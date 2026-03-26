Cụ bà không lương hưu vẫn sống 'sang chảnh': Quan điểm nghỉ hưu khiến con cái cũng bất ngờ

Thứ năm, 15:00 26/03/2026 | Gia đình
Hoàng Hoa Huệ
Hoàng Hoa Huệ
GĐXH - Thay vì lựa chọn cuộc sống nghỉ hưu quây quần bên con cháu, bà lại chọn cách tận hưởng tuổi nghỉ hưu theo hướng hoàn toàn khác.

Không phụ thuộc vào con cái, không chờ đợi được chăm sóc, bà xem giai đoạn nghỉ hưu là thời điểm sống cho chính mình.

Chuẩn bị cho cuộc sống nghỉ hưu từ rất sớm

Bà Lạc (Trung Quốc) được hàng xóm đánh giá là người phụ nữ biết tính toán cho tuổi nghỉ hưu.

Ngay từ khi còn trẻ, bà đã xác định muốn có cuộc sống nghỉ hưu thoải mái thì phải tự mình xây dựng nền tảng tài chính.

Nửa cuộc đời đầu, bà chăm chỉ làm việc, tích lũy và lên kế hoạch cho những năm tháng nghỉ hưu an nhàn.

Cuộc hôn nhân của bà không hạnh phúc, khiến bà sớm nhận ra rằng không thể trông chờ vào người khác khi về già.

Khi vừa ngoài 30 tuổi, bà quyết định ly thân và bắt đầu hành trình tự lập để chuẩn bị cho tương lai nghỉ hưu của mình.

Ban đầu, bà làm y tá trong bệnh viện. Công việc vất vả nhưng giúp bà có khoản thu nhập ổn định để tích lũy cho kế hoạch nghỉ hưu.

Sau vài năm, bà chuyển hướng sang kinh doanh trái cây. Nhờ nhạy bén và chăm chỉ, công việc ngày càng thuận lợi.

Bà nhanh chóng tích lũy được số vốn đáng kể, từng bước hiện thực hóa mục tiêu tài chính cho cuộc sống nghỉ hưu độc lập.

Với bà, nghỉ hưu không chỉ là dừng làm việc mà còn là giai đoạn tận hưởng. Chính vì vậy, bà luôn ưu tiên tạo nguồn tài chính vững vàng. Ảnh minh họa

Tích lũy tài sản để nghỉ hưu không phụ thuộc

Khi có tiền, việc đầu tiên bà làm là mua một căn nhà. Đây là bước chuẩn bị quan trọng cho cuộc sống nghỉ hưu sau này.

Đến năm 55 tuổi, bà tiếp tục mua thêm căn nhà thứ hai và tích lũy khoản tiết kiệm đủ để trang trải những năm tháng nghỉ hưu.

Với bà, nghỉ hưu không chỉ là dừng làm việc mà còn là giai đoạn tận hưởng. Chính vì vậy, bà luôn ưu tiên tạo nguồn tài chính vững vàng.

Sau này khi các con trưởng thành, bà vẫn duy trì lối sống độc lập để chuẩn bị tâm thế nghỉ hưu tự do.

Chọn cuộc sống hoàn toàn tự do

Ở tuổi 65, bà chính thức nghỉ hưu. Bà giao lại công việc kinh doanh cho con trai và bắt đầu tận hưởng cuộc sống nghỉ hưu.

Một căn nhà được bà giữ làm không gian riêng, căn còn lại dùng để tụ họp gia đình vào những dịp đặc biệt.

Dù không có lương hưu, cuộc sống nghỉ hưu của bà vẫn thảnh thơi nhờ khoản tiết kiệm và tài sản đã tích lũy.

Điều đặc biệt là bà không dành nhiều thời gian ở nhà. Ngay sau khi nghỉ hưu, bà bắt đầu hành trình đi du lịch khắp nơi.

Nghỉ hưu gắn liền với những chuyến đi

Những năm sau khi nghỉ hưu, bà dành phần lớn thời gian để du lịch. Có tháng bà chỉ về nhà vài ngày rồi lại tiếp tục lên đường.

Bà cho rằng nghỉ hưu là lúc cần tận hưởng cuộc sống, trải nghiệm những điều trước đây chưa có cơ hội thực hiện.

Mục tiêu của bà là ghé thăm tất cả các tỉnh thành, danh lam thắng cảnh trước khi tuổi cao hơn.

Với bà, nghỉ hưu không phải là giai đoạn nghỉ ngơi thụ động mà là thời điểm sống trọn vẹn nhất.

Hiện tại, dù không có lương hưu và sống một mình, bà vẫn cảm thấy hạnh phúc. Bà có nhà riêng, có tiền tiết kiệm và có quyền quyết định cuộc sống nghỉ hưu theo cách mình muốn.

Con cái cũng không phải điều khiến bà lo lắng vì chúng đã trưởng thành và có cuộc sống riêng.

Quan điểm nghỉ hưu của bà khiến nhiều người suy ngẫm. Không phải ai về già cũng cần sống cùng con cháu.

Đôi khi, một cuộc sống nghỉ hưu độc lập, tự do và chủ động lại mang đến cảm giác nhẹ nhõm cho cả cha mẹ lẫn con cái.

GĐXH - Phụ nữ trung niên nếu không chuẩn bị tài chính từ sớm sẽ dễ đối mặt với áp lực khi nghỉ hưu.

Theo Toutiao

