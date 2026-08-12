Giá vàng hôm nay 12/8: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji niêm yết bao nhiêu?

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Giá vàng hôm nay trong nước

SJC thông báo giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 140,8-143,8 triệu đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay (12/8), vào lúc 10h13', SJC thông báo giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 140,8-143,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 140,3-143,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), cũng tăng 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt hôm qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn 9999 của Doji đầu giờ sáng nay vẫn giữ nguyên mức kết hôm qua, được giao dịch ở mức 141,5-145,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tương tự, Bảo Tín Minh Châu công bố giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu mở cửa phiên hôm nay cũng không thay đổi so với chốt phiên hôm qua, niêm yết ở mức 142-146 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong nước, phiên giao dịch ngày 11/8 ghi nhận giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn biến động mạnh, tăng cao vào buổi sáng rồi lao dốc trong buổi chiều.

Đến cuối phiên 11/8, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 140,5-143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2 triệu đồng/lượng so với buổi sáng và giảm 600.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước đó.

Chiều 11/8, SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 140-143 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với buổi sáng. Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 141,5-145,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 400.000 đồng ở cả hai chiều so với buổi sáng.

Giá vàng hôm nay thế giới

Ghi nhận lúc 10h05, giá vàng thế giới niêm yết quanh ngưỡng 4.407 USD/ounce, tăng 46 USD.

Trên thị trường thế giới, tính đến 17h30 ngày 11/8 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đạt 4.392 USD/ounce. Hợp đồng vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch ở mức 4.454 USD/ounce. Đến 22h49, vàng lại trôi về 4.375 USD/ounce.