'Em Xinh' Lâm Bảo Ngọc từng bỏ âm nhạc vì trầm cảm, bí quyết gì khiến cô trở lại mạnh mẽ như hiện nay?

Ca sĩ Lâm Bảo Ngọc - cô gái nhỏ bé nhưng giọng ca đầy nội lực

Ca sĩ Lâm Bảo Ngọc, sinh năm 1996 tại Ninh Bình, trong gia đình có bố mẹ và người thân đều hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc. Tình yêu âm nhạc cháy bỏng từ thuở nhỏ đã trở thành ngọn lửa thắp sáng hành trình của cô. Đam mê ấy dần lớn lên theo năm tháng, hun đúc trong cô một giọng ca giàu cảm xúc.

Dấu ấn lớn đầu tiên của cô trên con đường chuyên nghiệp khi tham gia chương trình Giọng Hát Việt 2019. Lúc ấy, Bảo Ngọc như một “ẩn số” - ít ai ngờ rằng cô gái nhỏ nhắn ấy lại sở hữu một giọng ca đầy nội lực đến vậy. Những phần trình diễn tại cuộc thi của cô, như "If" của Taeyeon hay "Đừng Yêu" của Thu Minh, đã khiến cả ban giám khảo lẫn khán giả vỡ òa trong cảm xúc.

Ca sĩ Lâm Bảo Ngọc từng giành Á quân Giọng Hát Việt 2019.

Sau cuộc thi, Lâm Bảo Ngọc chọn con đường phát triển chậm mà chắc. Dù tuổi đời và tuổi nghề còn khá trẻ, nhưng những gì Lâm Bảo Ngọc đạt được đã khiến không ít người thán phục. Ngôi vị Á quân Giọng Hát Việt 2019 chỉ là bước khởi đầu, bởi sau đó, cô liên tục gặt hái những thành tựu đáng nể như Giải thưởng Nghệ sĩ triển vọng tại Làn Sóng Xanh 2022...

Ngoài ra, Lâm Bảo Ngọc còn tham gia biểu diễn tại nhiều sự kiện âm nhạc lớn trong và ngoài nước, chứng minh sức hút và sự đa dạng trong phong cách âm nhạc của cô... Nữ ca sĩ được khán giả nhớ đến qua các ca khúc gồm: "If", "Buông", "Vùng ký ức", "Những kẻ mộng mơ", "Rồi em sẽ gặp một chàng trai khác", "Nói không thành lời"...

Ca sĩ Lâm Bảo Ngọc để lại ấn tượng với khán giả khi tham gia chương trình "Em Xinh Say Hi".

Ca sĩ Lâm Bảo Ngọc bị trầm cảm, rời bỏ ánh đèn sân khấu suốt 4 năm

Sự nghiệp đang trên đà thăng tiến khi được đón nhận ở Hà Nội và thị trường âm nhạc phía Nam, nhưng cũng là lúc Lâm Bảo Ngọc đối diện với biến cố cuộc sống khi bị trầm cảm. Năm 2023, nữ ca sĩ đã có những chia sẻ về thời gian phải đối mặt với chứng trầm cảm trên chương trình "Ca sĩ mặt nạ".

Trong suốt bốn năm cô không xuất hiện trên bất cứ chương trình nào vì chứng bệnh tâm lý. “Thời gian đó tôi đang điều trị trầm cảm. Đã có những sự lựa chọn sai nên tôi phải chịu trách nhiệm cho nó…" - Á quân Sao mai 2017 nói.

Theo chia sẻ của Lâm Bảo Ngọc, nguyên nhân dẫn đến trầm cảm là do dịch bệnh COVID-19, nỗi buồn cuộc sống với những thất bại trong chuyện tình cảm là lý do khiến cô rơi vào trạng thái tiêu cực. Cô được chẩn đoán mắc trầm cảm, phải dùng thuốc mới tạm dừng. Lâm Bảo Ngọc bị "tụt cảm xúc" đến mức từ chối hết những lời mời gọi từ bầu show. Trong suy nghĩ, cô chỉ muốn né ánh đèn sân khấu, không còn động lực xuất hiện trước mọi người.

