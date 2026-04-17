Nghỉ hưu sớm để tận hưởng, cựu hiệu trưởng hối hận khi mỗi tháng tiêu vượt lương hưu

Trong suy nghĩ của nhiều người, nghỉ hưu sớm với mức lương hưu cao đồng nghĩa với cuộc sống an nhàn, không áp lực và tài chính ổn định.

Thế nhưng câu chuyện của một cựu hiệu trưởng tại Thượng Hải (Trung Quốc) lại cho thấy thực tế hoàn toàn khác.

Sau gần 2 năm rời công việc, ông thừa nhận: nghỉ hưu giúp "lãi thời gian" nhưng lại "lỗ tiền bạc", thậm chí áp lực tài chính còn lớn hơn khi còn đi làm.

Nghĩ lương hưu cao là đủ sống nên quyết định nghỉ hưu sớm

Ông Trần, 56 tuổi, từng là hiệu trưởng của một trường trung học trọng điểm.

Với nhiều năm công tác cùng chế độ đãi ngộ tốt, ông nhận mức lương hưu 30.000 NDT mỗi tháng, tương đương hơn 115 triệu đồng. Đây là con số mà nhiều người mơ ước khi bước vào tuổi nghỉ hưu.

Tin rằng tài chính đã đủ đầy, ông quyết định rời công việc sớm để dành thời gian cho gia đình, nghỉ ngơi và đi du lịch.

Ông nghĩ rằng với khoản thu nhập cố định mỗi tháng, cuộc sống sẽ thoải mái, thậm chí vẫn có thể tích lũy thêm.

Trước khi nghỉ hưu, chi tiêu của ông khá ổn định. Nhiều khoản ăn uống, tiếp khách được cơ quan hỗ trợ nên chi phí sinh hoạt gia đình chỉ khoảng 10.000 NDT mỗi tháng. Phần còn lại ông dành để tiết kiệm.

Ảnh minh họa

Nghỉ hưu chưa lâu, chi tiêu bất ngờ "phình to"

Sau khi nghỉ việc, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Ở nhà nhiều hơn khiến ông có xu hướng ra ngoài thường xuyên để gặp bạn bè, đi cà phê, ăn uống, du lịch.

Không chỉ vậy, thời gian rảnh khiến ông nảy sinh nhu cầu sửa sang nhà cửa, nâng cấp nội thất, mua sắm thêm nhiều vật dụng.

Ông chia sẻ rằng tiền tiết kiệm cứ dần vơi đi mà không nhận ra. Chưa kể, tuổi tác khiến ông phải chú ý đến sức khỏe nhiều hơn.

Các khoản khám bệnh định kỳ, thuốc bổ, tập luyện và chăm sóc y tế tiêu tốn từ 6.000 đến 8.000 NDT mỗi tháng.

Khi cộng lại tất cả chi phí sinh hoạt, y tế, đi lại và giải trí, tổng chi tiêu hàng tháng của ông dao động từ 35.000 đến 40.000 NDT, cao hơn đáng kể so với khoản lương hưu 30.000 NDT. Điều này khiến ông bắt đầu cảm thấy lo lắng về tương lai.

Tâm lý "nghỉ hưu phải tận hưởng" khiến tiền hao nhanh hơn

Không chỉ chi phí sinh hoạt tăng, tâm lý muốn tận hưởng sau khi nghỉ hưu cũng khiến việc chi tiêu vượt kiểm soát.

Vợ chồng ông đã thực hiện nhiều chuyến du lịch nước ngoài, từ Nhật Bản đến châu Âu, mỗi chuyến tốn hàng trăm nghìn NDT.

Khi còn đi làm, bận rộn khiến ông ít tiêu tiền. Nhưng khi rảnh rỗi, ông muốn trải nghiệm nhiều điều chưa từng làm, dẫn đến việc chi tiêu tăng nhanh. Đây là khoản chi mà ông không lường trước khi quyết định nghỉ hưu sớm.

Bên cạnh đó, hỗ trợ con cái cũng là gánh nặng tài chính lớn. Con trai ông dù đã đi làm nhưng mua nhà tại Thượng Hải rất đắt đỏ.

Ông phải rút một phần tiền tiết kiệm để giúp con đặt cọc, khiến quỹ dự phòng giảm đáng kể.

Chỉ sau chưa đầy 2 năm nghỉ hưu, ông Trần đã bắt đầu tính toán lại. Ông nhận ra rằng khi còn khỏe mạnh, chi tiêu đã vượt mức lương hưu. Nếu sau này cần chăm sóc y tế dài hạn hoặc thuê người hỗ trợ, số tiền hiện tại chắc chắn không đủ.

Câu chuyện của ông phản ánh thực tế rằng thu nhập cao khi nghỉ hưu không đồng nghĩa với sự an toàn tài chính. Khi nguồn thu cố định nhưng nhu cầu sống tăng, nguy cơ thiếu hụt rất dễ xảy ra.

Nghỉ hưu sớm cần tính toán kỹ

Các chuyên gia tài chính cá nhân cho rằng nhiều người chỉ nhìn vào con số lương hưu mà quên tính đến các yếu tố dài hạn như lạm phát, chi phí y tế, nhu cầu giải trí và hỗ trợ con cái.

Nếu không có kế hoạch tài chính cụ thể, cuộc sống sau nghỉ hưu dễ rơi vào trạng thái thiếu hụt.

Theo lời khuyên của chuyên gia, người lao động nên chuẩn bị quỹ dự phòng cho y tế, điều chỉnh lối sống phù hợp với nguồn thu cố định và cân nhắc các khoản chi dài hạn.

Từ trải nghiệm của mình, ông Trần nhắn nhủ nghỉ hưu sớm không phải lúc nào cũng là lựa chọn lý tưởng.

Điều quan trọng không phải là số tiền nhận được mỗi tháng, mà là cách quản lý chi tiêu và chuẩn bị cho những rủi ro trong tương lai.

Ông từng nghĩ nghỉ hưu sẽ giúp mình sống nhàn nhã, nhưng cuối cùng lại phải đối mặt với nhiều áp lực hơn trước.

Câu chuyện này cho thấy nghỉ hưu sớm có thể là "giấc mơ", nhưng nếu thiếu kế hoạch tài chính rõ ràng, nó cũng dễ trở thành áp lực.

Theo Toutiao