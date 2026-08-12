Lãi suất 12 tháng lên tới gần 10%: Gửi tiết kiệm 100 triệu đồng về tay bao nhiêu tiền?

Lãi suất 12 tháng lên tới 9,4%

một số ngân hàng vẫn duy trì các chương trình lãi suất đặc biệt dành cho khách hàng có khoản tiền gửi rất lớn. Hình minh họa

Theo Vietnamplus, trong nhóm các ngân hàng đang niêm yết mức lãi suất cao nhất thị trường, PVcomBank dẫn đầu với lãi suất 10%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 12-13 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ. Tuy nhiên, mức lãi suất này chỉ áp dụng cho khách hàng gửi tiền tại quầy với số tiền từ 2.000 tỷ đồng trở lên.

Xếp sau là MSB với lãi suất 9%/năm dành cho các khoản tiền gửi kỳ hạn 12 hoặc 13 tháng. Điều kiện áp dụng là sổ tiết kiệm mở mới hoặc mở từ ngày 1/1/2018 tự động gia hạn, đồng thời có số dư tối thiểu từ 500 tỷ đồng.

Cake by VPBank đang niêm yết lãi suất tiền gửi lĩnh lãi cuối kỳ đối với kỳ hạn 6-9 tháng ở mức 7,2%/năm. Nếu lựa chọn hình thức nhận lãi đầu kỳ, nhận lãi hàng tháng hoặc hàng quý, khách hàng sẽ được hưởng mức lãi suất lần lượt là 6,78%/năm, 7,02%/năm và 7,09%/năm.

Đối với các kỳ hạn từ 10-24 tháng, Cake by VPBank áp dụng lãi suất 7,4%/năm.

Đáng chú ý, ngân hàng đang triển khai chương trình ưu đãi cộng thêm 2%/năm cho khách hàng gửi tiết kiệm lần đầu từ 100.000 đồng, áp dụng với các kỳ hạn từ 6-12 tháng trên ứng dụng CAKE BANK. Chương trình diễn ra từ ngày 1/8 đến hết ngày 31/8/2026. Mức ưu đãi này đã tăng 0,2% so với tháng trước.

Như vậy, sau khi cộng ưu đãi, lãi suất thực nhận tại Cake by VPBank đối với một số khoản tiền gửi từ 10-24 tháng có thể lên tới 9,4%/năm.

Trước đó, trong tháng Bảy, mức lãi suất cộng thêm dành cho khách hàng gửi tiền lần đầu tại ngân hàng này là 1,8%/năm.

HDBank áp dụng lãi suất đặc biệt 7,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 7,6%/năm cho kỳ hạn 13 tháng đối với khách hàng gửi từ 500 tỷ đồng trở lên, lĩnh lãi cuối kỳ.

Gửi tiết kiệm 12 tháng nhận tiền lãi bao nhiêu?

Theo Lao động, bạn có thể tham khảo cách tính tiền lãi để biết số tiền lãi nhận được sau khi gửi tiết kiệm là bao nhiêu. Để tính tiền lãi, bạn có thể áp dụng công thức:

Tiền lãi = tiền gửi x lãi suất %/12 x số tháng gửi

Ví dụ, người dân gửi 100 triệu đồng vào Ngân hàng A, kỳ hạn 12 tháng và hưởng lãi suất 9,4%/năm, số tiền lãi nhận được như sau:

100 triệu đồng x 9,4%/12 x 12 = 9,4 triệu đồng.

* Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kì. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch ngân hàng gần nhất hoặc hotline ‎để được tư vấn cụ thể.