Nghi ngờ hành vi kỳ lạ của bố chồng, con dâu lắp camera thì phát hiện sự thật nghẹn lời

Bố chồng ngày nào cũng sang nhà nấu cơm

Một buổi tối tháng Hai, chị Duyệt ở Hồ Bắc, Trung Quốc trở về sau ca làm muộn thì ngửi thấy mùi thịt kho lan khắp nhà.

Trên bàn ăn, bốn món được úp gọn dưới bát sứ trắng, vẫn còn ấm. Dưới đáy bát là mảnh giấy: "Duyệt Duyệt, cơm còn nóng, nhớ ăn. Bố."

Đây không phải lần đầu. Suốt gần một tháng, ngày nào bố chồng cũng đến nấu cơm dù biết con trai đi công tác dài ngày, còn con dâu thường xuyên tăng ca.

Ông chỉ cười nói tiện đường ghé qua, nhưng quãng đường từ nhà ông đến đây mất gần hai tiếng xe buýt.

Sự quan tâm ấy khiến chị Duyệt xúc động, nhưng cũng bắt đầu nảy sinh nghi ngờ khi cuộc hôn nhân của chị đang nguội lạnh.

Ảnh minh họa

Con dâu đặt câu hỏi về hành động của bố chồng

Mọi chuyện trở nên căng thẳng khi chị nhặt được một chiếc bông tai ngọc trai trong phòng ngủ.

Đó không phải đồ của chị. Một suy nghĩ đáng sợ lóe lên: Chồng chị, Thẩm Kiến Quốc, có thể đã đưa người phụ nữ khác về nhà.

Điều khiến chị băn khoăn hơn cả là bố chồng vẫn ngày ngày sang nấu cơm. Chẳng lẽ ông không nhận ra dấu hiệu bất thường? Hay ông đang âm thầm giúp con trai che giấu?

Sau nhiều ngày suy nghĩ, chị quyết định lắp camera nhỏ trong phòng khách để tìm câu trả lời.

Camera ghi lại sự thật

Chiều hôm sau, khi mở camera, chị thấy bố chồng bước vào nhà như thường lệ. Nhưng ông không vào bếp ngay.

Ông đứng ở hành lang, quan sát đôi dép, nhìn sang tòa nhà đối diện, rồi liên tục xem đồng hồ.

Trong gần một tiếng, ông ghi chép tỉ mỉ vào cuốn sổ tay. Sau đó, ông lấy ra một bản thảo liên quan đến xử lý tài sản có chữ ký của con trai.

Khi ông khẽ mắng "Thằng con mất dạy", chị Duyệt mới hiểu bố chồng không hề che giấu điều gì, mà đang âm thầm thu thập chứng cứ con trai ngoại tình.

Bố chồng đối mặt con trai, sự thật bị phơi bày

Tối hôm đó, chồng chị bất ngờ về nhà cùng một phụ nữ trẻ. Hai người thân mật bước vào, bàn chuyện tiền bạc. Nhìn thấy bố, anh ta lập tức khó chịu.

Bố chồng bình tĩnh bưng đĩa thịt kho ra, gọi con trai ăn cơm. Nhưng Thẩm Kiến Quốc nổi nóng, yêu cầu ông rời đi.

Ông đặt mạnh đĩa thức ăn xuống bàn, rồi mở cuốn sổ đọc từng dòng ghi chép: ngày tháng, thời gian, những lần con trai đưa người phụ nữ kia về nhà, lấy giấy tờ, thậm chí định giả chữ ký của vợ.

Không khí căng thẳng. Trong lúc giằng co, ông bị ngã, đầu đập vào bàn nhưng vẫn kịp hô lớn: "Chứng cứ ở trong xà phòng! Duyệt Duyệt, báo công an!"

Những bữa cơm của bố chồng hóa ra là cách bảo vệ con dâu

Khi chị Duyệt trở về, căn hộ đã tan hoang. Bố chồng ngồi dưới sàn, trán chảy máu nhưng vẫn nắm chặt bánh xà phòng rỗng ruột, bên trong là chiếc USB.

Ông nói con trai muốn chiếm căn nhà và đẩy vợ vào cảnh gánh nợ. Ông giả vờ già yếu, ngày nào cũng sang nấu cơm để chứng minh căn nhà luôn có người trông giữ.

Những bữa cơm nóng không phải để ăn, mà là cách ông âm thầm bảo vệ con dâu.

Kết cục khiến nhiều người nghẹn lòng

Một tuần sau, chứng cứ được trình lên cơ quan chức năng. Trước khi rời đi, bố chồng chỉ nói: "Bố không dạy được con làm người."

Rồi quay sang con dâu: "Sau này, con là con gái ruột của bố."

Một năm sau, chị Duyệt đón bố chồng về sống cùng. Dù trí nhớ kém dần, mỗi chiều ông vẫn vào bếp nấu bốn món cơm ngay ngắn.

Chị hiểu rằng có những người không cùng huyết thống, nhưng lại trở thành mái nhà vững chắc nhất.

Theo Sohu, Sina, 163