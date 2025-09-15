Bắt được nghi phạm gây ra vụ trộm khoảng 30 cây vàng của một võ sĩ tại TP.HCM

Liên quan vụ võ sĩ ở TPHCM trình báo mất 30 cây vàng khi ngủ qua đêm trên ô tô, lực lượng công an đã bắt được nghi phạm gây ra vụ việc.

Theo nguồn tin từ Tiền Phong, Công an TPHCM đang tạm giữ V.M.N (SN 1984, ngụ TPHCM). Người này được xác định là nghi phạm trong vụ võ sĩ trình báo mất gần 30 lượng vàng trên ô tô.

Qua điều tra, cơ quan chức năng đã truy xét, bắt giữ nghi phạm gây ra vụ trộm, thu hồi tang vật. Cảnh sát đang lấy lời khai người này để điều tra vụ việc.

Clip ghi lại vụ việc.

Trước đó, vào ngày 7/9, anh H.V.D (SN 1988, ở phường Phú Lợi) đến công an phường trình báo bị mất cắp tài sản có giá trị lớn.

Theo anh D, khuya 6/9, anh này lái ô tô bán tải chở người bạn về căn nhà trên Đại lộ Bình Dương (phường Phú Lợi, TPHCM). Sau khi người bạn vào nhà, anh D đỗ ô tô trên vỉa hè và ngủ trên xe, cửa trước bên phụ vẫn mở.

Đến sáng ngày 7/9, người đi đường thấy cửa ô tô mở nên đánh thức anh D dậy. Anh D kiểm tra xe và phát hiện bị mất một chiếc điện thoại cùng số lượng lớn trang sức bằng vàng, trong đó có sợi dây chuyền 10 cây, lắc tay 10 cây cùng nhẫn, lắc tay khác để trong hộc xe phía bên phải tay lái… tổng số gần 30 cây.

Hình ảnh người mặc áo xe ôm công nghệ tiến lại và đi vào trong xe của anh D (ảnh cắt từ clip).

Sau đó, anh D xin trích xuất camera an ninh gần chỗ đỗ xe thì thấy xuất hiện một người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ tiến lại và đi vào trong xe. Anh nghi ngờ người này là thủ phạm nên trình báo cơ quan công an.

Theo VietnamNet, anh H.V.D là một võ sĩ nổi tiếng trong làng võ thuật Việt Nam. Từ năm 2010 đến năm 2016, võ sĩ này 7 lần liên tiếp giành HCV toàn quốc môn kickboxing, Huy chương đồng SEA Games 27, Huy chương Bạc giải Muay Kingcup tại Thái Lan. Với những thành tích này, anh từng được đặt biệt danh là "Vua Kickboxing Việt Nam".

Sau khi giải nghệ, võ sĩ D mở phòng tập Gym kèm Muay tại TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cũ, thu hút đông đảo học viên đăng ký tham gia tập luyện.