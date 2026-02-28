Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Mệt mỏi khi sống dưới cái bóng quá lớn của chị dâu

Thứ bảy, 22:00 28/02/2026 | Gia đình

Tôi về làm dâu hơn hai năm, trong suốt thời gian ấy tôi luôn bị đem ra so sánh với chị dâu khiến tôi vô cùng mệt mỏi.

Chị dâu tôi là người phụ nữ "giỏi việc nước, đảm việc nhà" đúng nghĩa trong mắt mọi người. Chị khéo léo, thu nhập cao và luôn biết cách làm hài lòng họ hàng nội ngoại. 

Chính vì thế, mọi việc tôi làm, từ cách nấu một bát canh đến việc lựa chọn bộ quần áo cho con, đều được mẹ chồng đưa ra "thước đo".

- Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: AI

Trong mỗi bữa cơm, mẹ thường vô tình hay hữu ý nhắc lại: "Chị Lan nó nấu món này đậm đà lắm, con nên sang mà học tập", hay "ngày xưa chị bầu bí vẫn quán xuyến hết việc công ty lẫn việc nhà, chẳng thấy than vãn bao giờ". 

Những lời nói ấy như những mũi kim nhỏ, đâm vào lòng tự trọng của tôi từng chút một. Tôi cảm thấy mình như một đứa trẻ vụng về, luôn làm sai bài tập trong mắt mẹ.

Thế nhưng, điều khiến tôi xót xa nhất chính là thái độ của chồng. Thay vì bênh vực vợ, chồng tôi cũng giống mẹ chồng thường xuyên lấy chị dâu ra để so sánh với tôi, rồi chê vợ đủ kiểu. Mỗi khi nghe chồng hay mẹ chồng so sánh tôi chỉ cười rồi im lặng.

Anh đâu biết rằng, đằng sau sự im lặng của tôi là cả một bầu trời tủi thân. Tôi không ghét chị dâu, thậm chí tôi còn ngưỡng mộ chị. Nhưng tôi là tôi, tôi có những thế mạnh và cả những điểm yếu riêng. 

Tôi khao khát được chồng và mẹ chồng nhìn nhận mình bằng sự bao dung, được công nhận những cố gắng nhỏ bé mà tôi đang vun đắp cho tổ ấm này, thay vì mãi là một "bản sao lỗi" của một ai đó.

Con gái đi lấy chồng, xót xa nhìn mẹ đẻ bị chị dâu đối xử tệ bạcCon gái đi lấy chồng, xót xa nhìn mẹ đẻ bị chị dâu đối xử tệ bạc

Người ta vẫn bảo "con gái là con người ta", lấy chồng rồi thì bát nước hắt đi, nhưng có ai thấu được nỗi đau của đứa con gái thấy mẹ mình bị ghẻ lạnh, đối xử tệ bạc.

Tiểu Vy/VOV.VN (Ghi)
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Ly hôn ở tuổi xế chiều, tôi mới biết thế nào là được sống cho mình

Ly hôn ở tuổi xế chiều, tôi mới biết thế nào là được sống cho mình

Trước khi giàu lên, hầu hết người giàu đều âm thầm từ bỏ 7 thói quen

Trước khi giàu lên, hầu hết người giàu đều âm thầm từ bỏ 7 thói quen

Đã yêu là miễn nhiễm với cám dỗ: Top con giáp nam nói không với 'trà xanh'

Đã yêu là miễn nhiễm với cám dỗ: Top con giáp nam nói không với 'trà xanh'

4 câu xã giao EQ thấp khiến cuộc tái ngộ với bạn cũ trở thành lần gặp cuối

4 câu xã giao EQ thấp khiến cuộc tái ngộ với bạn cũ trở thành lần gặp cuối

7 lỗi của bố mẹ khiến con hình thành thói quen nói dối

7 lỗi của bố mẹ khiến con hình thành thói quen nói dối

Cùng chuyên mục

Người EQ cao nói chuyện khác người thường ở 7 điểm

Người EQ cao nói chuyện khác người thường ở 7 điểm

Gia đình - 2 giờ trước

GĐXH - Không phải ai giao tiếp nhiều cũng là người giao tiếp giỏi. Điểm khác biệt của những người EQ cao nằm ở khả năng thấu hiểu cảm xúc, không chỉ của bản thân mà còn của người đối diện.

Cung hoàng đạo không bao giờ công khai tình cảm trên mạng xã hội

Cung hoàng đạo không bao giờ công khai tình cảm trên mạng xã hội

Gia đình - 4 giờ trước

GĐXH - Dù đang hạnh phúc hay đã kết thúc một mối quan hệ, những cung hoàng đạo dưới đây vẫn giữ nguyên nguyên tắc: chuyện tình cảm chỉ thuộc về hai người, không cần phô bày trước đám đông.

40 tuổi, đẹp trai, tài giỏi, giàu có, nhưng lại không thể kết hôn vì lý do này

40 tuổi, đẹp trai, tài giỏi, giàu có, nhưng lại không thể kết hôn vì lý do này

Chuyện vợ chồng - 5 giờ trước

Ở cái tuổi 40, khi bạn bè đồng lứa đã đề huề con cái, yên bề gia thất, tôi vẫn đi về lẻ bóng. Ai nhìn vào cũng bảo tôi kén chọn, hay "có vấn đề".

