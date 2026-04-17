Giá vàng hôm nay 17/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm sâu còn bao nhiêu?
GĐXH - Giá vàng hôm nay trong nước tiếp tục giảm mạnh từ 1,5 đến 2,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay trong nước
Tính đến 9h15, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 167-170,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 2 triệu đồng/lượng bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng miếng SJC được Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở ngưỡng 167-170,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 2 triệu đồng/lượng bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3,5 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 167-170,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 2 triệu đồng/lượng bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3,5 triệu đồng/lượng.
Tính đến 9h15, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 167-170 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 2,5 triệu đồng/lượng bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 166,5-170 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 2,5 triệu đồng/lượng bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3,5 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 167-170 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 2 triệu đồng/lượng bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Chốt phiên giao dịch 16/4, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 167,7-171,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2,3 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán.
Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng giảm 2,5 triệu đồng mỗi lượng ở cả hai chiều so với mức chốt hôm liền trước, kết phiên ở mức 168,2-171,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết cuối phiên ở mức 168-170,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 2 triệu đồng chiều mua và 2,2 triệu đồng chiều bán so với phiên trước đó.
Còn giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu rẻ hơn 2,5 triệu đồng chiều mua và hạ 2,3 triệu đồng chiều bán, giao dịch ở mức 167,5-170,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng hôm nay thế giới
Lúc 9h15, giá vàng thế giới niêm yết quanh ngưỡng 4.788 USD/ounce, giảm 32,6 USD so với một ngày trước.
Lúc 22h ngày 16/4 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.792 USD/ounce, giảm 2 USD trong phiên. Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.812 USD/ounce.
Thị trường vàng quốc tế tiếp tục dao động trong biên độ hẹp. Lực mua trú ẩn suy yếu trước những tín hiệu tích cực từ kinh tế Mỹ.
