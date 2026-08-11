Giá vàng hôm nay 11/8: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng bao nhiêu?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Giá vàng hôm nay trong nước

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay (11/8), lúc 8h33', Công ty SJC niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 142,5-145,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 142-145 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), cũng tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt hôm qua.

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn 9999 của Doji được điều chỉnh tăng lên mức 142-145,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và đắt hơn 1,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với mức kết hôm qua.

Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay ở mức 142,4-146,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên hôm qua.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 10/8, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 141,1-144,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được niêm yết ở mức 140,6-143,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải giảm 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, xuống 140,5-144,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 141-145 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng hôm nay thế giới

Đến 9h20' (giờ Việt Nam) ngày 11/8, vàng thế giới tăng vọt lên 4.430 USD/ounce.

Sáng nay, vàng thế giới bật tăng dữ dội lên trên 4.400 USD/ounce. Lúc 8h40, vàng thế giới giao dịch ở mức 4.416 USD/ounce.

Lúc 21h ngày 10/8 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giao dịch ở mức 4.325 USD/ounce, giảm 15 USD. Giá vàng kỳ hạn giao tháng 10/2026 niêm yết ở mức 4.385 USD/ounce.