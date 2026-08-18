Dự báo tử vi tuần mới Rằm tháng 7 âm lịch cho các con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Ngọ, Thìn, Mùi, Thân, Tuất

3 con giáp đón tuần mới vận may phủ kín GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà xem tử vi từ 17/8/2026 đến 23/8/2026 cho thấy, 3 con giáp dưới đây đón tuần mới vận may phủ kín ở mọi phương diện.

1. Con giáp Tý

Xem tử vi tuần mới từ 17/8/2026 đến 23/8/2026, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà dự báo con giáp Tý có biến động nhỏ. Thời điểm này, tuổi Tý giữ tinh thần vững vàng, học cách từ chối khéo léo để tránh ôm đồm việc không phải của mình. Việc chủ động cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi để bảo vệ sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Giữa và cuối tuần là thời điểm tốt để tập trung xử lý các nhiệm vụ trọng tâm theo đúng lộ trình.

Về tài chính của con giáp Tý chỉ ở mức trung bình, không có đột phá lớn. Trong tuần, lưu ý trước những lời mời gọi vốn, cần hạn chế các khoản chi tiêu tùy hứng sẽ giúp bạn an tâm hơn trong những tháng cuối năm.

Chuyện tình cảm của người tuổi Tý có dấu hiệu chững lại do sự bận rộn của cả hai bên. Người độc thân nên để mọi chuyện diễn ra tự nhiên, không nên cưỡng. Các cặp đôi nên dành thời gian nhiều hơn cho nhau.

2. Con giáp Sửu

Nhờ cát tinh Tử Vi tọa mệnh, người tuổi Sửu chào đón một tuần mới tràn đầy năng lượng tích cực. Cả tuần công việc thuận lợi, chỉ cần bạn giữ vững sự kiên trì và đón nhận hỗ trợ từ quý nhân. Bạn không cần phải mạo hiểm thử sức ở các lĩnh vực quá mới mà vẫn thu được kết quả vượt mong đợi. Với tinh thần làm việc trách nhiệm, khả năng sáng tạo, Sửu cũng được đánh giá cao.

Tài lộc của con giáp Sửu có sự tăng trưởng ổn định, thu chi đạt trạng thái cân bằng hoàn hảo. Những khoản nợ từ lâu có cơ hội thu hồi lại. Tuy nhiên, tử vi khuyên bạn tránh cho vay mượn tiền để tránh rắc rối về sau.

Gia đạo yên vui, tình cảm giữa các cặp đôi ngày càng gắn bó sâu sắc và bền chặt. Người độc thân có vận đào hoa nở rộ, dễ gặp được người tâm đầu ý hợp.

3. Con giáp Dần

Tuần này dự báo con giáp Dần đối mặt với những thách thức. Công việc dễ gặp rắc rối đan xen, đòi hỏi bạn phải giữ được sự bình tĩnh và kiềm chế cái tôi, không nên bốc đồng.

Những dự án của bạn đang triển khai có thể gặp phải sự cản trở. Đôi lúc, con giáp Dần cảm thấy bị áp lực, muốn bỏ cuộc. Tuy vậy, với sự trợ giúp từ quý nhân, Dần nhanh chóng tìm ra lối thoát nếu bạn khiêm tốn học hỏi.

Tài chính của con giáp Dần do ảnh hưởng của Đại Hao nên phải chi nhiều. Trong việc ký kết hợp đồng, văn bản thương mại cần đọc kỹ từng điều khoản để tránh phải bồi thường thiệt hại.

Mối quan hệ tình cảm thất thường. Sự thẳng thắn thái quá của Dần đôi khi biến thành sự gắt gỏng khiến đối phương cảm thấy bị tổn thương. Bạn cần học cách lắng nghe để hóa giải mâu thuẫn.

4. Con giáp Mão

Tuần mới, nỗi lo lắng có xu hướng gia tăng với tuổi Mão do công việc vướng phải những rào cản từ bên ngoài. Con giáp Mão cần chủ động trong mọi việc, báo cáo tiến độ thường xuyên để tránh bị kẻ tiểu nhân gièm pha hay lợi dụng sơ hở.

Bạn nên tập trung hoàn thành các công việc. Việc chủ động mời đối tác giao lưu ăn uống sẽ giúp bạn gỡ gạc lại các mối quan hệ và thúc đẩy dự án đang bế tắc.

Về tài chính của con giáp Mão phát sinh nhiều khoản chi cho gia đình. Những người có ý định đầu tư bất động sản cần suy xét kỹ lưỡng, tránh để mâu thuẫn quan điểm tiền bạc với bạn bè hay người thân làm sứt mẻ tình cảm.

Người độc thân tuổi Mão tuần này cần đề phòng những mối quan hệ mập mờ, cảnh giác với người đã lập gia đình. Các cặp đôi dễ rơi vào chiến tranh lạnh do sự bảo thủ, cần học cách lắng nghe.

5. Con giáp Thìn

Dự báo tuần này của con giáp Thìn đối mặt với những thị phi và công việc vặt vãnh ngáng đường. Nhiều lúc, Thìn cảm thấy quá tải, kiệt sức khi không biết cách sắp xếp thứ tự ưu tiên. Lời khuyên cho con giáp Thìn lúc này là làm việc có kế hoạch, ưu tiên xử lý dứt điểm các nhiệm vụ quan trọng và giữ thái độ dĩ hòa. Đồng thời, hạn chế các chuyến đi xa hoặc ký kết hợp đồng quan trọng theo hướng Nam trong tuần này.

