Lòng tốt không dành cho tất cả: 5 kiểu người bạn càng giúp càng thêm mệt mỏi

| Thâm cung bí sử
Bảo An
Bảo An
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GĐXH - Lòng tốt luôn đáng quý, nhưng nếu trao đi không đúng người, bạn có thể trở thành người gánh thay vấn đề của người khác. Đây là 5 kiểu người mà dù muốn giúp đỡ đến đâu, bạn cũng nên biết cách đặt giới hạn.

Tử tế nhưng thiếu ranh giới dễ khiến bạn bị lợi dụng

Tử tế là một phẩm chất đáng quý, nhưng lòng tốt chỉ thực sự có ý nghĩa khi được trao đi đúng lúc và đúng cách. Trong cuộc sống, không phải ai cần giúp đỡ cũng nên được bạn giải quyết mọi vấn đề. Nếu luôn sẵn sàng nhận phần khó về mình, bạn có thể rơi vào tình trạng mệt mỏi, bị phụ thuộc hoặc thậm chí bị lợi dụng lòng tốt mà không nhận ra.

Có 5 kiểu người mà bạn nên đặc biệt lưu ý: người coi sự giúp đỡ là nghĩa vụ, người chỉ tìm đến khi gặp rắc rối, người không chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình, người liên tục vượt qua ranh giới và người khiến bạn cảm thấy có lỗi mỗi khi từ chối. Với những trường hợp này, giúp đỡ quá mức đôi khi không mang lại kết quả tích cực mà còn khiến vấn đề tiếp tục lặp lại.

Sống tử tế không đồng nghĩa với việc phải hy sinh bản thân cho tất cả mọi người. Bạn hoàn toàn có thể giúp người khác trong khả năng của mình nhưng vẫn cần biết nói "không", đặt ra giới hạn và bảo vệ thời gian, sức lực của chính mình. Biết khi nào nên đưa tay giúp đỡ và khi nào nên để người khác tự chịu trách nhiệm chính là cách để lòng tốt được trao đi một cách tỉnh táo, lành mạnh và bền vững.

- Ảnh 1.6 thứ từng khiến bạn mất ngủ, càng trưởng thành càng thấy chẳng đáng để bận tâm

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