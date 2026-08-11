Cạnh tranh Vision, xe máy điện Honda sắp về Việt Nam giá dưới 30 triệu đồng có gì đặc biệt?

Gây xôn xao xe máy Honda 'huyền thoại' trở lại giá 15 triệu đồng, rẻ hiếm thấy GĐXH - Xe máy Honda vừa ra mắt trở lại 'phiên bản vàng son' có giá bán được niêm yết ở mức 15 triệu đồng, rẻ hiếm thấy trên thị trường.

Xe máy điện Honda sắp về Việt Nam

Xe máy điện Honda QC1

Xe máy điện Honda có thể sẽ bước vào một giai đoạn cạnh tranh mới tại Việt Nam khi hãng xe Nhật Bản lên kế hoạch mở rộng danh mục sản phẩm, đặc biệt ở phân khúc phổ thông có giá dưới 30 triệu đồng. Đây cũng là khoảng giá đang tập trung lượng lớn khách hàng, từ học sinh, sinh viên đến người đi làm cần phương tiện di chuyển hàng ngày.

Trong một phát biểu với Nikkei Asia, bà Sayaka Arai, Tổng giám đốc Honda Việt Nam, cho biết phân khúc xe máy dưới 30 triệu đồng hiện có nhu cầu lớn. Vì vậy, hãng đặt mục tiêu bổ sung một mẫu xe máy điện mới trong khoảng giá này.

Honda chưa công bố chính xác sản phẩm nào sẽ được lựa chọn. Tuy nhiên, dựa trên danh mục xe điện toàn cầu của hãng, Honda QC1 đang được xem là một trong những ứng viên tiềm năng.

Nếu được lắp ráp trong nước thay vì nhập khẩu nguyên chiếc, QC1 cũng có cơ hội duy trì mức giá quanh hoặc dưới ngưỡng 30 triệu đồng – yếu tố quan trọng để Honda mở rộng tệp khách hàng xe điện tại Việt Nam.

Honda QC1 ban đầu được phát triển hướng tới thị trường Ấn Độ, nơi nhu cầu đối với các mẫu xe điện nhỏ gọn phục vụ việc đi lại trong đô thị đang tăng nhanh.

Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 1.826 x 701 x 1.129 mm, tạo nên vóc dáng tương đối nhỏ gọn. Đây là lợi thế với những người thường xuyên phải di chuyển trên đường phố đông đúc hoặc cần một chiếc xe dễ điều khiển. Một trong những điểm đáng chú ý nhất của Honda QC1 lại nằm ở khả năng chứa đồ.

Mặc dù kích thước tổng thể không lớn, khoang hành lý dưới yên của xe đạt dung tích 26 lít. Con số này lớn hơn đáng kể mức khoảng 18 lít của Honda Vision và chỉ thấp hơn một chút so với khoang chứa đồ khoảng 28 lít trên một số phiên bản Honda SH.

Nhờ đó, người dùng có thêm không gian để cất mũ bảo hiểm, áo mưa và những vật dụng cá nhân thường xuyên mang theo.

Phía trước còn có hộc chứa đồ dung tích khoảng 1,45 lít, tích hợp cổng USB-C để sạc điện thoại hoặc thiết bị di động.

Honda cũng trang bị cho QC1 màn hình LCD kích thước 5 inch, cung cấp các thông tin cần thiết về tình trạng xe trong quá trình vận hành.

Những trang bị này cho thấy QC1 được phát triển theo hướng thực dụng nhiều hơn là chạy đua về hiệu suất. Đối tượng chính của mẫu xe là những khách hàng cần phương tiện đi học, đi làm hoặc thực hiện các hành trình ngắn trong thành phố.

Honda QC1 sử dụng mô-tơ điện bố trí tại bánh sau với công suất cực đại 1,8 kW, mô-men xoắn tối đa 77 Nm.

Xe cung cấp hai chế độ vận hành gồm Standard và Econ, cho phép người sử dụng lựa chọn giữa khả năng vận hành thông thường và ưu tiên tiết kiệm năng lượng.

Xe di chuyển tới 80km/lần sạc

Tốc độ tối đa của QC1 ở khoảng 50 km/h, phù hợp với định hướng của một mẫu phương tiện phục vụ chủ yếu cho việc di chuyển đô thị.

Năng lượng được cung cấp bởi bộ pin lithium-ion dung lượng 1,5 kWh, đạt chuẩn chống nước IP67. Theo thông số của Honda, bộ pin cho phép QC1 di chuyển khoảng 80 km sau mỗi lần sạc đầy.

Với nhu cầu đi lại khoảng 10-15 km mỗi ngày, phạm vi này về lý thuyết có thể đáp ứng vài ngày sử dụng trước khi xe cần được sạc trở lại.

Xe đi kèm bộ sạc công suất 330 W. Thời gian sạc từ 0% lên 80% khoảng 4,3 giờ, trong khi để nạp đầy hoàn toàn cần khoảng 6,5 giờ.

Nếu được bán tại Việt Nam, cấu hình này sẽ đặt QC1 vào nhóm xe máy điện phục vụ nhu cầu đi lại phổ thông, thay vì nhóm sản phẩm hiệu suất cao.

Giá xe máy điện Honda QC1 có thể dưới 30 triệu đồng?

Giá bán sẽ là một trong những yếu tố quyết định khả năng cạnh tranh của Honda QC1 nếu mẫu xe này thực sự được lựa chọn cho thị trường Việt Nam.

Tại Ấn Độ, QC1 có giá khoảng 90.000 rupee (quy đổi khoảng 25 triệu đồng). Đây là mức tương đối gần với mục tiêu dưới 30 triệu đồng mà lãnh đạo Honda Việt Nam đề cập. Tuy nhiên, giá quy đổi trực tiếp không đồng nghĩa với giá bán nếu xe được đưa về Việt Nam.

Trong trường hợp nhập khẩu nguyên chiếc từ Ấn Độ, chi phí vận chuyển, thuế, logistics và các khoản liên quan có thể khiến giá bán thực tế cao hơn đáng kể.

Một kịch bản đáng chú ý hơn là Honda tổ chức lắp ráp QC1 tại Việt Nam. Với hệ thống nhà máy và chuỗi cung ứng xe máy đã được xây dựng trong nhiều năm, việc nội địa hóa sản xuất có thể giúp Honda kiểm soát tốt hơn chi phí, qua đó tăng khả năng đưa sản phẩm về vùng giá dưới hoặc quanh 30 triệu đồng.

Đây cũng là khoảng giá đặc biệt quan trọng nếu hãng muốn mở rộng doanh số xe điện.

Honda hiện cũng đang từng bước xây dựng danh mục xe máy điện tại Việt Nam với những sản phẩm như ICON e:, CUV e: và UC3. Tuy nhiên, để xe điện có thể tiếp cận nhóm khách hàng rộng tương tự các dòng xe máy xăng phổ thông, giá bán vẫn là bài toán quan trọng.

Chính vì vậy, kế hoạch bổ sung sản phẩm xe máy điện Honda dưới 30 triệu đồng có thể trở thành bước đi đáng chú ý của hãng trong năm 2027.

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Xe máy điện Pega AuraS+. Ảnh: Pega





Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Crea Espero được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ.





Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Xe máy điện DK Roma Lite S. Ảnh: DKBike.

Theo DKBike, với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S thu hút người dùng nhờ kiểu dáng thời trang, cùng giá bán dễ tiếp cận.

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.