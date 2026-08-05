Chung cư phường Thanh Xuân, Hà Đông, Dương Nội, phường nào có giá cao hơn?

Diễn biến giá chung cư các phường Thanh Xuân, Hà Đông, Dương Nội

Ba phường Thanh Xuân, Hà Đông, Dương Nội là những phường tiếp giáp nhau, cùng nằm trải dài trên 2 trục đường lớn là đường Nguyễn Trãi, trục đường Lê Văn Lương – Tố Hữu. Hiện nay đây là những khu vực có mật độ dân số cao, giao thông thuận tiện, đặc biệt có nhiều dự án nhà ở, chung cư đang được đẩy mạnh triển khai.

Khảo sát thực tế cho thấy, phân khúc chung cư tại phường Thanh Xuân đã chạm, thậm chí nhiều căn đã vượt mức 100 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến căn chung cư thiết kế 3 phòng ngủ rộng 93m2 tại dự án Rivera Park Hà Nội, số 69 đường Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 12,8 tỷ đồng, tương đương 137,63 triệu đồng/m2. Hay như dự án Royal City, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân, căn chung cư thiết kế 4 phòng ngủ, rộng 150m2 hiện đang được chính chủ rao bán với giá 19,9 tỷ đồng, tương đương rao bán với giá 132,67 triệu đồng/m2.

Khu vực phường Hà Đông mới là nơi có lượng chung cư rao bán khá rầm rộ, giá bán vẫn duy trì ở ngưỡng cao, dao động phổ biến với mức giá từ 60 đến 100 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến, căn chung cư thiết kế 1 phòng ngủ, rộng 45,6m2 tại dự án Tháp đôi Kepler Land, phường Hà Đông hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 4,15 tỷ đồng, tương đương 91,01 triệu đồng/m2. Căn chung cư thiết kế 2 phòng ngủ, rộng 85m2 tại dự án Seasons Avenue, phường Hà Đông hiện cũng đang có giá bán 7,02 tỷ đồng, tương đương 82,59 triệu đồng/m2.

Khu vực phường Dương Nội mới là nơi có lượng chung cư rao bán khá sôi nổi, giá bán ngang ngửa, thậm chí còn vượt mặt khu vực phường Hà Đông, khi dao động phổ biến từ 60 đến gần 120 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến căn chung cư thiết kế 2 phòng ngủ, rộng 60,5m2 tại dự án Park Kiara, đường Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội hiện đang được rao bán với giá 6 tỷ đồng, tương đương 99,17 triệu đồng/m2. Tại dự án Usilk City, đường Tố Hữu, phường Dương Nội căn chung cư thiết kế 2 phòng ngủ, rộng 79m2 hiện đang được rao bán với giá 5,2 tỷ đồng, tương đương 65,82 triệu đồng/m2.

Như vậy hiện nay, giá bán chung cư trên địa bàn 3 phường Thanh Xuân, Hà Đông, Dương Nội tương đối cao, trong đó địa bàn phường Thanh Xuân thường có giá nhỉnh hơn chút, tuy nhiên với nhiều dự án mới tại 2 phường Hà Đông, Dương Nội, giá mở bán cũng không hề rẻ.

Diện mạo mới của phường Thanh Xuân, Hà Đông, Dương Nội sau sáp nhập

Hiện nay phường Thanh Xuân được hình thành trên cơ sở sáp nhập phần lớn diện tích và dân số của các phường Thanh Xuân Trung, Thượng Đình, Nhân Chính, Thanh Xuân Bắc thuộc quận Thanh Xuân cũ, cùng một phần của các phường Trung Văn thuộc quận Nam Từ Liêm cũ và Trung Hòa thuộc quận Cầu Giấy cũ.

Phường Hà Đông mới hiện nay bao gồm phần lớn các phường Vạn Phúc, Phúc La, phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường Mỗ Lao, Hà Cầu, Văn Quán, Quang Trung, La Khê thuộc quận Hà Đông cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường Đại Mỗ, Trung Văn thuộc quận Nam Từ Liêm cũ và xã Tân Triều thuộc huyện Thanh Trì cũ.

Phường Dương Nội hiện nay được sáp nhập từ phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Dương Nội thuộc quận Hà Đông cũ); một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: La Khê, Yên Nghĩa, Phú La thuộc quận Hà Đông cũ; phường Đại Mỗ thuộc quận Nam Từ Liêm cũ, và xã La Phù thuộc huyện Hoài Đức cũ.

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