Nữ ca sĩ giấu cha mẹ và mọi người xung quanh chuyện mình mắc bệnh. Đến khi bị gia đình phát hiện, cô đã thành thật thú nhận với mẹ trong nước mắt. Cô áy náy vì đã trở thành gánh nặng, khiến đấng sinh thành buồn lòng. Cô muốn mình phải hồi phục trong thời gian ngắn nhất để trở về với cuộc sống như trước...

Lâm Bảo Ngọc từng bị trầm cảm, rời xa ánh sân khấu trong vòng 4 năm.

Ca sĩ Lâm Bảo Ngọc vượt qua trầm cảm nhờ "liều thuốc" âm nhạc

Theo Á quân Giọng hát Việt 2019, nhiều nghệ sĩ khác cũng có câu chuyện tương tự cô. Khi nhớ về quãng thời gian bị trầm cảm và cách đối diện để vượt qua, Lâm Bảo Ngọc khóc nấc khi phải trải qua khoảng thời gian tiêu cực: “Tôi biết căn bệnh này đến từ tâm lý và phải chữa bằng tâm lý. Chỉ khi nào mình cảm thấy thoải mái, yêu mến những thứ xung quanh, đó là cách tốt nhất để chữa cho bản thân”.

Những suy nghĩ tiêu cực chỉ tan biến khi cô đến concert "Ca sĩ mặt nạ" mùa một, âm nhạc dường như có sức ảnh hưởng lớn đến sức khỏe tinh thần cô. “Tôi tận hưởng giây phút những anh chị nghệ sĩ 'cháy' trên sân khấu, tôi như những khán giả, cùng cầm lightstick và hát theo... Lúc đó tôi như được mở ra con đường đam mê âm nhạc lần nữa, và đêm diễn đó như tiếp thêm sức mạnh cho tôi” – Lâm Bảo Ngọc cho biết.

Ca sĩ Lâm Bảo Ngọc vượt qua trầm cảm bằng quyết tâm và lựa chọn theo đuổi âm nhạc.

Việc từng bị trầm cảm cũng ảnh hưởng nhiều tới tư duy âm nhạc của Lâm Bảo Ngọc. Cô hát với tâm thế muốn được chia sẻ cảm xúc nhiều hơn là phô diễn giọng hát, kỹ thuật của mình như trước đây. Cô tìm đến những ca khúc nhẹ nhàng, mang tính chữa lành với giai điệu, ca từ ý nghĩa...

Thời điểm hiện tại, nữ ca sĩ Lâm Bảo Ngọc đã trở lại đầy mạnh mẽ và tự tin. Cô cho thấy bản thân luôn giàu năng lượng và hết mình để phục vụ khán giả. Nhìn nữ ca sĩ với thân hình nhỏ bé nhưng hoạt động nghệ thuật với lịch biểu diễn dày đặc, ít ai biết được chỉ cách đây mấy năm thôi đã từng nỗ lực rất nhiều để vượt qua trầm cảm để có ngày hôm nay tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu và sự cuồng nhiệt của đông đảo khán giả.

Ca sĩ Lâm Bảo Ngọc đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ bằng các sản phẩm âm nhạc chất lượng.

Nguyên nhân của trầm cảm

Không chỉ ca sĩ Lâm Bảo Ngọc, trên thực tế nhiều người cũng đã và đang đối diện với căn bệnh trầm cảm vì nhiều lý do khác nhau. Trầm cảm có thể gây ra do những nguyên nhân riêng lẻ khác nhau hoặc sự kết hợp của nhiều nguyên nhân. Những nguyên nhân phổ biến bao gồm:

- Do yếu tố di truyền: Nếu có người thân trong gia đình từng bị trầm cảm thì bạn có thể có nhiều khả năng mắc bệnh hơn người bình thường.

