khiến gia đình lúc nào cũng căng thẳng, ngột ngạt.

Một đứa trẻ lớn lên trong môi trường cảm xúc tiêu cực suốt thời gian dài sẽ trở nên vô cùng nhạy cảm, tự ti, tính cách dễ lệch lạc, suy nghĩ tiêu cực, làm việc gì cũng rụt rè, sợ hãi và luôn tự phủ nhận bản thân.

Sự thành bại của một người đến cuối cùng chính là cuộc đọ sức về tâm thái. Người mẹ có tầm nhìn xa hiểu sâu sắc rằng: Cảm xúc ổn định chính là phương pháp giáo dục gia đình tốt nhất.

Gặp chuyện luôn bình tĩnh, không than vãn, không giận cá chém thớt; Biết cách kiểm soát cảm xúc của bản thân; Trao cho con một môi trường trưởng thành ấm áp, thư thái.

Những đứa trẻ được nuôi dưỡng trong không khí bao dung, bình hòa sẽ sở hữu một nội tâm phong phú, tâm tính vững vàng, tự tin và thong dong. Khi ra ngoài xã hội, chúng biết cư xử chừng mực, gặp biến cố luôn tĩnh trí nhìn thấu vấn đề, tự khắc sẽ thu hút được những nhân duyên tốt và sự may mắn.

Một người mẹ hạnh phúc không phải là người luôn đi trước con, mà là người biết chuẩn bị để một ngày con có thể tự tin bước đi mà không cần dựa dẫm. Ảnh minh họa: iStock

Tầm nhìn của người mẹ chính là phúc đức đời người của con cái

Vạch xuất phát cuộc đời của một đứa trẻ chưa bao giờ là gia cảnh hay tiền bạc, mà chính là tầm nhìn và góc nhìn của người mẹ. Nuông chiều chỉ tạo ra những "đứa trẻ to xác" yếu ớt; cảm xúc tiêu cực chỉ tạo ra sự tự bào mòn tâm trí. Chỉ có sự kiên cường chịu áp lực và một tâm tính bình ổn mới là tài sản vô giá giúp con thụ hưởng suốt đời.

Người mẹ thực sự khôn ngoan không bao giờ dùng tình yêu thương ngắn hạn để trói buộc con cái. Không dung túng nuông chiều để mài dũa sự dẻo dai của con; không nội hao cảm xúc để nuôi dưỡng bản tâm của con.

Sở hữu 2 tầm nhìn xa này, dù gia đình có bình thường đến mấy, đứa trẻ vẫn có thể bứt phá mọi giới hạn, tự tin vươn về phía ánh mặt trời, vững vàng rũ bỏ tư duy tầm thường để trở thành chỗ dựa và ánh sáng cho chính bản thân mình!

Đi qua nửa đời người mới hiểu: Không cần giàu có hay quyền lực, sở hữu 2 điều này đã là người thành công GĐXH - Rất nhiều người dành trọn cả đời để mải miết đuổi theo sự thành công theo góc nhìn của người đời. Họ lầm tưởng rằng "tiêu chuẩn vàng" của một người thành đạt phải là tiền chất thành núi, ngồi ở vị trí cao ngút ngàn, danh lợi vẹn toàn.