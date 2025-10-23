Giá sinh hoạt tăng, sinh viên quay cuồng với việc làm thêm
GĐXH - Trong bối cảnh giá cả đắt đỏ, phí dịch vụ tăng cao; nhiều sinh viên phải lựa chọn đi làm thêm nhiều loại hình công việc như gia sư, xe ôm công nghệ, phục vụ quán cà phê, viết content... bên cạnh việc học để trang trải cuộc sống.
Làm gia sư, xe ôm công nghệ, phục vụ quán cà phê, viết content... để kiếm thêm
Theo thống kê từ Navigos Group (2024), có đến 68% sinh viên đại học trên toàn quốc đang đảm nhận ít nhất một công việc tay trái, trong đó 45% thừa nhận động cơ chính là để trang trải chi phí sinh hoạt – một thực tế phản ánh rõ nét áp lực tài chính mà họ đang đối mặt.
Tháng 8, tháng 9 hàng năm; mùa tân sinh viên lên nhập học cũng chính là lúc giá trọ "lên tới đỉnh". Trung bình mỗi phòng đều tăng từ 300.000 - 500.000 đồng khiến việc sinh hoạt của các bạn trẻ càng khó khăn hơn. Nếu không đi làm thêm; sinh viên sẽ khó chống chọi được với sự tăng trưởng của giá cả.
Công việc làm thêm phổ biến nhất đối với các bạn sinh viên đó chính là: gia sư, xe ôm công nghệ, phục vụ quán cà phê, viết content,... Đây đều là những công việc linh hoạt thời gian; không yêu cầu quá nhiều kinh nghiệm; giúp sinh viên được làm quen sớm với môi trường lao động. Chính vì vậy, mức lương của những công việc này cũng không quá cao, chỉ đủ để các bạn chi tiêu và trang trải cho cuộc sống thường ngày.
Chăm chỉ làm việc kiếm được 5-6 triệu đồng/tháng
Bạn Phan Nguyệt Minh, sinh viên năm 2 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền lựa chọn làm gia sư tiếng Anh online để tăng mức thu nhập, Minh nói: "Mỗi ngày em dạy đều đặn 1 ca thì cả tháng sẽ kiếm được khoảng 5 - 6 triệu đồng. Em ở kí túc xá nên tiền trọ không quá cao nhưng bù lại tiền ăn uống ở ngoài rất đắt đỏ. Có những tháng thu nhập chỉ đủ để chi tiêu ăn uống; thi thoảng đi cà phê, mua quà tặng sinh nhật bạn".
Phan Nguyệt Minh lựa chọn làm gia sư tiếng Anh online để tăng mức thu nhập.
Bên cạnh việc làm gia sư thì nhân viên partime quán cà phê, trà sữa cũng là một công việc làm thêm phổ biến. Mức lương trung bình cho công việc này là khoảng 22.000 - 25.000 đồng/giờ. Bạn Bùi Khánh Linh, sinh viên năm 3 ngành Điều dưỡng tại trường Cao đẳng y tế Hà Nội chia sẻ: "Mỗi tháng em kiếm thêm được khoảng 3 – 4 triệu đồng nhờ việc làm thu ngân cho quán trà sữa. Mức lương này cùng với trợ cấp bố mẹ gửi lên cũng đủ để em chi tiêu tiền trọ, tiền ăn mỗi tháng".
Khánh Linh lựa chọn làm thêm tại quán trà sữa để trang trải chi tiêu. Ảnh: Ngọc Linh - Đỗ Vân
Những năm gần đây, không khó để có thể bắt gặp các bạn sinh viên trong bộ đồng phục xe ôm công nghệ. Công việc này có giờ giấc linh hoạt tuy nhiên lại khá vất vả và ảnh hưởng sức khoẻ. "Mỗi ngày mình chỉ tranh thủ chạy 2-3 tiếng ngoài giờ học để kiếm thêm một ít thu nhập; coi như đủ tiền tiêu vặt. Giá trọ và điện nước mỗi tháng hết khoảng hơn 4 triệu đồng mà chỉ có hai người ở. Vậy nên, nếu không tranh thủ chạy thêm thì sẽ khá khó khăn"; bạn Lưu Nguyễn Quang Huy - sinh viên năm 3 Đại học Phenikaa chia sẻ.
Quang Huy chạy xe ôm công nghệ ngoài giờ học. Ảnh: Ngọc Linh - Đỗ Vân
Làm thêm là khi cả cơ hội và thách thức cùng song hành. Sinh viên vừa có thể kiếm thêm thu nhập, vừa tích lũy được kinh nghiệm và phát triển các kỹ năng mềm. Tuy nhiên, nếu không khéo léo cân bằng sẽ rất dễ ảnh hưởng tới kết quả học tập.
