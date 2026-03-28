Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Giá vàng cao, chị dâu "mất ngủ" tính quà mừng cưới em chồng

Thứ bảy, 07:00 28/03/2026 | Gia đình

Những ngày gần đây giá vàng nhúc nhích giảm nhẹ, nhưng vẫn rất cao, gần đến ngày cưới em chồng, vợ chồng tôi mất ăn mất ngủ lo quà mừng cưới, mừng ít thì ngại, mà mừng nhiều thì không đủ tiền.

Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là đến ngày cưới chú út, vợ chồng tôi đang trăn trở chuyện tặng quà. Chuyện quà cáp vốn dĩ là lẽ thường tình, nhưng đặt vào hoàn cảnh của vợ chồng tôi lúc này, nó lại trở thành một bài toán khó giải. Nhớ ngày cưới của chúng tôi vài năm trước, dù lúc đó mới đi làm, chú út đã rất chu đáo tặng anh chị một chỉ vàng làm vốn.

- Ảnh 1.

Ảnh minh họa, nguồn: AI

Đến khi hai vợ chồng chắt bóp mua được căn chung cư nhỏ, chú lại chẳng tiếc tay tặng bộ bàn ghế sofa trị giá 30 triệu đồng. Thời điểm đó giá vàng mới chỉ loanh quanh ngưỡng 50 triệu đồng mỗi lượng. 

Khoản quà tặng của chú khi ấy, quy đổi ra cũng bằng hơn nửa cây vàng chứ chẳng ít. Tình cảm của em, vợ chồng tôi luôn nhớ, tự nhủ sau này khi em lập gia đình, mình phải bù đắp xứng đáng.

Thế nhưng, “người tính không bằng trời tính”, năm nay, công việc kinh doanh của hai vợ chồng gặp nhiều bất lợi, đơn hàng sụt giảm, đồng vốn đọng lại hết vào hàng tồn kho. 

Giá vàng những ngày gần đây biến động liên tục, lúc tăng lúc giảm. Nếu tính theo đúng giá trị mà chú đã giúp đỡ trước đây để “trả nghĩa”, số tiền bỏ ra lúc này là một gánh nặng không hề nhỏ đối với ngân sách gia đình tôi.

Mấy đêm nay, tôi cứ xoay vần với những con số. Nếu đi ít quá thì ngại với em, với gia đình chồng, sợ mọi người nghĩ mình không biết điều, lúc nhận thì nhiều mà lúc trả thì vơi. Nhưng nếu cố quá để mua đủ số vàng như dự định, thì tháng tới tiền học phí của con, tiền chi trả sinh hoạt phí lại trở nên bấp bênh.

Tôi đem chuyện bàn với chồng, anh chỉ thở dài bảo: “Tình cảm anh em là chính, chú ấy hiểu hoàn cảnh mình mà”. Tôi biết chú là người thấu đáo, nhưng phận làm chị dâu, tôi không muốn ngày vui của em lại kém trọn vẹn chỉ vì sự tính toán chi li của mình.

Mệt mỏi khi sống dưới cái bóng quá lớn của chị dâu

Tôi về làm dâu hơn hai năm, trong suốt thời gian ấy tôi luôn bị đem ra so sánh với chị dâu khiến tôi vô cùng mệt mỏi.

Vy Vy/VOV.VN (Ghi)
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top