Không cần giàu, người có 3 đặc điểm này thường ít khi rơi vào cảnh túng thiếu

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Bảo An
Bảo An
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GĐXH - Không phải cứ thu nhập cao mới có cuộc sống dư dả. Người biết quản lý tiền, chủ động tạo thu nhập và không tiêu tiền vì sĩ diện thường có nền tảng tài chính vững vàng hơn, ngay cả khi chưa thực sự giàu.

Biết quản lý tài chính thì dù không giàu cũng ít khi rơi vào cảnh túng thiếu

Không phải cứ có thu nhập cao mới có cuộc sống dư dả. Trong thực tế, nhiều người không sở hữu tài sản lớn nhưng vẫn hiếm khi rơi vào cảnh túng thiếu nhờ biết quản lý tài chính, kiểm soát chi tiêu và sống trong khả năng của mình. Họ hiểu rõ mình có bao nhiêu tiền, cần chi cho những gì và luôn cố gắng giữ lại một khoản cho những tình huống bất ngờ.

Bên cạnh việc giữ tiền, họ còn chú trọng khả năng tạo thu nhập. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào một công việc, họ chủ động học hỏi, trau dồi kỹ năng và sẵn sàng tìm hướng đi mới khi hoàn cảnh thay đổi. Đây là nền tảng giúp họ có thêm phương án tài chính nếu nguồn thu nhập hiện tại gặp vấn đề.

Một đặc điểm khác là họ không dùng tiền để duy trì sĩ diện. Không chạy theo những món đồ vượt khả năng, không vay nợ chỉ để bằng bạn bằng bè và biết từ chối những khoản chi không cần thiết giúp họ tránh nhiều áp lực tài chính. Suy cho cùng, chưa giàu không đồng nghĩa với khốn khó; biết giữ tiền, biết kiếm tiền và kiểm soát chi tiêu mới là những yếu tố giúp một người duy trì sự chủ động về tài chính.

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