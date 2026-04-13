Đừng vội nghỉ việc: 5 dấu hiệu này cho thấy bạn sắp được trao cơ hội lớn

5 dấu hiệu cho thấy công việc của bạn sắp có bước ngoặt lớn và cơ hội thăng tiến

Trong quá trình làm việc, không phải lúc nào sự thay đổi cũng đến một cách rõ ràng. Tuy nhiên, trước khi có một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp, thường sẽ xuất hiện những dấu hiệu nhất định. Khi bạn bắt đầu được giao những nhiệm vụ quan trọng hơn, chịu nhiều trách nhiệm hơn và được cấp trên tin tưởng, đó là tín hiệu cho thấy vị trí của bạn đang dần thay đổi theo hướng tích cực.

Bên cạnh đó, việc bạn cảm thấy công việc hiện tại không còn đủ thử thách và bắt đầu khao khát học hỏi, phát triển nhiều hơn cũng là dấu hiệu rõ ràng. Đồng thời, nếu bạn nhận thấy mình được chú ý nhiều hơn trong môi trường làm việc, được tham gia vào các dự án quan trọng hoặc có tiếng nói hơn trong tập thể, đây chính là lúc cơ hội đang dần mở ra.

Ngoài ra, áp lực gia tăng nhưng bạn vẫn có thể thích nghi và trưởng thành qua từng thử thách là một tín hiệu quan trọng. Khi đi kèm với đó là những cơ hội bất ngờ xuất hiện, bạn nên sẵn sàng nắm bắt. Những dấu hiệu này cho thấy sự nghiệp của bạn đang chuẩn bị bước sang một giai đoạn mới với nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến hơn.