Emoura Phạm gây chú ý sau khi giành Á hậu 4 Miss Grand International 2026
GĐXH - Á hậu 4 Miss Grand International 2026 Emoura Phạm đã trở về nước trong vòng vây chào đón của đông đảo bạn bè và người hâm mộ.
Đăng nhập để tham gia bình luận
Thông báo
Cùng chuyên mục
Phương Oanh xúc động nhìn lại hành trình trưởng thành của hai conGiải trí -
GĐXH - Khi nhìn cặp song sinh đáng yêu tự học và tự chơi, Phương Oanh cảm thán thời gian trôi quá nhanh. Thực tế, cặp song sinh nhà nữ diễn viên ở tuổi lên 3 đang thay đổi từng ngày.
Chồng Thanh Lam chúc mừng con gái riêng của vợ trong ngày đặc biệtGiải trí -
GĐXH - Thanh Lam chia sẻ hình ảnh bốn thế hệ trong gia đình nhân sinh nhật con gái Thiện Thanh. Lời nhắn của nữ diva cùng lời chúc từ bác sĩ Tiến Hùng nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.
Phương Nam 'Mưa đỏ' nhiều lần giảm cân đóng phim khiến chị em phải xin bí quyếtGiải trí -
GĐXH - Diễn viên Phương Nam sau thành công của "Mưa đỏ" đã liên tục điều chỉnh cân nặng lúc tăng, lúc giảm để phù hợp với vai diễn mới.
Bình (Doãn Quốc Đam) nợ nần cờ bạc, đánh Hạnh (Huyền Lizzie) bầm tímXem - nghe - đọc -
GĐXH - Hạnh không chịu đựng nổi người chồng cờ bạc nợ nần còn vũ phu nên đã phản kháng và đòi ly hôn.
Huyền Lizzie hồi hộp chờ đợi thành quả sau 4 tháng vất vảGiải trí -
GĐXH - Huyền Lizzie có vai diễn đặc biệt trong phim "Căn nhà không mái che" khác hẳn các vai nữ tổng tài trước đây.
Sao Mai 2026: Dàn giám khảo thẳng thắn nhận xét, chấm điểm khắt kheXem - nghe - đọc -
GĐXH - Liveshow 2 vòng Chung kết Sao Mai 2026 mang đến nhiều màn trình diễn đáng chú ý, cùng những nhận xét thẳng thắn từ Hội đồng Giám khảo về kỹ thuật thanh nhạc, khả năng xử lý tác phẩm và dấu ấn riêng của từng thí sinh.
NSƯT Nguyệt Hằng chia sẻ niềm vui khi con gái út tròn 8 tuổiGiải trí -
GĐXH - Bé Bún - con gái út nhà NSƯT Nguyệt Hằng - Anh Tuấn đã tròn 8 tuổi và ngày càng đáng yêu.
H'Hen Niê có quyết định bất ngờ khiến thí sinh vỡ òa hạnh phúcGiải trí -
GĐXH - Lần đầu tiên ngồi ghế nóng cuộc thi truyền hình thực tế về người mẫu, H'Hen Niê đã có một quyết định khiến thí sinh vỡ òa, khán giả khâm phục.
Lisa - con gái Khánh Thi 'đốn tim' khán giả khi tập múaGiải trí -
GĐXH - Lisa - con gái Khánh Thi gây chú ý khi tập múa ở tuổi lên 3. Cô bé ngày càng thông minh, lanh lợi và thể hiện tố chất nghệ thuật thừa hưởng từ gia đình.
Tuổi thơ nhiều biến cố của Miss Grand International 2026Thế giới showbiz -
Trước khi đăng quang Miss Grand International 2026, Jihan Dimack đã trải qua hành trình trưởng thành với nhiều biến cố tuổi thơ, tự lập từ sớm.