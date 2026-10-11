Tin sao 11/10: Thúy Diễm - Lương Thế Thành hạnh phúc chào đón con gái Rosie chào đời, Đinh Ngọc Diệp xinh tươi rạng rỡ ở tuổi 42

Chủ nhật, 19:59 11/10/2026 | Giải trí
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GĐXH - Diễn viên Thúy Diễm - Lương Thế Thành vui mừng chào đón con gái Rosie mới chào đời, trong khi đó diễn viên Đinh Ngọc Diệp xinh tươi chào đón tuổi 42.

Thúy diễm và Lương Thế Thành hạnh phúc chào đón con gái Rosie mới chào đời - Ảnh 1.

Thúy Diễm gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh ông xã Lương Thế Thành, con trai Bảo Bảo cùng bố mẹ chồng xuất hiện tại bệnh viện, thăm diễn viên và con gái Rosie mới chào đời.

Thúy diễm và Lương Thế Thành hạnh phúc chào đón con gái Rosie mới chào đời - Ảnh 2.

"Vậy là cả nhà mình đã được ôm công chúa nhỏ Rosie vào lòng, mẹ tròn con vuông, hai mẹ con bình an. Ba mẹ, ông bà và anh hai đã hạnh phúc biết bao khi có em", Thúy Diễm viết trên trang cá nhân.

Thúy diễm và Lương Thế Thành hạnh phúc chào đón con gái Rosie mới chào đời - Ảnh 3.

Emoura Phạm chia sẻ hình ảnh xinh tươi rạng rỡ sau hành trình tại Miss Grand International 2026 với ngôi vị á hậu 4. 

Thúy diễm và Lương Thế Thành hạnh phúc chào đón con gái Rosie mới chào đời - Ảnh 4.

Trong đêm chung kết, Emoura Phạm để lại nhiều ấn tượng qua các màn trình diễn bikini, hùng biện, và phần thi ứng xử. Emoura Phạm lần lượt được gọi tên vào top 25, top 11, top 5 và kết thúc với vị trí á hậu 4. 

Thúy diễm và Lương Thế Thành hạnh phúc chào đón con gái Rosie mới chào đời - Ảnh 5.

Nữ diễn viên Đinh Ngọc Diệp chào đón tuổi 42 với loạt ảnh trẻ trung, quyến rũ và tràn đầy năng lượng.

Thúy diễm và Lương Thế Thành hạnh phúc chào đón con gái Rosie mới chào đời - Ảnh 6.

"Tất nhiên mình yêu mình của hiện tại, tuổi 42 đầy nhựa sống và năng lượng tràn trề! Sẽ tận hưởng mỗi ngày trong tuổi mới thật trọn vẹn và ý nghĩa", Đinh Ngọc Diệp viết trên trang cá nhân.

Thúy diễm và Lương Thế Thành hạnh phúc chào đón con gái Rosie mới chào đời - Ảnh 7.

Ca sĩ Đông Nhi đăng tải hình ảnh gia đình vui vẻ, hạnh phúc nhân dịp cuối tuần.

Thúy diễm và Lương Thế Thành hạnh phúc chào đón con gái Rosie mới chào đời - Ảnh 8.

Ca sĩ Đăng Khôi gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh chuẩn bị cho tiết mục biểu diễn tại chương trình "Silk Way Star". Trước đó, Đăng Khôi đã lên ngôi vô địch tại công diễn 4, đạt tổng điểm số cao nhất từ trước tới giờ của chương trình và xuất sắc mang về 4 nút vàng từ ban giám khảo quốc tế.

(Ảnh FB nhân vật)

Thúy diễm và Lương Thế Thành hạnh phúc chào đón con gái Rosie mới chào đời - Ảnh 9.Nam ca sĩ Kim Jae Bin tỏa sáng tại 'Sao Mai 2026', lý do dự thi khiến khán giả xúc động

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