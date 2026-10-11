Tin sao 11/10: Thúy Diễm - Lương Thế Thành hạnh phúc chào đón con gái Rosie chào đời, Đinh Ngọc Diệp xinh tươi rạng rỡ ở tuổi 42
GĐXH - Diễn viên Thúy Diễm - Lương Thế Thành vui mừng chào đón con gái Rosie mới chào đời, trong khi đó diễn viên Đinh Ngọc Diệp xinh tươi chào đón tuổi 42.
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