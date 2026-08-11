Ngang cỡ Honda CR-V, SUV của Nissan giá 580 triệu đồng thiết kế hiện đại, công nghệ LiDAR tiên tiến

Vượt tầm Mazda CX-5, SUV hạng C giá rẻ 466 triệu đồng thiết kế nâng cấp, công nghệ đỉnh cao GĐXH - SUV hạng C với hàng loạt nâng cấp về thiết kế, công nghệ và khả năng hỗ trợ lái, sở hữu cảm biến LiDAR, công suất 272 mã lực cùng mức giá cực rẻ chỉ 466 triệu đồng.

SUV của Nissan thiết kế hiện đại, công nghệ LiDAR tiên tiến

Nissan NX7 được nhá hàng trước khi ra mắt. Ảnh: Nissan

Liên doanh Dongfeng Nissan vừa tung ra những hình ảnh hé lộ đầu tiên về NX7, mẫu SUV thuộc dòng xe năng lượng mới (NEV) dự kiến ra mắt tại thị trường Trung Quốc. Xe được định vị ở phân khúc phía dưới mẫu NX8 lớn hơn, thừa hưởng ngôn ngữ thiết kế đã qua tinh chỉnh cùng các công nghệ mới nhất của hãng.

Hình ảnh từ nhà sản xuất tập trung vào khu vực phía trước với những thay đổi thị giác rõ rệt. Điểm nhấn là cụm đèn chiếu sáng LED thiết kế tách cụm mới, bố trí hai bên phần đầu xe tối giản không lưới tản nhiệt, kết hợp cùng logo Nissan có khả năng phát sáng. Đèn định vị ban ngày phía trên đã bỏ đi dải LED kéo dài toàn chiều rộng từng xuất hiện trên NX8, trong khi các cụm đèn bên dưới sở hữu đường nét đơn giản hơn.

Mẫu xe này còn trang bị cảm biến LiDAR đặt trên mái cùng hệ thống cảm biến tích hợp ở gương chiếu hậu, dấu hiệu cho thấy sự xuất hiện của gói công nghệ hỗ trợ lái nâng cao (ADAS). Xe sở hữu nắp capo với các đường dập nổi thể thao và giá nóc trên mui dạng mỏng.

Nissan NX7 sẽ có nhiều điểm tương đồng NX8 trong thiết kế nhưng cỡ nhỏ hơn. Ảnh dựng đồ họa: AP

Về kích thước, NX7 có thể sẽ nằm trong khoảng chiều dài Honda CR-V (4.691 mm), ngắn hơn mẫu NX8 dài 4.870 mm.

Về mặt kỹ thuật, NX7 nhiều khả năng sẽ phát triển trên nền tảng khung gầm xe năng lượng mới Tianyan do Dongfeng Nissan nghiên cứu. Nền tảng này hiện được áp dụng cho các dòng sedan N6, N7 cũng như mẫu SUV NX8.

Mẫu xe này có thể sẽ có kích thước tổng thể như các xe phân khúc C. Ảnh dựng đồ họa: AP





Dựa trên thông số của NX8, dòng xe này cung cấp hai lựa chọn truyền động gồm thuần điện hoặc mở rộng hành trình (EREV), kết hợp hệ dẫn động cầu trước và bộ pin lithium iron phosphate (LFP) từ nhà cung cấp CATL.

Giá SUV Nissan NX7

Dongfeng Nissan hiện chưa ấn định ngày ra mắt chính thức và chỉ xác nhận dòng xe này sẽ sớm xuất hiện trên thị trường. Mức giá chi tiết của NX7 vẫn được giữ kín, tuy nhiên chi phí sở hữu sẽ thấp hơn cột mốc 149.900 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 583 triệu đồng) của mẫu NX8.

Liên doanh này cũng chưa đưa ra tuyên bố về việc NX7 sẽ được phân phối độc quyền tại Trung Quốc hay sẽ xuất khẩu sang các thị trường quốc tế khác trong tương lai.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.