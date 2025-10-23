Giá sinh hoạt tăng, sinh viên quay cuồng với việc làm thêm

Làm gia sư, xe ôm công nghệ, phục vụ quán cà phê, viết content... để kiếm thêm

Theo thống kê từ Navigos Group (2024), có đến 68% sinh viên đại học trên toàn quốc đang đảm nhận ít nhất một công việc tay trái, trong đó 45% thừa nhận động cơ chính là để trang trải chi phí sinh hoạt – một thực tế phản ánh rõ nét áp lực tài chính mà họ đang đối mặt.

Tháng 8, tháng 9 hàng năm; mùa tân sinh viên lên nhập học cũng chính là lúc giá trọ "lên tới đỉnh". Trung bình mỗi phòng đều tăng từ 300.000 - 500.000 đồng khiến việc sinh hoạt của các bạn trẻ càng khó khăn hơn. Nếu không đi làm thêm; sinh viên sẽ khó chống chọi được với sự tăng trưởng của giá cả.

Công việc làm thêm phổ biến nhất đối với các bạn sinh viên đó chính là: gia sư, xe ôm công nghệ, phục vụ quán cà phê, viết content,... Đây đều là những công việc linh hoạt thời gian; không yêu cầu quá nhiều kinh nghiệm; giúp sinh viên được làm quen sớm với môi trường lao động. Chính vì vậy, mức lương của những công việc này cũng không quá cao, chỉ đủ để các bạn chi tiêu và trang trải cho cuộc sống thường ngày.

Chăm chỉ làm việc kiếm được 5-6 triệu đồng/tháng

Bạn Phan Nguyệt Minh, sinh viên năm 2 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền lựa chọn làm gia sư tiếng Anh online để tăng mức thu nhập, Minh nói: "Mỗi ngày em dạy đều đặn 1 ca thì cả tháng sẽ kiếm được khoảng 5 - 6 triệu đồng. Em ở kí túc xá nên tiền trọ không quá cao nhưng bù lại tiền ăn uống ở ngoài rất đắt đỏ. Có những tháng thu nhập chỉ đủ để chi tiêu ăn uống; thi thoảng đi cà phê, mua quà tặng sinh nhật bạn".

Phan Nguyệt Minh lựa chọn làm gia sư tiếng Anh online để tăng mức thu nhập.

Bên cạnh việc làm gia sư thì nhân viên partime quán cà phê, trà sữa cũng là một công việc làm thêm phổ biến. Mức lương trung bình cho công việc này là khoảng 22.000 - 25.000 đồng/giờ. Bạn Bùi Khánh Linh, sinh viên năm 3 ngành Điều dưỡng tại trường Cao đẳng y tế Hà Nội chia sẻ: "Mỗi tháng em kiếm thêm được khoảng 3 – 4 triệu đồng nhờ việc làm thu ngân cho quán trà sữa. Mức lương này cùng với trợ cấp bố mẹ gửi lên cũng đủ để em chi tiêu tiền trọ, tiền ăn mỗi tháng".

Khánh Linh lựa chọn làm thêm tại quán trà sữa để trang trải chi tiêu. Ảnh: Ngọc Linh - Đỗ Vân

Những năm gần đây, không khó để có thể bắt gặp các bạn sinh viên trong bộ đồng phục xe ôm công nghệ. Công việc này có giờ giấc linh hoạt tuy nhiên lại khá vất vả và ảnh hưởng sức khoẻ. "Mỗi ngày mình chỉ tranh thủ chạy 2-3 tiếng ngoài giờ học để kiếm thêm một ít thu nhập; coi như đủ tiền tiêu vặt. Giá trọ và điện nước mỗi tháng hết khoảng hơn 4 triệu đồng mà chỉ có hai người ở. Vậy nên, nếu không tranh thủ chạy thêm thì sẽ khá khó khăn"; bạn Lưu Nguyễn Quang Huy - sinh viên năm 3 Đại học Phenikaa chia sẻ.

Quang Huy chạy xe ôm công nghệ ngoài giờ học. Ảnh: Ngọc Linh - Đỗ Vân

Làm thêm là khi cả cơ hội và thách thức cùng song hành. Sinh viên vừa có thể kiếm thêm thu nhập, vừa tích lũy được kinh nghiệm và phát triển các kỹ năng mềm. Tuy nhiên, nếu không khéo léo cân bằng sẽ rất dễ ảnh hưởng tới kết quả học tập.



