Hơn 300 chiến sĩ được huy động để đột kích các tụ điểm 'bay lắc' ở Gia Lai

Theo đó, khoảng 1h ngày 15/9/2025, Công an tỉnh Gia Lai đồng loạt đột kích, khám xét nhiều tụ điểm “bay lắc” trên địa bàn phường Diên Hồng.

Hơn 300 cán bộ, chiến sĩ, điều tra viên cùng trang thiết bị nghiệp vụ đã đồng loạt đột kích kiểm tra các tụ điểm "bay lắc", giữ 148 người (56 nữ, 92 nam) có tuổi đời còn rất trẻ đang tổ chức, sử dụng trái phép các chất ma túy; thu giữ tại hiện trường nhiều loại ma túy tổng hợp như khay (Ketamin), kẹo (MDMA)…

Ghi nhận ban đầu, các địa điểm trên mặc dù đăng ký loại hình kinh doanh karaoke nhưng phòng hát đã cải tạo, sửa chữa, lắp đặt thêm giường nệm, sô pha, đèn nháy, loa cỡ lớn…, để phục vụ nhu cầu sử dụng ma túy của các “dân chơi”.

Đồng thời, chủ quán cũng lắp thêm nhiều camera, cửa bảo vệ nhằm trốn tránh sự phát hiện và đối phó với cơ quan chức năng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra.



