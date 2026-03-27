Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Đàn ông bao nhiêu tuổi thì không còn 'thiết tha' phụ nữ: Câu trả lời không nằm ở con số, mà ở 3 chữ này!

Thứ sáu, 15:29 27/03/2026 | Gia đình
Hà Anh
Hà Anh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Có những người 50 tuổi đã đóng cửa trái tim, nhưng cũng có những cụ ông 80 vẫn đầy ắp sự quan tâm dành cho bạn đời. Vậy đâu là những rào cản thực sự khiến đàn ông không còn tha thiết với tình cảm?

Nhiều người mặc định rằng, khi bước qua tuổi 60 hay 70, sự suy giảm về thể chất sẽ khiến đàn ông tự nhiên "thanh tâm quả dục". Thế nhưng, thực tế từ những người trong cuộc cho thấy, sự nhiệt huyết hay nguội lạnh của phái mạnh đối với phụ nữ vốn không có "hạn sử dụng" cố định theo năm tháng. Có những người 50 tuổi đã đóng cửa trái tim, nhưng cũng có những cụ ông 80 vẫn đầy ắp sự quan tâm dành cho bạn đời. Vậy đâu là những rào cản thực sự khiến đàn ông không còn tha thiết với tình cảm?

Đàn ông bao nhiêu tuổi thì không còn thiết tha với phụ nữ? - Ảnh 1.

Hạnh phúc tuổi già không nằm ở sự nồng nhiệt, mà là sự hiện diện của một người hiểu mình sâu sắc. Ảnh minh họa

Điều gì khiến đàn ông không còn thiết tha với phụ nữ?

Không phải vì "già", mà vì "đã thấu"

Bước vào tuổi xế chiều, sau khi đã đi qua đủ những thăng trầm của cuộc đời, cái nhìn của đàn ông về phụ nữ và các mối quan hệ có sự thay đổi lớn. Ở tuổi đôi mươi, sự thu hút nằm ở vẻ ngoài và những rung động bản năng. Ở tuổi trung niên, đó là sự đồng hành và trách nhiệm. Nhưng khi về già, điều đàn ông cần nhất là sự an tâm.

Khi một người đàn ông cảm thấy những nỗ lực và sự chân thành của mình không được ghi nhận, hoặc từng bị tổn thương sâu sắc bởi những toan tính, họ sẽ nảy sinh tâm lý phòng vệ. Một khi niềm tin bị vụn vỡ, họ chọn cách "đóng băng" cảm xúc để bảo vệ sự bình yên cho bản thân. Lúc này, sự thờ ơ không đến từ tuổi tác, mà đến từ sự thất vọng đã đạt tới ngưỡng cửa cuối cùng.

Khi cơ thể không còn "cất lời"

Chúng ta phải thừa nhận một thực tế khách quan: Sức khỏe là nền tảng của mọi ham muốn và cảm xúc. Đối với những người phải đối mặt với bệnh tật triền miên, mỗi ngày trôi qua là một cuộc chiến để duy trì sự sống. Khi việc hít thở, đi lại cũng trở nên khó khăn, tâm trí họ tự khắc gạt bỏ những nhu cầu về tình cảm để tập trung vào việc tự chăm sóc bản thân.

Tuy nhiên, sự "mất hứng thú" do thể chất thường mang tính bất lực hơn là chủ động. Ngược lại, những người may mắn có sức khỏe tốt và một tinh thần lạc quan vẫn luôn khao khát có một người bạn đời để sẻ chia chén trà, cùng đi dạo hay đơn giản là để nhắc nhở nhau uống thuốc mỗi ngày.

Sự tự do của cuộc sống "độc thân vui vẻ"

Một bộ phận nam giới sau khi nghỉ hưu lại tìm thấy niềm vui trong những sở thích cá nhân mà thời trẻ họ đã bỏ lỡ: câu cá, đánh cờ, chăm sóc cây cảnh hay đi du lịch cùng bạn già. Khi đã tìm thấy điểm tựa tinh thần vững chắc cho chính mình, họ cảm thấy việc phải bắt đầu một mối quan hệ mới, phải học cách chiều chuộng hay nhường nhịn một người phụ nữ khác là một sự "phiền hà".

Họ chọn cách sống tự tại, không ràng buộc vì cảm thấy sự tĩnh lặng của tâm hồn quý giá hơn bất kỳ sự náo nhiệt nào của tình cảm lứa đôi.

Đàn ông bao nhiêu tuổi thì không còn thiết tha với phụ nữ? - Ảnh 2.

Đôi khi sự im lặng và tự do chính là cách đàn ông chọn để tận hưởng những năm tháng xế chiều.

Tình già: Từ "đam mê" chuyển sang "nương tựa"

Điều thú vị là, đối với những người đàn ông có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, họ không hề mất đi hứng thú với vợ mình, mà chỉ chuyển hóa nó sang một dạng thức khác. Đó không còn là những nồng nhiệt cháy bỏng, mà là sự thấu hiểu đến tận cùng.

Một người đàn ông 70 tuổi vẫn lo lắng khi vợ ho, vẫn nhớ món ăn vợ thích hay thói quen đắp chăn cho vợ mỗi đêm – đó chính là "lửa" tình cảm bền bỉ nhất. Với họ, phụ nữ lúc này không còn là đối tượng để chinh phục, mà là báu vật để nâng niu.

Hạnh phúc nằm ở sự bình yên trong tâm trí

Sau cùng, điều khiến một người đàn ông buông bỏ sự quan tâm đến phụ nữ không phải là những nếp nhăn trên khuôn mặt hay sự chậm chạp của đôi chân, mà là khi trái tim họ không còn tìm thấy sự ấm áp và chân thành.

Đàn ông bao nhiêu tuổi thì không còn thiết tha với phụ nữ? - Ảnh 3.

Sự quan tâm trong từng cử chỉ nhỏ mới là sợi dây gắn kết bền chặt nhất đi cùng năm tháng. Ảnh minh họa

Đàn ông cả đời lăn lộn, đến cuối cùng cái họ cần không phải là một người đẹp, mà là một người "biết nóng biết lạnh", không toan tính, thật lòng đối đãi. Nếu có được một người như vậy, dù 90 tuổi họ vẫn sẽ tràn đầy hứng thú với cuộc đời. Nếu không, sống một mình thong dong cũng là một lựa chọn sáng suốt. Tuổi tác chỉ là con số, chỉ có sự bình yên trong tâm hồn mới là đích đến cuối cùng của hạnh phúc.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top