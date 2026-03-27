Phụ nữ luôn đòi hỏi bạn đời phải hoàn hảo: Coi chừng rơi vào cái bẫy 'tham lam' của chính mình

Thứ sáu, 07:22 27/03/2026 | Gia đình
Hà Anh
Hà Anh
GĐXH - Có một thực trạng phổ biến là nhiều phụ nữ cảm thấy hôn nhân bất hạnh không phải vì người chồng quá tệ, mà vì họ mắc vào cái bẫy "muốn đủ thứ". Họ muốn chồng vừa giỏi kiếm tiền, vừa phải tâm lý, lãng mạn, lại phải có thời gian làm việc nhà và luôn mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối.

Có một nghịch lý đang tồn tại trong nhiều gia đình Việt: Người phụ nữ càng nỗ lực vun vén, càng khao khát hạnh phúc thì lại càng cảm thấy kiệt sức và bất mãn. Họ thường đổ lỗi cho việc "chọn sai người". Thực tế, khi bạn muốn gom tất cả ưu điểm vào một người, đó không còn là mong cầu hạnh phúc, mà là một gánh nặng quá tải cho bạn đời và cho chính cuộc hôn nhân của mình. Khi kỳ vọng vượt xa thực tế, hôn nhân sẽ trở thành một cuộc rượt đuổi không có hồi kết.

Đừng bắt bạn đời phải hoàn hảo: Coi chừng phụ nữ hiện đại rơi vào bẫy tham lam của chính mình - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ


Những nghịch lý khiến phụ nữ hiện đại đang tự làm khổ mình

Cái bẫy "giỏi kiếm tiền lại phải khéo chăm con"

Nhiều người vợ hiện nay đang mắc phải một "căn bệnh": Luôn đòi hỏi bạn đời phải hoàn hảo trên mọi mặt trận. Họ muốn chồng vừa là "cỗ máy kiếm tiền" giỏi giang, lại vừa phải là người đàn ông của gia đình, biết chia sẻ việc nhà, hiểu tâm lý vợ và luôn tạo ra những điều lãng mạn.

Thực tế, các nguồn lực như thời gian và năng lượng của mỗi con người đều có hạn. Một người đàn ông dành toàn bộ tâm trí cho sự nghiệp khó có thể tỉ mỉ trong từng bữa cơm; ngược lại, người đàn ông hiền lành, thích quanh quẩn chăm sóc vợ con thường thiếu đi sự quyết liệt để bứt phá ngoài xã hội. Việc bắt một cá nhân phải gánh vác tất cả những vai trò đối lập ấy không chỉ là điều bất khả thi, mà còn là biểu hiện của sự chưa trưởng thành trong tâm lý.

Đừng coi hôn nhân là "thuốc giải" cho mọi vết thương

Sai lầm lớn nhất của phụ nữ là lý tưởng hóa cuộc sống sau đám cưới. Nhiều người mang theo những tổn thương từ gia đình gốc hoặc những tham vọng cá nhân chưa thực hiện được để gửi gắm hoàn toàn vào bạn đời. Họ coi chồng là "trạm sạc" duy nhất cho cảm xúc và sự an toàn của mình.

Tuy nhiên, hôn nhân là một nguồn tài nguyên hữu hạn. Nó không thể chữa lành mọi vết thương quá khứ cũng như không thể thỏa mãn mọi mong đợi của bạn. Khi thực tế không như là mơ, sự thất vọng dẫn đến sự chỉ trích, và phản ứng đáp lại của người chồng thường là im lặng, đối kháng hoặc lạnh nhạt. Đó chính là khởi đầu của một vòng xoáy bi kịch.

Phụ nữ luôn đòi hỏi bạn đời phải hoàn hảo: Coi chừng rơi vào cái bẫy 'tham lam' của chính mình - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Thay đổi "bộ lọc" để thấy những nỗ lực thầm lặng

Để thay đổi trạng thái bất hạnh, bước đầu tiên người phụ nữ cần làm là học cách chấp nhận sự không hoàn hảo. Thay vì nhìn vào những điểm "chưa được", hãy tập trung vào nhu cầu cốt lõi:

Nếu bạn ưu tiên tài chính, hãy thông cảm cho sự bận rộn và thiếu sót trong việc nhà của anh ấy.

Nếu bạn cần sự đồng hành, hãy chấp nhận một mức thu nhập vừa phải.

Hơn thế nữa, hãy học cách ghi nhận. Đừng vì người chồng không tặng đúng món quà bạn thích mà phủ nhận việc anh ấy đã nỗ lực làm việc để lo cho gia đình. Một lời khen ngợi đúng lúc chính là "chất bôi trơn" giúp bánh xe hôn nhân vận hành êm ái hơn.