- Các chất hóa học trong não: Theo một số nghiên cứu, thành phần các chất hóa học trong não người mắc bệnh trầm cảm khác với người bình thường. Cả chất norepinephrine và serotonin đều được coi là nguyên nhân gây nên bệnh. Ban đầu, người ta đã nghĩ rằng sự giảm nồng độ của một trong 2 chất dẫn truyền thần kinh này có ảnh hưởng đến khí sắc. Ngày nay, quan niệm đơn giản này đã bị những dữ liệu gần đây phủ định. Có vẻ như khí sắc là kết quả của sự tương tác giữa serotonin và norepinephrine. Thậm chí nó có thể là kết quả của sự tương tác giữa hai chất này với các cơ quan khác của não.

- Do Stress: Người thân yêu qua đời, những khó khăn trong mối quan hệ tình cảm hay bất cứ tình huống gây stress nào cũng có thể gây ra bệnh trầm cảm. Do ảnh hưởng bởi một số bệnh: Các bệnh thực thể như sau chấn thương sọ não, tai biến mạch máu não, u não, sa sút trí tuệ… cũng sẽ là những nguyên nhân gây ra bệnh.

- Mất ngủ thường xuyên: Ngủ quá ít sẽ làm ảnh hưởng đến các triệu chứng của trầm cảm. Vì vậy, hãy quan tâm đến chu kỳ giấc ngủ, cần duy trì giờ ngủ và thức phù hợp, cả việc đi ngủ đúng giờ vào mỗi đêm.

Trầm cảm là bệnh lý gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của người bệnh. Ảnh minh họa

Cách phòng ngừa trầm cảm

Theo TS. BS. Nguyễn Thanh Phương, trầm cảm là căn bệnh hoàn toàn có thể dự phòng được, thông qua việc tạo môi trường sống, học tập, làm việc lành mạnh và quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của gia đình, bè bạn, đồng nghiệp, cộng đồng là vô cùng quan trọng để dự phòng và kiểm soát trầm cảm.

Để dự phòng trầm cảm, ngành y tế khuyến cáo:

- Trầm cảm không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối. Bất kì ai cũng có thể mắc trầm cảm.

- Hãy trò chuyện với mọi người bởi vì trò chuyện là một trong những biện pháp đơn giản nhất để phòng và điều trị trầm cảm.

- Nếu có nghĩ mình bị trầm cảm: Hãy tích cực giao tiếp với mọi người, hãy chia sẻ với ai đó mà tin cậy về cảm giác và suy nghĩ của mình. Hãy tiếp tục làm việc, tích cực tập luyện thể dục thể thao, đồng thời tránh sử dụng đồ uống có cồn và các chất gây nghiện.

- Khi cần trợ giúp chuyên môn: Hãy đến cơ sở y tế gần nhất để được cán bộ y tế hướng dẫn, tư vấn về sức khỏe.

Gia đình làm gì để giúp bệnh nhân phòng tránh bệnh trầm cảm:

- Giám sát chặt chẽ tuân thủ điều trị của bệnh nhân.

- Quan tâm chia sẻ động viên người bệnh, không kỳ thị xa lánh hắt hủi bệnh nhân, khuyến khích sự năng động, hoạt bát, tránh thu mình.

- Luôn theo dõi sát thay đổi tâm lý và hành động của người bệnh.

- Tránh xung đột, cãi vã thường xuyên.

- Động viên khuyến khích bệnh nhân tham gia các hoạt động theo hướng dẫn các hoạt động vui chơi giải trí.

- Giúp người bệnh lưu trữ tất cả các tài liệu liên quan đến điều trị.

- Theo dõi các tác dụng phụ không mong muốn của thuốc giúp người bệnh vượt qua các tác dụng phụ của thuốc.

- Phát hiện sớm các dấu hiệu cảnh báo tái phát đưa người bệnh đến cơ sở y tế.

(Ảnh: Tư liệu, FB nhân vật)