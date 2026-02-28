Mệt mỏi khi sống dưới cái bóng quá lớn của chị dâu

Chị dâu tôi là người phụ nữ "giỏi việc nước, đảm việc nhà" đúng nghĩa trong mắt mọi người. Chị khéo léo, thu nhập cao và luôn biết cách làm hài lòng họ hàng nội ngoại.

Chính vì thế, mọi việc tôi làm, từ cách nấu một bát canh đến việc lựa chọn bộ quần áo cho con, đều được mẹ chồng đưa ra "thước đo".

Ảnh minh họa. Nguồn: AI

Trong mỗi bữa cơm, mẹ thường vô tình hay hữu ý nhắc lại: "Chị Lan nó nấu món này đậm đà lắm, con nên sang mà học tập", hay "ngày xưa chị bầu bí vẫn quán xuyến hết việc công ty lẫn việc nhà, chẳng thấy than vãn bao giờ".

Những lời nói ấy như những mũi kim nhỏ, đâm vào lòng tự trọng của tôi từng chút một. Tôi cảm thấy mình như một đứa trẻ vụng về, luôn làm sai bài tập trong mắt mẹ.

Thế nhưng, điều khiến tôi xót xa nhất chính là thái độ của chồng. Thay vì bênh vực vợ, chồng tôi cũng giống mẹ chồng thường xuyên lấy chị dâu ra để so sánh với tôi, rồi chê vợ đủ kiểu. Mỗi khi nghe chồng hay mẹ chồng so sánh tôi chỉ cười rồi im lặng.

Anh đâu biết rằng, đằng sau sự im lặng của tôi là cả một bầu trời tủi thân. Tôi không ghét chị dâu, thậm chí tôi còn ngưỡng mộ chị. Nhưng tôi là tôi, tôi có những thế mạnh và cả những điểm yếu riêng.

Tôi khao khát được chồng và mẹ chồng nhìn nhận mình bằng sự bao dung, được công nhận những cố gắng nhỏ bé mà tôi đang vun đắp cho tổ ấm này, thay vì mãi là một "bản sao lỗi" của một ai đó.