Phụ nữ luôn đòi hỏi bạn đời phải hoàn hảo: Coi chừng rơi vào cái bẫy 'tham lam' của chính mình - Ảnh 3.

Hãy học cách bao dung hơn với những khiếm khuyết của bạn đời và trân trọng những gì đang có. Ảnh minh hoạ

Hạnh phúc thực sự phải đến từ "nội lực"

Phụ nữ thông minh là người biết tự tạo ra hạnh phúc thay vì ngồi chờ sự ban phát từ bạn đời. Hãy xây dựng cho mình một hệ thống hỗ trợ xã hội đa dạng:

Muốn lãng mạn: Hãy tự mua cho mình bó hoa yêu thích.

Muốn giải tỏa cảm xúc: Hãy tìm đến hội bạn thân hoặc những sở thích cá nhân.

Khi bạn không còn đặt tất cả "trứng" vào một giỏ mang tên "Chồng", áp lực lên mối quan hệ sẽ giảm bớt. Một người phụ nữ biết tự yêu chiều bản thân sẽ tỏa ra năng lượng tự tin, từ đó khiến người bạn đời tự nguyện muốn gắn kết và quan tâm hơn.

Hạnh phúc là sự mài giũa, không phải là món quà sẵn có

Hôn nhân không phải là một trò chơi tự động nâng cấp theo thời gian. Đó là quá trình hai con người chấp nhận mài mòn những góc nhọn của bản thân để hòa hợp với nhau. Hãy học cách bao dung hơn với những khiếm khuyết và trân trọng những gì đang có. Những khoảng trống chưa được lấp đầy không phải là điều tồi tệ, mà là cơ hội để mỗi người tự hoàn thiện và trở nên mạnh mẽ hơn trong chính thế giới của mình.

Về già, không nên giao hết tiền tiết kiệm cho con: 3 điều cần nhớ để không phải hối hận về sau

GĐXH - Tiền bạc là điểm tựa, tài sản là sự an tâm. Khoản tiền tiết kiệm cả đời của cha mẹ có thể là tấm lá chắn bảo vệ tuổi già, nhưng cũng có thể trở thành nguồn cơn của những rắc rối nếu giao đi không đúng lúc.

Sau nghỉ hưu, dù cô đơn đến mấy cũng đừng quay lại 3 nơi này

GĐXH - Nghỉ hưu là thời điểm con người ta dễ rơi vào trạng thái hụt hẫng và hoài niệm nhất. Trong cơn say của ký ức, nhiều người chọn cách tìm về những địa điểm cũ, những con người cũ với hy vọng tìm lại sự gắn kết hoặc một lời giải đáp cho quá khứ.

Vì sao nhiều người thích 'giả giàu'? Sự thật phía sau khiến ai cũng bất ngờ

Vì sao nhiều người thích 'giả giàu'? Sự thật phía sau khiến ai cũng bất ngờ

Gia đình - 55 phút trước

GĐXH - Không ít người lựa chọn thể hiện cuộc sống xa hoa để gây ấn tượng với người khác. Giữa sự hào nhoáng đó, có một khoảng cách rõ rệt giữa người giàu thật và người "giả giàu".

Hơn 10 năm không đổi số điện thoại: Tưởng là thói quen nhỏ, ai ngờ tiết lộ 4 điều về tính cách

Hơn 10 năm không đổi số điện thoại: Tưởng là thói quen nhỏ, ai ngờ tiết lộ 4 điều về tính cách

Gia đình - 11 giờ trước

GĐXH - Giữ nguyên số điện thoại suốt nhiều năm không chỉ là thói quen mà còn phản ánh tính cách. Nghiên cứu chỉ ra 4 đặc điểm chung ở những người này.

Đàn ông tuổi 52: Đừng 'gồng mình' thêm nữa, 5 cách sống này mới chính là phúc khí nửa đời sau

Đàn ông tuổi 52: Đừng 'gồng mình' thêm nữa, 5 cách sống này mới chính là phúc khí nửa đời sau

Gia đình - 11 giờ trước

GĐXH - Bước vào tuổi 52, nhiều người đàn ông vẫn mải miết đóng vai "siêu nhân", tự mặc định mình là cột trụ duy nhất phải gánh vác mọi trọng trách.

12 con giáp thay lòng đổi dạ sẽ thay đổi thế nào? Dấu hiệu rõ đến khó chối cãi

12 con giáp thay lòng đổi dạ sẽ thay đổi thế nào? Dấu hiệu rõ đến khó chối cãi

Gia đình - 15 giờ trước

GĐXH - Với 12 con giáp, dấu hiệu thay lòng đổi dạ thường bộc lộ khá rõ qua thái độ, hành động và cách ứng xử trong mối quan hệ.

