10 bí quyết giao tiếp giúp bạn nói chuyện khéo léo, được tôn trọng mà không cần 'nói hay'

| Thâm cung bí sử
Bảo An
Bảo An
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GĐXH - Giao tiếp giỏi không nằm ở việc nói thật nhiều hay luôn tìm cách thể hiện bản thân. Chỉ cần biết lắng nghe, chọn đúng thời điểm, sử dụng ngôn ngữ cơ thể và phản hồi đúng cách, bạn có thể khiến người đối diện cảm thấy được tôn trọng và dễ dàng tạo dựng thiện cảm.

Giao tiếp hiệu quả bắt đầu từ việc biết lắng nghe

Giao tiếp không đơn thuần là khả năng nói chuyện hay thể hiện quan điểm. Một người giao tiếp tốt trước hết phải biết lắng nghe, quan sát và hiểu điều người đối diện thực sự muốn truyền đạt. Thay vì vội vàng phản bác, hãy để đối phương nói trước, sau đó sử dụng những dữ kiện, ví dụ cụ thể và cách diễn đạt phù hợp để cuộc trò chuyện trở nên rõ ràng, tích cực hơn.

Bên cạnh lời nói, ngôn ngữ cơ thể, ánh mắt và thái độ cũng quyết định rất lớn đến hiệu quả giao tiếp. Biết tìm điểm chung, tóm tắt lại ý của đối phương, tôn trọng những quan điểm khác biệt và duy trì bầu không khí thoải mái sẽ giúp bạn dễ tạo thiện cảm hơn. Trong những tình huống căng thẳng, một khoảng lặng đúng lúc đôi khi còn có giá trị hơn việc cố gắng nói thêm để chứng minh mình đúng.

Cuối cùng, giao tiếp hiệu quả không phải là tìm cách khiến người khác phải đồng ý với mình mà là tạo ra sự thấu hiểu và tin tưởng giữa hai bên. Biết lắng nghe nghiêm túc, lựa chọn đúng thời điểm để lên tiếng và điều chỉnh cách ứng xử theo từng hoàn cảnh sẽ giúp bạn giao tiếp khéo léo hơn trong cả công việc lẫn cuộc sống. Khiến người khác cảm thấy được tôn trọng chính là một trong những dấu hiệu rõ nhất của người có kỹ năng giao tiếp tốt.

10 bí quyết giao tiếp giúp bạn nói chuyện khéo léo, được tôn trọng dù không 'nói hay' - Ảnh 1.6 thứ từng khiến bạn mất ngủ, càng trưởng thành càng thấy chẳng đáng để bận tâm

GĐXH - Có những chuyện từng khiến chúng ta buồn bã, tranh cãi, cố gắng chứng minh bản thân hay níu kéo bằng mọi giá. Nhưng càng trưởng thành, người ta càng hiểu: bình yên đôi khi bắt đầu từ việc biết điều gì không còn đáng để mình bận lòng.

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