Về tài chính, Thìn có nhiều khoản chi phí xã giao và nhu cầu thiết yếu của gia đình dồn dập kéo đến. Việc thiết lập thói quen chi tiêu thông minh, hạn chế tối đa việc mua sắm bốc đồng là điều bạn cần làm lúc này để tích lũy khoản dự phòng cần thiết.

Tình cảm cần sự khéo léo hơn ở con giáp tuổi Thìn. Những lời nói thẳng thừng lúc nóng giận rất dễ gây ra hiểu lầm sâu sắc với nửa kia. Người độc thân nên dành thời gian hoàn thiện bản thân thay vì vội vàng bước vào một mối quan hệ mới.

6. Con giáp Ngọ

Một tuần có nhiều sự di chuyển, thay đổi hoặc mở rộng quan hệ với con giáp Ngọ. Áp lực công việc trực tiếp không quá lớn, tạo điều kiện cho bạn sắp xếp kế hoạch cho tương lai. Ở nơi công sở, Ngọ cần tránh đứng về bất kỳ phe phái nào để tránh những rắc rối không đáng có.

Thời điểm này, Ngọ nên hệ thống lại toàn bộ quy trình làm việc và trau dồi thêm kỹ năng chuyên môn. Việc tập trung vào chuyên môn giúp bạn bảo vệ vị thế và uy tín của mình một cách an toàn nhất.

Tài chính có chiều đi xuống với con giáp Ngọ khi phải có nhiều khoản chi. Bạn nên tinh giản các cuộc gặp không cần thiết và tập trung vào việc quản lý ngân sách cá nhân.

Mối quan hệ gia đình cần được chăm chút hơn bằng những bữa ăn ấm cúng. Tuổi Ngọ cũng cần tránh nghe lời đồn thổi vô căn cứ từ bên ngoài mà sinh lòng nghi ngờ với người bạn đời.

7. Con giáp Mùi

Với sự xuất hiện của sao cát lành Thái Dương và Thiên Diêu, người tuổi Mùi đón nhận tuần mới nhiều niềm vui, may mắn và cơ hội bứt phá. Trong công việc, Mùi cũng dễ gặp được quý nhân tháo gỡ dễ dàng và gặt hái nhiều thành công rực rỡ trên cả phương diện tài chính lẫn tình cảm.

Tuần này, dòng tiền chảy về túi tuổi Mùi cũng dồi dào. Ngoài nguồn thu chính, bạn còn có cơ hội nhận tiền thưởng hiệu suất hoặc thu nhập bất ngờ từ các việc làm thêm. Lưu ý là con giáp Mùi không nên đầu tư vào các kênh chứng khoán, hợp đồng tương lai nhiều rủi ro.

Vận đào hoa cực vượng nhờ sao Thiên Diêu chiếu tỏa. Tính cách dịu dàng giúp người độc thân tuổi Mùi dễ ghi điểm trong mắt đối phương. Gia đạo yên ấm, cặp đôi tràn niềm vui.

8. Con giáp Thân

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, sao Thái Tuế chiếu mệnh trong tuần này nên con giáp Thân đối diện với những thử thách. Trong tuần, người tuổi Thân nên tập trung hoàn thành các việc dở dang thay vì mở rộng quy mô, giữ tâm trí bình tĩnh để vượt qua giai đoạn giông bão.

Nếu có ý định nhảy việc hay khởi xướng dự án mới, con giáp Thân cần lưu ý. Nơi công sở chỉ nên xử lý các công việc hành chính thông thường, giữ thái độ hòa nhã để hạn chế tối đa tranh chấp.

Tài chính tuần này của con giáp Thân phải chi những khoản bất ngờ. Người tuổi Thân cần siết chặt chi tiêu, bảo vệ kỹ tiền vốn gốc, tuyệt đối không cho vay mượn. Việc bảo vệ tài sản hiện có quan trọng hơn nhiều so với việc tìm kiếm lợi nhuận lúc này.

Tâm trạng dễ cáu gắt, nổi nóng làm cho các mối quan hệ tình cảm trở nên căng thẳng. Thời điểm này không phải lúc thích hợp để tỏ tình. Những người có đôi cần không gian riêng để giữ bình tĩnh, học cách bao dung và nhường nhịn lẫn nhau.

9. Con giáp Tuất

Tuần mới nhắc nhở con giáp Tuất cần chuẩn bị tâm lý một tuần làm việc đầy bận rộn và nhiều xáo trộn. Giữa lịch trình dày đặc, Tuất cần bình tĩnh xoa dịu tâm trí bồn chồn của mình. Lịch trình làm việc dày đặc khiến bạn dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi.

Tài chính của con giáp Tuất có những điểm sáng nhỏ nhờ các khoản thu bất ngờ. Tuy nhiên, bạn nên xem xét khi người thân, bạn bè hỏi mượn tiền, hãy cân nhắc khả năng tài chính của bản thân.

Về tình cảm của con giáp Tuất có những bước ngoặt quan trọng. Người tuổi Tuất nên chủ động giải quyết dứt điểm các vướng mắc để đưa mối quan hệ sang trang mới. Người độc thân tuổi Tuất tràn đầy năng lượng, sẵn sàng chủ động hẹn hò và bày tỏ tình cảm để nắm bắt hạnh phúc cho riêng mình.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

3 con giáp có vận trình đáng chú ý, Dậu dễ hái quả ngọt, Sửu tiền bạc khởi sắc GĐXH – Theo chuyên gia phong thủy, sau những nỗ lực trước đó, tử vi tuần mới 10-16/8/2026 dự báo 3 con giáp dưới đây có thể đón nhận thành quả và mở rộng các mối quan hệ thuận lợi tốt cho công việc, tiền bạc khởi sắc.