Tuần lễ nông sản Việt chính thức khai mạc, người tiêu dùng tiếp cận đặc sản các địa phương bằng nhiều cáchBảo vệ người tiêu dùng - 7 giờ trước
GĐXH - Chiều 24/10, tại Hà Nội, Tổng cục Quản lý và Phát triển thị trường chính thức khai mạc Tuần lễ Nông sản Việt 2025, nhằm quảng bá, kết nối và thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt.
Người dân Hà Nội mong muốn được hướng dẫn có sức thuyết phục khi nộp sổ đỏ photo 'làm sạch dữ liệu đất đai'Sản phẩm - Dịch vụ - 9 giờ trước
GĐXH - Triển khai chiến dịch “làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai”, nhiều người dân Hà Nội cho biết họ thực hiện đúng hướng dẫn của tổ dân phố nhưng vẫn băn khoăn vì chưa hiểu rõ mục đích, quy trình và quyền lợi của mình.
Những loại nông sản 'Made in Việt Nam' có giá hơn 10.000 đồng/kg, người tiêu dùng vẫn được trừ thêm tiền khi thanh toán điện tửGiá cả thị trường - 11 giờ trước
GĐXH - Nhằm khuyến khích tiêu dùng và tôn vinh nông sản "Made in Việt Nam", trong khuôn khổ Tuần lễ Nông sản Việt Nam do Cục Quản lý và Phát triển thị trường (Bộ Công thương) phát động, nhiều hệ thống siêu thị lớn tại Hà Nội như GO!, Tops Market... đồng loạt bán các mặt hàng nông sản nội địa với mức giá ưu đãi, dễ tiếp cận.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 24/10/2025Sản phẩm - Dịch vụ - 12 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 24/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Người dân ‘nhanh chóng’ nộp sổ đỏ, nhưng Chiến dịch làm giàu, làm sạch dữ liệu Quốc gia về đất đai vẫn còn nhiều rào cảnSản phẩm - Dịch vụ - 13 giờ trước
GĐXH - Theo TS. Đặng Văn Cường – Trưởng văn phòng Luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư TP Hà Nội nhận định: “Thời gian “chiến dịch” này chỉ có 03 tháng (90 ngày) và hai mục tiêu đặt ra (“làm sạch” và “làm giàu” dữ liệu) là rất chính đáng nhưng cũng có rất nhiều khó khăn" .
Dịch vụ dưỡng lão bán trú tại Vin New Horizon: Giải pháp mới 'chống cô đơn' cho người cao tuổiSản phẩm - Dịch vụ - 14 giờ trước
Khi mô hình dưỡng lão truyền thống dần lỗi thời trước nhu cầu sống chủ động, năng động của thế hệ cao tuổi mới, mô hình dưỡng lão bán trú (daycare) trở thành xu hướng toàn cầu. Tại Việt Nam, Vin New Horizon là nơi tiên phong kiến tạo hệ sinh thái hưu trí hiện đại, đánh thức “bình minh thứ hai” rực rỡ và giàu trải nghiệm cho thế hệ tuổi vàng.
Giá bạc hôm nay ngày 24/10: Thị trường trong nước giảm sâuGiá cả thị trường - 14 giờ trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay ghi nhận có sự điều chỉnh rõ rệt khi giá mở phiên từ 1,931 triệu đồng/lượng giảm còn 1,913 và sau đó phục hồi nhẹ lên 1,922 triệu đồng/lượng.
Trải nghiệm xe số Honda Super Cub 110 huyền thoại giá 35 triệu đồng siêu tiết kiệm xăng, dễ đánh bại Wave Alpha và Future về doanh sốGiá cả thị trường - 17 giờ trước
GĐXH - Xe số Honda Super Cub 110 đã chính thức ra mắt với thiết kế đẹp vượt thời gian, giá bán siêu rẻ chỉ 35 triệu đồng, dễ hút khách hơn Wave Alpha, RSX và Future.
Giá vàng hôm nay 24/10: Vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh, vàng miếng SJC ra sao?Giá cả thị trường - 17 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC tăng nhẹ, gần 150 triệu đồng/lượng.
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 24-26/10/2025: Ninh Kiều, Cái Răng, Ô Môn và nhiều khu vực khác bị cúp điện 3 ngày cuối tuầnSản phẩm - Dịch vụ - 18 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.
Xe máy điện giá 39,9 triệu đồng trang bị đẳng cấp sánh ngang SH125i, rẻ chỉ như VisionGiá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện mang thiết kế thể thao linh hoạt với sự kết hợp của một mẫu tay ga đường phố và một chiếc adventure với kính chắn gió cao.