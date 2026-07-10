3 chuyện người EQ cao luôn giữ kín, người EQ thấp lại vô tư kể khắp nơi

Nhiều người cho rằng thành công phụ thuộc chủ yếu vào năng lực chuyên môn. Thế nhưng khi bước vào tuổi trưởng thành, trải qua nhiều va chạm trong công việc và cuộc sống, không ít người nhận ra rằng EQ cao mới là yếu tố giúp một người đi đường dài.

Trí tuệ cảm xúc không chỉ thể hiện ở việc biết kiểm soát cảm xúc mà còn nằm ở cách giao tiếp với người khác. Người có EQ cao thường rất cẩn trọng trong lời nói, hiểu chuyện gì nên chia sẻ và chuyện gì nên giữ cho riêng mình.

Những người EQ cao luôn biết tách bạch giữa công việc và cuộc sống riêng. Họ giữ mối quan hệ hòa nhã với đồng nghiệp nhưng không biến văn phòng thành nơi kể lể chuyện gia đình. Ảnh minh họa

Dưới đây là ba điều họ hiếm khi tùy tiện kể với người khác.

1. Người EQ cao không mang chuyện gia đình đến nơi làm việc

Mỗi gia đình đều có những mâu thuẫn và áp lực riêng. Tuy nhiên, người có EQ cao hiểu rằng nơi làm việc không phải nơi thích hợp để trút hết những câu chuyện riêng tư.

Việc liên tục than phiền về chồng, vợ, bố mẹ hay con cái trước đồng nghiệp không giúp giải quyết vấn đề mà đôi khi còn khiến câu chuyện trở nên phức tạp hơn.

Người nghe chỉ biết một phần sự việc nên rất dễ đưa ra lời khuyên phiến diện hoặc vô tình đẩy mâu thuẫn lên cao.

Không ít người sau khi được đồng nghiệp bênh vực đã mang tâm lý bức xúc về nhà, tiếp tục tranh cãi với người thân, khiến xung đột ngày càng nghiêm trọng.

Trong khi đó, hình ảnh của họ tại công ty cũng bị ảnh hưởng vì thường xuyên để chuyện cá nhân chi phối công việc.

Những người EQ cao luôn biết tách bạch giữa công việc và cuộc sống riêng. Họ giữ mối quan hệ hòa nhã với đồng nghiệp nhưng không biến văn phòng thành nơi kể lể chuyện gia đình.

2. Người EQ cao không dễ dàng tiết lộ thu nhập và tiền thưởng

Tiền lương luôn là vấn đề nhạy cảm. Người có EQ cao hiểu rằng việc công khai thu nhập đôi khi chỉ mang đến những tình huống khó xử thay vì sự đồng cảm.

Nếu thu nhập của bạn cao hơn người khác, bạn có thể vô tình trở thành đối tượng bị ganh tỵ hoặc bị nhờ cậy về tài chính. Ngược lại, nếu mức lương thấp hơn, bạn cũng dễ rơi vào cảm giác tự ti hoặc bị đem ra so sánh.

Đã có không ít trường hợp chỉ vì vô tư chia sẻ khoản thưởng cuối năm mà sau đó phải đối diện với những lời hỏi vay tiền đầy khó xử.

Khi từ chối thì sợ mất lòng, còn đồng ý thì lại lo ngại chuyện tiền bạc ảnh hưởng đến tình bạn.

Chính vì vậy, người EQ cao thường trả lời khéo léo khi được hỏi về lương thưởng. Họ hiểu rằng bảo vệ thông tin tài chính cá nhân cũng là cách bảo vệ các mối quan hệ.

Người có EQ cao hiểu rằng việc công khai thu nhập đôi khi chỉ mang đến những tình huống khó xử thay vì sự đồng cảm. Ảnh minh họa

3. Người EQ cao không nói xấu người khác sau lưng

Một trong những dấu hiệu dễ nhận thấy của người có EQ cao là họ hạn chế tối đa việc bàn tán hoặc nói xấu người khác.

Môi trường làm việc hay các mối quan hệ xã hội đều tồn tại những bất đồng. Tuy nhiên, thay vì chỉ trích sau lưng, họ lựa chọn góp ý trực tiếp hoặc đơn giản là giữ im lặng nếu vấn đề không liên quan đến mình.

Những lời nói tưởng như chỉ là cuộc trò chuyện riêng rất dễ lan truyền. Một khi đến tai người bị nhắc đến, niềm tin sẽ bị phá vỡ và các mối quan hệ cũng khó có thể như trước.

Quan trọng hơn, người thường xuyên nói xấu người khác cũng khiến những người xung quanh dè chừng. Bởi ai cũng hiểu rằng hôm nay bạn bàn tán về người này thì ngày mai rất có thể chính họ sẽ trở thành chủ đề tiếp theo.

Người EQ cao vì thế luôn cân nhắc trước khi phát ngôn. Họ chọn nói những điều tích cực hoặc im lặng thay vì tạo ra những cuộc trò chuyện tiêu cực.

EQ cao không nằm ở việc nói nhiều mà ở việc biết điều gì nên giữ

Người sở hữu EQ cao không phải là người khéo nói nhất, mà là người hiểu giá trị của sự chừng mực.

Họ không tùy tiện mang chuyện gia đình ra kể, không dễ dàng tiết lộ thu nhập và cũng không lấy việc nói xấu người khác làm chủ đề giao tiếp.

Biết giữ khoảng cách với những thông tin riêng tư, tôn trọng người khác và kiểm soát lời nói giúp họ tránh được nhiều rắc rối không đáng có, đồng thời xây dựng được hình ảnh đáng tin cậy trong mắt mọi người.

Trong giao tiếp, đôi khi điều thể hiện trí tuệ không phải là nói thật nhiều, mà là biết lúc nào nên nói và lúc nào nên im lặng.

7 điều bố mẹ EQ cao tuyệt đối không làm trước mặt trẻ GĐXH - Những bố mẹ có EQ cao luôn ý thức rằng mọi hành động của mình đều có thể ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý và nhân cách của con.

Theo Aboluowang