Cụ bà không lương hưu vẫn sống 'sang chảnh': Quan điểm nghỉ hưu khiến con cái cũng bất ngờ

Cụ bà không lương hưu vẫn sống 'sang chảnh': Quan điểm nghỉ hưu khiến con cái cũng bất ngờ

Gia đình - 16 giờ trước

GĐXH - Thay vì lựa chọn cuộc sống nghỉ hưu quây quần bên con cháu, bà lại chọn cách tận hưởng tuổi nghỉ hưu theo hướng hoàn toàn khác.

Muốn biết con có thành công hay không, hãy nhìn 3 biểu hiện trước 7 tuổi

Muốn biết con có thành công hay không, hãy nhìn 3 biểu hiện trước 7 tuổi

Nuôi dạy con - 18 giờ trước

GĐXH - Một nghiên cứu dài hạn của Đại học Harvard cho thấy, nhiều người thành công khi trưởng thành thường bộc lộ 3 đặc điểm nổi bật trước năm 7 tuổi.

Sau ly hôn, điều phụ nữ cần nhất không phải tình yêu mà là thứ này

Sau ly hôn, điều phụ nữ cần nhất không phải tình yêu mà là thứ này

Chuyện vợ chồng - 19 giờ trước

GĐXH - Sau ly hôn, phụ nữ không chỉ đối diện tổn thương mà còn cần một “bờ vai” để đứng vững. Nhưng điều họ cần nhất lại không phải là một người đàn ông.

Những cung hoàng đạo sở hữu khí chất nổi bật, dễ trở thành người tình trong mộng

Những cung hoàng đạo sở hữu khí chất nổi bật, dễ trở thành người tình trong mộng

Gia đình - 21 giờ trước

GĐXH - Sức hút của một số cung hoàng đạo không chỉ đến từ ngoại hình mà còn từ trí tuệ, tính cách và khí chất riêng biệt.

Bước vào tuổi 70: Sở hữu 4 điều này, bạn chính là người hạnh phúc nhất thế gian

Bước vào tuổi 70: Sở hữu 4 điều này, bạn chính là người hạnh phúc nhất thế gian

Gia đình - 21 giờ trước

GĐXH - Ở tuổi 70, người ta không còn khoe nhau về chức tước hay nhà lầu xe hơi. Đằng sau vẻ ngoài bình lặng, con cái thành đạt là những nỗi lo thầm kín về sức khỏe, sự cô đơn và những hối tiếc muộn màng.

Vì sao người thông minh không tiết lộ 4 chuyện này với người thân quen?

Vì sao người thông minh không tiết lộ 4 chuyện này với người thân quen?

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Có những vấn đề nếu nói ra với người thân quen không những không giúp bạn nhẹ lòng mà còn khiến cuộc sống trở nên phức tạp hơn.

Tận mắt thấy 'cảnh nóng' của người vợ ngoại tình trong xe ô tô, chồng làm điều dại dột rồi ân hận

Tận mắt thấy 'cảnh nóng' của người vợ ngoại tình trong xe ô tô, chồng làm điều dại dột rồi ân hận

Chuyện vợ chồng

GĐXH - Một người chồng đã rơi vào tình huống trớ trêu khi cố gắng bắt quả tang vợ ngoại tình, nhưng cuối cùng chính mình lại là người phải lãnh hậu quả.

Những cung hoàng đạo sở hữu khí chất nổi bật, dễ trở thành người tình trong mộng

Những cung hoàng đạo sở hữu khí chất nổi bật, dễ trở thành người tình trong mộng

Gia đình
Vì sao phụ nữ ngoại tình lại dễ bị 'bắt bài'? Lý do thật sự không phải ai cũng ngờ tới

Vì sao phụ nữ ngoại tình lại dễ bị 'bắt bài'? Lý do thật sự không phải ai cũng ngờ tới

Chuyện vợ chồng
Lương hưu cao hay nhà rộng cũng không bằng 3 cách sống này khi về già

Lương hưu cao hay nhà rộng cũng không bằng 3 cách sống này khi về già

Gia đình
Hơn 10 năm không đổi số điện thoại: Tưởng là thói quen nhỏ, ai ngờ tiết lộ 4 điều về tính cách

Hơn 10 năm không đổi số điện thoại: Tưởng là thói quen nhỏ, ai ngờ tiết lộ 4 điều về tính cách

Gia đình

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

