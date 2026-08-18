Đừng vô tình mất điểm khi đến nhà người khác tháng 7 âm lịch: Người EQ cao tránh 5 điều này

Người EQ cao đến nhà người khác tháng 7 âm lịch sẽ đặc biệt chú ý điều gì?

Tháng 7 âm lịch là khoảng thời gian nhiều gia đình Việt chú ý hơn đến phong tục, tập quán và những cách ứng xử truyền thống. Khi đến nhà người khác trong thời gian này, sự tinh tế không chỉ nằm ở lời nói mà còn thể hiện qua trang phục và hành động. Theo quan niệm dân gian, người EQ cao thường tránh 5 điều để không khiến gia chủ khó xử, đồng thời giữ cho cuộc gặp gỡ diễn ra thoải mái và vui vẻ.

Những điều nên lưu ý gồm không tùy tiện đem chuyện ma quỷ, tâm linh ra đùa cợt; lựa chọn trang phục lịch sự, phù hợp; hạn chế những hình ảnh hoặc biểu tượng có tính chất kinh dị; không huýt sáo, la hét gây ồn ào vào ban đêm và không tự ý thắp hương khi chưa hỏi gia chủ. Đây chủ yếu là những lưu ý dựa trên phong tục và quan niệm dân gian, không nên hiểu rằng nếu vô tình làm trái sẽ chắc chắn gặp điều không may.

Suy cho cùng, cách ứng xử tinh tế khi đến nhà người khác quan trọng hơn việc quá lo lắng về những điều kiêng kỵ. Mỗi gia đình có quan niệm và thói quen khác nhau, vì vậy biết quan sát, tôn trọng không gian riêng và chủ động hỏi trước khi thực hiện những việc liên quan đến nghi lễ sẽ giúp bạn tạo thiện cảm. EQ cao không nằm ở việc biết thật nhiều điều kiêng kỵ, mà ở khả năng hiểu cảm xúc của người khác và biết cư xử đúng lúc, đúng chỗ.