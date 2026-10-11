Tin sao 11/10: Thúy Diễm - Lương Thế Thành hạnh phúc chào đón con gái Rosie chào đời, Đinh Ngọc Diệp xinh tươi rạng rỡ ở tuổi 42

Ca sĩ Đăng Khôi gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh chuẩn bị cho tiết mục biểu diễn tại chương trình "Silk Way Star". Trước đó, Đăng Khôi đã lên ngôi vô địch tại công diễn 4, đạt tổng điểm số cao nhất từ trước tới giờ của chương trình và xuất sắc mang về 4 nút vàng từ ban giám khảo quốc tế.