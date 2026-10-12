Emoura Phạm gây chú ý sau khi giành Á hậu 4 Miss Grand International 2026

Ở phần thi ứng xử dành cho top 5, trước câu hỏi: "Theo bạn, một người phụ nữ có bản lĩnh cần sở hữu những phẩm chất nào?", Emoura Phạm ví người phụ nữ bản lĩnh như một cây cầu kết nối và nâng đỡ người khác. Phần thi nhận được những tràng pháo tay tán thưởng từ đông đảo khán giả.