Dùng visa giả để lừa người đi xuất khẩu lao động trái phép

Cơ quan An ninh điều tra đã đề nghị truy tố với



Hoàng Văn Úy (SN 1977, trú tại khối 3, phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) và Đỗ Duy Tùng (SN 1984, trú tại đường Ngô Sỹ Liên, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, TP Hà Nội).

Vụ án bắt nguồn từ việc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ngày 19/12/2023, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an phát hiện 3 khách gồm Tuấn Anh, Khuê và Nguyễn Thanh Trúc (SN 1999, trú tại xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) sử dụng hộ chiếu dán visa giả để xuất cảnh đi Đức theo lộ trình Nội Bài – Doha – Berlin, Đức.

Ngay lập tức Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã chuyển hồ sơ đến Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Nội để làm rõ.

Quá trình điều tra xác định, Úy quen biết Nguyễn Văn Vân (SN 1988, HKTT tại Nghi Tân, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) - hiện đang sinh sống tại Pháp. Vân trao đổi với Úy về việc có thể đưa người sang Đức lao động với chi phí khoảng 430 triệu đồng/người, tùy từng trường hợp. Theo thoả thuận giữa hai bên, thủ tục xin visa, vé máy bay, tìm việc làm cho khách sẽ do Vân chịu trách nhiệm. Nếu khách sang được Đức, Vân tìm được việc làm cho khách thì Uý sẽ được trả công 10 triệu đồng/người.

Tại cơ quan công an, Tùng cho biết, anh ta quen biết Vân từ khoảng tháng 6/2023 (do Vân là bạn học của vợ của Tùng). Tùng biết Vân đưa được người đi lao động nước ngoài nên nhờ Vân làm thủ tục đi xuất khẩu lao động tại Ba Lan.

Tùng đã nộp hồ sơ gồm hộ chiếu, bản sao căn cước công dân, sơ yếu lý lịch, đăng ký kết hôn... qua công ty; đã đi học nghề nhưng chưa được đại sứ quán gọi đi phỏng vấn, lăn tay, chụp ảnh, chưa xin được visa.

Quá trình quen biết, Vân nhiều lần nhờ Tùng nhận hồ sơ của khách đi lao động nước ngoài và chuyển đến người nhận theo yêu cầu của Vân; trong đó có hồ sơ của 3 khách là Tuấn Anh, Khuê và Trúc. Tùng đã nhận hồ sơ đi lao động tại Đức của 3 khách, chuyển hộ chiếu cho Vân để xin visa và hướng dẫn khách khai báo đi theo diện visa du học khi bị từ chối xuất vé máy bay khi làm thủ tục xuất cảnh...

Cụ thể, sau khi nhận hồ sơ của 3 khách theo hướng dẫn của Vân, ngày 24/10/2023, Tùng gửi 3 hộ chiếu của khách cho Vân, theo địa chỉ được cung cấp. Khoảng 10 ngày sau, Vân đã chụp ảnh visa của 3 khách và gửi qua zalo cho Tùng xem. Ngày 12, 13/12/2023, Vân gửi hộ chiếu đã có visa của 3 khách về cho Tùng để Tùng đặt vé máy bay một chiều cho 3 khách đi và đón 3 khách tại sân bay Nội Bài để hướng dẫn làm thủ tục xuất cảnh. Sau khi đặt vé, Tùng đã chuyển thông tin vé máy bay cho Vân…





Bị can Uý (ảnh tư liệu).

Nạn nhân Phạm Trọng K (SN 1999, trú tại huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) cho biết, khoảng tháng 10/2023, qua các mối quan hệ xã hội, K biết Úy làm thủ tục đi lao động tại Đức.

Do có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại nước ngoài nên K đã liên hệ với Úy; hai bên thỏa thuận chi phí sang Đức lao động là 460 triệu đồng. Sau đó, Uý hướng dẫn K chuẩn bị các giấy tờ để làm hồ sơ... Sau khoảng nửa tháng chờ đợi (tháng 11/2023), Úy thông báo cho K đã có visa và yêu cầu nộp số tiền như thỏa thuận ban đầu.

Vào thời điểm đó, do chưa tin tưởng Úy nên gia đình K đã nhờ Đậu Văn Thiện (SN 1992, trú tại xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An), là người quen của gia đình K và Úy đứng ra nhận tiền chuyển cho Uý. Ngày 26/11/2023, gia đình K gặp Úy và Thiện để giao 460 triệu đồng. Sau khi nhận tiền của bố mẹ K, Thiện đã chuyển cho Úy 140 triệu đồng.

Tiếp đó, trong 2 ngày 18 và 19/12/2023, Thiện tiếp tục chuyển vào tài khoản của Úy số tiền còn lại là 320 triệu đồng.

Sau đó Úy chuyển thông tin vé máy bay cho K để chuẩn bị xuất cảnh. Khi Úy đưa K đến sân bay Nội Bài bàn giao cho Tùng làm thủ tục xuất cảnh thì bị cơ quan chức năng phát hiện Visa giả.

Sau khi K không đi Đức được, ngày 20/12/2023, Úy đã nhờ người nhà trả lại cho bà Đặng Thị K, mẹ của Khuê số tiền trên.

Một bị hại khác là Phan Tuấn A (SN 1995, trú tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) thì trình bày vào tháng 10/2023, bà Lê Thị Minh T, mẹ đẻ của mình biết Úy làm thủ tục đi lao động tại Đức. Vì muốn cho con trai sang Đức lao động, bà T đã liên hệ với Úy; hai bên thoả thuận số tiền chi phí là 430 triệu đồng. Khoảng tháng 12/2023, sau khi Uý thông báo có visa, bà T đã chuyển cho đối tượng số tiền trên…

Ngày 19/12/2023, Úy đưa Tuấn A đến sân bay Nội Bài bàn giao cho Tùng để làm thủ tục xuất cảnh đi Đức. Tuy nhiên, sau đó Tuấn A bị phát hiện sử dụng visa giả nên không xuất cảnh được. Sau khi Tuấn A không đi Đức được, ngày 20/12/2023, người nhà Úy đã chuyển khoản trả bà T số tiền trên.

Xác minh tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an, Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Nội xác định, Vân đã xuất cảnh qua cửa khẩu Nội Bài; hiện chưa có thông tin nhập cảnh về Việt Nam… Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định tách hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và tài liệu liên quan đến Nguyễn Văn Vân để tiếp tục xác minh, làm rõ.