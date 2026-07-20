Chung cư tại các con phố Hoàng Đạo Thúy, Trung Kính (Hà Nội) tăng bật, khi tuyến đường Vành đai 2.5 gần về đích

Giá chung cư tăng bật khi đường vành đai 2.5 dần về đích

Bước sang tháng 7/2026, dự án đường Vành đai 2.5 đoạn từ Hoàng Đạo Thúy kéo dài đến hồ Đầm Hồng đã dần lộ diện, diện mạo đô thị mới trên trục đường 2.5 cũng đã có những bước cải thiện tích cực. Dự kiến khi tuyến đường được đưa vào khai thác, đây sẽ là một trong những công trình góp phần giảm ùn tắc, tăng cường kết nối và hoàn thiện mạng lưới giao thông khung của Hà Nội. Không những thế, việc hạ tầng hoàn thiện cũng góp phần khiến thị trường bất động sản tại khu vực phía Tây Nam Hà Nội tăng vọt.

Thời gian qua, thông tin rao bán nhà đất trên trục đường Vành đai 2.5 rao bán khá sôi động, trong đó giá chung cư trên tuyến đường này cũng có sự tăng trưởng mạnh.

Đơn cử có thể kể đến căn chung cư thiết kế 3 phòng ngủ, rộng 97,6m2 tại dự án Home City Trung Kính, phố Trung Kính, phường Cầu Giấy (trên đường Vành Đai 2.5) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 11,8 tỷ đồng, tương đương 120,9 triệu đồng/m2.

Chính chủ đang rao bán một căn chung cư thiết kế 2 phòng ngủ, rộng 66,5m2 tại dự án Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, phố Hoàng Đạo Thúy, phường Yên Hòa (trên đường Vành Đai 2.5) với giá 6,75 tỷ đồng, tương đương 101,5 triệu đồng/m2.

Căn chung cư thiết kế 2 phòng ngủ, rộng 60m2 tại dự án Nơ 14A, đường Vành Đai 2.5, phường Phương Liệt cũng được chính chủ rao giá bán 4,39 tỷ đồng, tương đương 73,17 triệu đồng/m2.

Như vậy hiện nay, giá chung cư trên tuyến đường Vành đai 2.5 tùy khu vực mà mức giá có sự chênh lệch khác nhau, tuy nhiên hầu hết đều đã thiết lập mặt bằng giá mới. Theo dự đoán của nhiều môi giới bất động sản, khi tuyến đường lưu thông, giá nhà đất tại đây còn tăng trưởng mạnh. Đặc biệt, theo đánh giá của nhiều môi giới bất động sản tại khu vực này, khác với nhà riêng, nhà đất thổ cư, phần đông tâm lý người mua nhà đang e ngại, dè chừng và tìm hiểu kỹ quy hoạch trước khi xuống tiền thì loại hình chung cư được ưu tiên hơn, vì ít vướng quy hoạch.

Tuyến đường Vành đai 2.5 gần về đích

Đường vành đai 2.5 Hà Nội là tuyến giao thông đường bộ phụ trợ tuyến đường vành đai 2 và đường vành đai 3 của Hà Nội. Dự án đường vành đai 2.5 đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1 (tức đi qua các phường Phú Thượng, Xuân Đỉnh, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Yên Hòa, Thanh Xuân, Khương Đình, Phương Liệt, Tương Mai, Định Công, Hoàng Mai, Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam) được UBND TP Hà Nội phê duyệt quy hoạch từ năm 2002, quyết định giải phóng mặt bằng từ năm 2010. Dự án được TP Hà Nội cấp chứng nhận đầu tư năm 2013, thực hiện theo hình thức BT (hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao), chỉ định chủ đầu tư.

Tuyến đường vành đai 2.5 dài 19,41km, quy mô mặt cắt ngang rộng 40-50m. Hướng tuyến: Lĩnh Nam - Kim Đồng - Định Công - Nguyễn Trãi - Yên Hòa - Xuân Đỉnh - Phú Thượng. Dự án được chia thành 13 đoạn, trong đó 4 đoạn đã đầu tư hình thành theo quy hoạch dài 9,59km: Ngoại giao đoàn - Khu đô thị Tây Hồ Tây- Hoàng Quốc Việt - Đường 32; đoạn 2 gồm đường Dương Đình Nghệ - Trung Kính. Đoạn 3, Trần Duy Hưng - Ngụy Như Kon Tum; QL 1A - Hồ Vĩnh Hoàng,...

Trong nhiều năm qua, việc chậm triển khai dự án khiến hệ thống giao thông khu vực thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải. Các tuyến đường như Nguyễn Trãi, Vũ Tông Phan, Khương Đình hay Định Công thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm do thiếu các trục kết nối ngang.

Theo ghi nhận của phóng viên, sau chỉ đạo 'nóng' của Hà Nội về tái khởi động dự án Vành đai 2.5, công tác giải phóng mặt bằng đường Vành đai 2.5 đoạn từ Hoàng Đạo Thúy kéo dài đến hồ Đầm Hồng cơ bản hoàn tất, nhiều hạng mục hạ tầng được đẩy nhanh tiến độ, mở ra kỳ vọng về việc khép kín thêm một mắt xích quan trọng trên tuyến vành đai nội đô của Thủ đô.

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