Về già, dù con cái có hiếu thuận đến đâu cũng nhất định phải giữ lại 3 thứ này

Về già, dù con cái có hiếu thuận đến đâu cũng nhất định phải giữ lại 3 thứ này

Gia đình - 16 giờ trước

GĐXH - Về già, sự an ổn của người cao tuổi một phần nhờ vào lòng hiếu thảo của con cái, nhưng phần lớn lại nằm ở sự chuẩn bị của chính họ.

4 kiểu phụ nữ dù đẹp đến đâu vẫn nên tránh xa khi chọn bạn đời

4 kiểu phụ nữ dù đẹp đến đâu vẫn nên tránh xa khi chọn bạn đời

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - 4 kiểu phụ nữ nên tránh xa khi chọn bạn đời là những kiểu nào? Theo nhiều chuyên gia tâm lý hôn nhân, ngoại hình không quyết định hạnh phúc lâu dài. Điều quan trọng nằm ở tính cách, giá trị sống và khả năng đồng hành. Dưới đây là 4 kiểu phụ nữ dù xinh đẹp vẫn dễ khiến hôn nhân rơi vào mệt mỏi nếu không thay đổi.

Một chiếc chìa khóa làm lộ ra tuổi già cô đơn của người cha trong nhà con trai

Một chiếc chìa khóa làm lộ ra tuổi già cô đơn của người cha trong nhà con trai

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều người vẫn nghĩ rằng tuổi già sống cùng con cháu là quãng thời gian an yên nhất của cuộc đời. Thế nhưng thực tế không phải lúc nào cũng như vậy.

Nghỉ hưu, tôi nhận ra mình chỉ được nhớ tới khi gia đình con cần người trông cháu

Nghỉ hưu, tôi nhận ra mình chỉ được nhớ tới khi gia đình con cần người trông cháu

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi từng nghĩ chỉ cần hết lòng vì con cháu thì gia đình sẽ tự nhiên ấm áp. Nhưng rồi tôi nhận ra, có những sự hy sinh nếu không đặt đúng giới hạn, cuối cùng lại trở thành điều… bị xem là hiển nhiên.

Chồng cần làm gì khi vợ mang thai? 3 điều quan trọng giúp thai kỳ hạnh phúc, gia đình thêm gắn kết

Chồng cần làm gì khi vợ mang thai? 3 điều quan trọng giúp thai kỳ hạnh phúc, gia đình thêm gắn kết

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Chồng cần làm gì khi vợ mang thai? Điều quan trọng nhất là đồng hành, chia sẻ trách nhiệm và chăm sóc tinh thần cho vợ trong suốt thai kỳ. Chỉ với 3 việc đơn giản nhưng thiết thực dưới đây, người chồng có thể giúp vợ an tâm dưỡng thai và giữ gìn hạnh phúc gia đình bền chặt.

Đã yêu là miễn nhiễm với cám dỗ: Top con giáp nam nói không với 'trà xanh'

Đã yêu là miễn nhiễm với cám dỗ: Top con giáp nam nói không với 'trà xanh'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Theo quan niệm tử vi phương Đông, có những con giáp nam nổi bật bởi sự bản lĩnh, tỉnh táo và ý thức trách nhiệm cao trong tình yêu lẫn hôn nhân.

Những tháng sinh Âm lịch nằm trong nhóm dễ có hôn nhân hạnh phúc

Những tháng sinh Âm lịch nằm trong nhóm dễ có hôn nhân hạnh phúc

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Những người sinh vào các tháng sinh Âm lịch dưới đây thường được xem là có phúc khí về nhân duyên, dễ gặp người đồng hành phù hợp và duy trì mái ấm hòa thuận lâu dài.

Xem nhiều

Về già, dù con cái có hiếu thuận đến đâu cũng nhất định phải giữ lại 3 thứ này

Về già, dù con cái có hiếu thuận đến đâu cũng nhất định phải giữ lại 3 thứ này

Gia đình

GĐXH - Về già, sự an ổn của người cao tuổi một phần nhờ vào lòng hiếu thảo của con cái, nhưng phần lớn lại nằm ở sự chuẩn bị của chính họ.

Trước khi giàu lên, hầu hết người giàu đều âm thầm từ bỏ 7 thói quen

Trước khi giàu lên, hầu hết người giàu đều âm thầm từ bỏ 7 thói quen

Gia đình
Nghỉ hưu, tôi nhận ra mình chỉ được nhớ tới khi gia đình con cần người trông cháu

Nghỉ hưu, tôi nhận ra mình chỉ được nhớ tới khi gia đình con cần người trông cháu

Gia đình
Đọc xong mới hiểu vì sao người EQ cao hiếm khi mượn 3 thứ này

Đọc xong mới hiểu vì sao người EQ cao hiếm khi mượn 3 thứ này

Gia đình
4 kiểu phụ nữ dù đẹp đến đâu vẫn nên tránh xa khi chọn bạn đời

4 kiểu phụ nữ dù đẹp đến đâu vẫn nên tránh xa khi chọn bạn đời

Chuyện vợ chồng

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top