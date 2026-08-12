Ấn tượng hơn SH, xe ga 125cc của Honda giá 58 triệu đồng thiết kế sang trọng, tích hợp nhiều công nghệ, rẻ hơn SH Mode

Xe ga 125cc của Honda tại Việt Nam giá 42 triệu đồng đẳng cấp hơn Air Blade, rẻ hơn SH Mode GĐXH - Xe ga 125cc của Honda tại Việt Nam với mức giá đề xuất chỉ từ 41,9 triệu đồng, thiết kế thể thao hơn cả Air Blade.

Xe ga 125cc của Honda thiết kế sang trọng, ngập công nghệ

New Honda Giorno+ BUZZ LIGHTYEAR Limited Edition

Thai Honda tạo làn gió mới cho thị trường xe máy phong cách sống với việc ra mắt New Honda Giorno+ BUZZ LIGHTYEAR Limited Edition, mẫu xe tay ga thời trang phiên bản đặc biệt được hợp tác giữa Thai Honda và Disney & Pixar. Xe lấy cảm hứng từ nhân vật biểu tượng Buzz Lightyear trong bộ phim hoạt hình Toy Story, tái hiện hình ảnh nhân vật trên toàn bộ thiết kế xe với chủ đề “Beyond The New High – Vươn tới phong cách mới, bay xa hơn nữa”.

Sự hợp tác lần này là một trong những phiên bản đặc biệt đáng chú ý, khi Toy Story đã chinh phục khán giả trên toàn thế giới suốt hơn 30 năm qua. New Honda Giorno+ phiên bản này được thiết kế để phản ánh hình ảnh của nhà du hành vũ trụ Buzz Lightyear thông qua phối màu và các chi tiết trang trí độc quyền. Xe phù hợp cho việc sử dụng hằng ngày, đồng thời hướng đến người hâm mộ Disney & Pixar cũng như các nhà sưu tập xe phiên bản giới hạn.

Xe nổi bật với sự kết hợp giữa ba tông màu trắng, xanh lá và tím,

Xe nổi bật với sự kết hợp giữa ba tông màu trắng, xanh lá và tím, là những màu sắc đặc trưng trên bộ đồ không gian của Buzz Lightyear. Toàn bộ các chi tiết quanh xe cũng được điều chỉnh để hài hòa với chủ đề vũ trụ, từ ốp đèn pha, cụm đồng hồ màu tím cho đến các huy hiệu và phụ kiện được thiết kế riêng cho phiên bản này.

Phần đầu xe được trang bị đèn pha LED Classic mang phong cách cổ điển

Phần đầu xe được trang bị đèn pha LED Classic mang phong cách cổ điển, kết hợp với ốp đèn pha màu tím đồng bộ cùng viền cụm đồng hồ. Hai bên thân xe có gắn biểu tượng Space Ranger, đại diện cho lực lượng tuần tra không gian của Buzz Lightyear, giúp người hâm mộ Toy Story dễ dàng nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Một điểm nhấn khác là Buzz Space Soft Emblem, huy hiệu nổi ba màu mô phỏng các nút điều khiển trên bộ đồ không gian của Buzz Lightyear, cùng với Buzz Red Soft Emblem – nút đỏ đặc trưng ở ngực trái của nhân vật. Các chi tiết này được chế tác thành phụ kiện riêng, góp phần tăng tính cao cấp và chiều sâu cho thiết kế.

Xe còn ẩn chứa nhiều chi tiết quen thuộc với người hâm mộ bộ phim, như Andy Signature – tem mô phỏng chữ ký của Andy dưới bàn chân Buzz Lightyear trong phim. Ngoài ra còn có Toy Story Soft Emblem, logo bản quyền chính thức của Disney & Pixar, khẳng định đây là một mẫu xe sưu tầm thực thụ.

Xe còn ẩn chứa nhiều chi tiết quen thuộc với người hâm mộ bộ phim

Khu vực để chân được trang bị thảm nhôm BUZZ LIGHTYEAR Aluminium Floor Mat thiết kế riêng, với họa tiết dập nổi hình tàu vũ trụ, vừa tăng tính thẩm mỹ vừa nâng cao độ bền. Phía sau xe còn có khung biển số Space Ranger phiên bản giới hạn, được thiết kế đồng bộ với tổng thể.

Mỗi chiếc New Honda Giorno+ BUZZ LIGHTYEAR Limited Edition đều đi kèm Running Number Sticker, đánh số thứ tự từ 1 đến 2.000, giúp tăng giá trị sưu tầm và xác nhận số lượng sản xuất giới hạn.

Nhờ số thứ tự riêng, mỗi chiếc xe đều mang dấu ấn độc nhất, rất phù hợp với người hâm mộ Toy Story và các nhà sưu tập muốn sở hữu một phiên bản khác biệt rõ rệt so với Honda Giorno+ tiêu chuẩn.

Mỗi chiếc New Honda Giorno+ BUZZ LIGHTYEAR Limited Edition đều đi kèm Running Number Sticker,

Về nền tảng, xe vẫn sử dụng Honda Giorno+ – mẫu xe tay ga thời trang cao cấp dành cho đô thị. Xe được trang bị động cơ eSP+ dung tích 125 cc, 4 van, làm mát bằng dung dịch, kết hợp hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI, mang lại khả năng tăng tốc linh hoạt cùng mức tiêu hao nhiên liệu tiết kiệm, khoảng 52,6 km/lít.

Xe được trang bị động cơ eSP+ dung tích 125 cc

Về tiện ích, xe có cốp dưới yên dung tích 30 lít, đủ chứa mũ bảo hiểm và đồ dùng hằng ngày, đồng thời tích hợp đèn LED chiếu sáng bên trong cốp giúp dễ quan sát vào ban đêm.

Xe cũng được trang bị nắp bình xăng phía trước, cho phép đổ xăng mà không cần mở yên. Ngoài ra còn có Honda Smart Key, hộc chứa đồ phía trước và cổng sạc USB, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Giá xe ga 125cc New Honda Giorno+ BUZZ LIGHTYEAR Limited Edition

New Honda Giorno+ BUZZ LIGHTYEAR Limited Edition được sản xuất giới hạn 2.000 chiếc, mỗi xe đều có số thứ tự riêng và được bán với giá đề xuất 74.900 baht (khoảng 58 triệu đồng). Đây là một mẫu xe tay ga phiên bản đặc biệt kết hợp hài hòa giữa tính thực dụng trong sử dụng hằng ngày và sức hút của nhân vật Buzz Lightyear, hứa hẹn sẽ thu hút sự quan tâm của những người yêu thích xe phong cách, người hâm mộ Toy Story cũng như các nhà sưu tập xe máy phiên bản giới hạn.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, hãng SYM cho biết, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Theo công bố của hãng Suzuki, Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.



