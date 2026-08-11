Đẹp hơn SH, xe ga 150cc của Honda giá 58 triệu đồng đậm chất cổ điển, đi hơn 350km/lần đổ đầy bình xăng

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Xe ga 150cc của Honda đậm chất cổ điển, đi hơn 350km/lần đổ đầy bình xăng

Honda tiếp tục mở rộng danh mục xe máy tay ga tại thị trường Trung Quốc khi chính thức giới thiệu NS150LA, mẫu scooter hoàn toàn mới mang phong cách Neo-Retro kết hợp giữa thiết kế cổ điển và công nghệ hiện đại.

Xe máy Honda NS150LA

Mẫu xe được phân phối với hai phiên bản gồm Youth Edition và Pro, hướng đến nhóm khách hàng yêu thích phong cách thời trang nhưng vẫn mong muốn sở hữu một chiếc xe ga có khả năng vận hành mạnh mẽ và nhiều tính năng thông minh.

Honda NS150LA gây ấn tượng với ngôn ngữ thiết kế Neo-Retro, kết hợp những đường cong mềm mại cùng các chi tiết lấy cảm hứng từ máy cassette của thập niên 1980 - 1990.

Honda NS150LA gây ấn tượng với ngôn ngữ thiết kế Neo-Retro

Điểm nhấn nằm ở cụm đèn pha và đèn hậu LED được tạo hình như cuộn băng cassette đang quay, kết hợp các chi tiết mạ chrome phía trước mô phỏng lưới loa cổ điển tạo nên diện mạo khác biệt so với nhiều mẫu xe ga cùng phân khúc.

Phiên bản Pro được trang bị sẵn kính chắn gió cùng nhiều phụ kiện đi kèm, có kích thước 2.078 x 749 x 1.296 mm và trọng lượng 147 kg.

Trong khi đó, Youth Edition sở hữu thiết kế gọn gàng hơn với kích thước 1.989 x 749 x 1.148 mm, trọng lượng 137 kg, phù hợp với nhu cầu di chuyển hằng ngày trong đô thị.

Cả hai phiên bản đều có chiều dài cơ sở 1.357 mm, khoảng sáng gầm 134 mm và chiều cao yên chỉ 740 mm, giúp người lái dễ chống chân và điều khiển xe.

Honda NS150LA sử dụng động cơ eSP+ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng dung dịch, dung tích 150 cc, được phát triển từ nền tảng động cơ 160cc nổi tiếng của Honda.

Động cơ eSP+ 150cc, đi hơn 350 km sau mỗi lần đổ đầy xăng

Khối động cơ này cho công suất tối đa 11,4 kW (khoảng 15,5 mã lực) tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 14,4 Nm tại 6.500 vòng/phút.

Xe được trang bị hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI, kết hợp Idling Stop và ACG Silent Start giúp khởi động êm ái, giảm tiếng ồn và tiết kiệm nhiên liệu khi di chuyển trong điều kiện giao thông đông đúc.

Theo công bố của hãng Honda, NS150LA tiêu thụ khoảng 2,3 lít/100 km.

Kết hợp với bình nhiên liệu dung tích 8,2 lít, mẫu xe có khả năng di chuyển khoảng 356 km sau mỗi lần đổ đầy xăng, trong khi tốc độ tối đa đạt 107 km/h.

Khoang lái của Honda NS150LA nổi bật với màn hình TFT màu, tích hợp hệ thống T-BOX, hỗ trợ kết nối Bluetooth hai chiều, phản chiếu màn hình điện thoại và nhiều tính năng thông minh khác.

Màn hình TFT, ABS hai kênh và hàng loạt công nghệ hiện đại

Đối với phiên bản Pro, màn hình còn hỗ trợ hiển thị hình ảnh từ camera hành trình, nâng cao trải nghiệm sử dụng.

Xe sử dụng chìa khóa thông minh Smart Key, hỗ trợ nhận diện không cần chìa, đồng thời kết nối Bluetooth và mạng 4G để mở rộng các tính năng quản lý phương tiện.

Về an toàn, Honda trang bị cho NS150LA hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh, kiểm soát lực kéo TCS, cảm biến giám sát áp suất lốp TPMS, công tắc ngắt động cơ khi hạ chân chống và đèn pha projector LED giúp cải thiện khả năng chiếu sáng vào ban đêm.

Điểm khác biệt giữa hai phiên bản nằm ở hệ thống phanh. Trong khi NS150LA Pro sử dụng phanh đĩa trước và sau thì Youth Edition được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh tang trống phía sau, nhằm tối ưu chi phí và giảm trọng lượng.

Cả hai đều sử dụng lốp trước 110/70-13 và lốp sau 130/70-13, phù hợp với điều kiện vận hành trong đô thị.

Ngoài ra, Honda cũng tối ưu tư thế lái bằng cách bố trí hợp lý tay lái, yên xe và sàn để chân phẳng. Khoảng cách từ sàn để chân đến yên khoảng 270 mm giúp người điều khiển có tư thế ngồi thoải mái, dễ lên xuống xe cũng như thuận tiện khi sử dụng hằng ngày.

Giá xe ga 150cc Honda NS150LA

Honda NS150LA có giá niêm yết tại thị trường Trung Quốc từ 14.980 đến 16.580 nhân dân tệ, tương đương khoảng 58 đến 61 triệu đồng. Khi đưa về Việt Nam qua các cửa hàng tư nhân, giá xe có thể thay đổi tùy thời điểm.

Sở hữu thiết kế mang đậm phong cách tân cổ điển, động cơ eSP+ 150cc tiết kiệm nhiên liệu cùng loạt công nghệ như ABS hai kênh, TCS, TPMS, Smart Key và màn hình TFT, Honda NS150LA được đánh giá là một trong những mẫu xe ga đáng chú ý nhất của Honda tại thị trường Trung Quốc trong năm 2026.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới vừa được SYM cho ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.