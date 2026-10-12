Phương Nam 'Mưa đỏ' nhiều lần giảm cân đóng phim khiến chị em phải xin bí quyết

Diễn viên Phương Nam sinh năm 1993, được khán giả biết đến qua các phim truyền hình như: "Hoa hồng giấy", "Nhà mình lạ lắm", "Tình trạng: Đã ly hôn", "Đội điều tra số 7". Với điện ảnh, anh đóng Binh Tư trong "Cậu Vàng", ra mắt năm 2021, rồi đảm nhận vai Đại úy Lê Duy Hoàng trong "Tiểu đội hoa hồng".

Đến "Mưa đỏ", Phương Nam có bước ngoặt với vai tiểu đội trưởng Trần Đình Tạ. Người lính xuất thân nông dân, nói giọng Thanh Hoá, tính tình bộc trực và dí dỏm trở thành nhân vật gắn với tên tuổi anh.

Phương Nam chia sẻ cùng MC Thụy Vân trong chương trình "Sao Check".

Trong chương trình "Sao Check" mới được phát sóng, Phương Nam tiết lộ, để vào vai diễn trong "Mưa đỏ", anh đã phải tập luyện leo cầu thang bộ 39 tầng hằng ngày để giảm 15kg, cân nặng lúc đó chỉ là 63 kg. Phương Nam còn về biển Hải Tiến luyện bơi cho những cảnh vượt sông. Dù quê Thanh Hoá, anh vẫn trở về sống cùng người dân hơn một tháng để học nói chuẩn lại giọng địa phương.

Sang vai Đỗ Chiến trong "Tận hiến" là 73 kg; vai Tôm Hùm của "Trùm Sò" là 75 kg, rồi lại xuống khoảng 67 kg với vai Đen trong "Út Lan 2". Việc thay đổi thể trạng liên tục không dễ. Phương Nam kể sau thời gian siết cân để giữ vóc dáng gầy gò cho "Mưa đỏ", anh phải cố gắng nhiều mới tăng cân trở lại khi đóng "Tận hiến". Với Tôm Hùm, anh tập gym và điều chỉnh chế độ ăn để có thân hình cơ bắp, phù hợp với nhân vật giang hồ.

Phương Nam tiết lộ, mỗi khi đi đóng phim về việc tăng - giảm cân khiến vợ cũng phải trêu đùa "mỗi lần về là một người chồng khác", bởi sự thay đổi hình dáng liên tục. Việc giảm cân trong thời gian ngắn khiến nam diễn viên bất ngờ nhận được nhiều tin nhắn của khán giả nữ hỏi bí quyết giảm cân thành công chỉ trong thời gian ngắn.

Đội trưởng Tạ - vai diễn bước ngoặt trong sự nghiệp của Phương Nam.

Thành công trong nghề diễn, nhưng ban đầu Phương Nam đến với nghề diễn khi chưa thực sự biết mình có yêu nghề hay không. Anh thích thể thao, học tốt môn Văn và tìm một hướng đi có thể tận dụng thế mạnh ấy. Lựa chọn thi vào trường sân khấu khi đó khiến chính anh bất ngờ.

Từng đỗ thủ khoa đầu vào đại học, Phương Nam mang về một tin vui mà cả gia đình đã chờ đợi. Anh nhớ mẹ và chị gái khóc khi biết kết quả. Trước đó, những lần bị mẹ so sánh với bạn bè cùng tuổi khiến anh chịu nhiều áp lực. Nhưng niềm vui thi đỗ không giúp Phương Nam lập tức tìm được sự tự tin trên sân khấu. Hai năm đầu, anh gần như sợ đứng diễn.

Phải đến năm thứ tư, Phương Nam mới thực sự cảm thấy yêu nghề. Khi tốt nghiệp, được cả hội đồng chấm điểm 10, anh tin mình đã chọn đúng. Những kết quả ấy cũng khiến anh hình dung về một khởi đầu thuận lợi sau khi rời trường. Sự mông lung ấy kéo dài hai năm. Anh vẫn sinh hoạt ở đoàn kịch của thầy để duy trì nghề, nhưng niềm vui từng có trong những ngày cuối đại học không còn nguyên vẹn.

Phương Nam trong phim "Tận Hiến".

Khi được hỏi về áp lực doanh thu sau thành công của "Mưa đỏ", Phương Nam không phủ nhận mình có áp lực. Tuy nhiên, anh hiểu kết quả phòng vé phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Phần việc anh có thể tập trung là xây dựng nhân vật đủ thuyết phục. "Khán giả hầu như rất ít khi nhận ra tôi khi gặp ngoài đời. Đó cũng được xem là một thành công để mình tiếp tục sống trọn vẹn với từng vai diễn", nam diễn viên hào hứng chia sẻ.

Phương Nam bày tỏ mong muốn trong tương lai sẽ có cơ hội thử sức với các dạng vai phản diện có tâm lý đặc biệt hoặc nhân vật có tâm thần bất ổn để khai phá những giới hạn mới trong diễn xuất.

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