Sếp và bạn thân nhờ vả cùng 1 việc, người EQ cao xử lý khéo léo không làm mất lòng ai

Câu hỏi tình huống giúp đánh giá người có EQ cao

Ngày nay, nhiều doanh nghiệp không chỉ tuyển người giỏi chuyên môn mà còn chú trọng đến trí tuệ cảm xúc. Những câu hỏi tình huống được đưa ra trong phỏng vấn nhằm đánh giá cách ứng viên xử lý các mối quan hệ phức tạp.

Tại buổi phỏng vấn của một công ty lớn, sáu ứng viên bước vào vòng cuối cùng. Nhà tuyển dụng đặt câu hỏi: "Nếu sếp và bạn thân hỏi mượn ô tô cùng một ngày, bạn sẽ cho ai mượn?"

Câu hỏi này không có đáp án đúng tuyệt đối, nhưng cách trả lời sẽ thể hiện tư duy và mức độ EQ cao của mỗi người.

Người EQ cao không cố làm hài lòng tất cả, mà giữ nguyên tắc nhưng vẫn linh hoạt để không làm tổn thương các mối quan hệ.

Những câu trả lời thể hiện các kiểu EQ khác nhau

Một số ứng viên chọn cho bạn mượn vì coi trọng tình bạn lâu năm. Người khác lại ưu tiên sếp vì cho rằng mối quan hệ công việc quan trọng hơn.

Có người chọn không cho ai mượn để tránh rủi ro tài sản, trong khi người khác quyết định dựa vào mức độ thân thiết.

Những câu trả lời này đều hợp lý ở một góc độ nào đó, nhưng vẫn bộc lộ điểm hạn chế. Một số người thiên về cảm xúc, số khác lại né tránh trách nhiệm.

Điều này cho thấy họ chưa thật sự đạt đến cách ứng xử của người có EQ cao.

Cách xử lý của người EQ cao khiến nhà tuyển dụng ấn tượng

Ứng viên cuối cùng đưa ra câu trả lời bình tĩnh và logic. Anh cho rằng sẽ cho người hỏi trước mượn xe, vì đã hứa thì phải giữ lời.

Nếu sếp hỏi sau, anh sẽ giải thích rõ tình huống và tìm phương án hỗ trợ khác trong khả năng.

Anh nhấn mạnh rằng sự cam kết chính là uy tín cá nhân. Người EQ cao không cố làm hài lòng tất cả, mà giữ nguyên tắc nhưng vẫn linh hoạt để không làm tổn thương các mối quan hệ.

Anh cũng chia sẻ thêm rằng nếu sếp gây khó dễ chỉ vì chuyện này, đó không phải môi trường phù hợp lâu dài. Tương tự, nếu một người bạn vì thế mà xa lánh, mối quan hệ ấy cũng không đáng để duy trì.

Câu trả lời này khiến nhà tuyển dụng lập tức chọn anh. Bởi nó thể hiện tư duy độc lập, sự trung thực và khả năng ứng xử của người EQ cao.

Người EQ cao luôn đặt nguyên tắc và sự khéo léo song hành

Trong các tình huống khó xử, người EQ cao không chọn đứng về một phía, cũng không né tránh quyết định. Họ xác định rõ nguyên tắc, giao tiếp minh bạch và tìm giải pháp dung hòa.

Chính sự khéo léo này giúp họ giữ được uy tín cá nhân, đồng thời duy trì mối quan hệ lâu dài.

Người EQ cao hiểu rằng không thể làm hài lòng tất cả, nhưng có thể khiến mọi người hiểu và tôn trọng lựa chọn của mình.

Trong cuộc sống, những tình huống "tiến thoái lưỡng nan" sẽ luôn xuất hiện. Người EQ cao không sợ mất lòng, bởi họ biết cách xử lý minh bạch, công bằng và có trách nhiệm. Và chính điều đó giúp họ tiến xa hơn, ổn định hơn trong cả công việc lẫn cuộc sống.