Giá bạc hôm nay 4/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm hơn 1 triệu đồng/kg

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Giá bạc hôm nay 4/6

Giá bạc trong nước

Giá bạc Phú Quý

Theo ghi nhận của chuyên trang Gia đình và Xã hội, giá bạc Phú Qúy mở phiên sáng nay đang có xu hướng giảm mạnh. Giá bán niêm yết tại khung giờ 9h47 phút sáng nay ghi nhận ở vùng 76,346 triệu đồng/kg, tương đương 2,863 triệu đồng/lượng trong khi giá bán sáng qua đang duy trì ở vùng 77,866 triệu đồng/kg, tương đương 2,920 triệu đồng/lượng.

Giá bạc Phú Quý 4/6.

Giá bạc Ancarat

Tại hệ thống Ancarat, giá bạc sáng nay cũng có sự điều chỉnh giảm mạnh, giá bán niêm yết tại khung giờ 9h46 phút đã giảm 1,36 triệu đồng/kg so với giá bán sáng qua. Cụ thể giá bán đang duy trì ở vùng 76,213 triệu đồng/kg, tương đương 2,858 triệu đồng/lượng. Trong khi giá bán niêm yết lúc 9h19 phút sáng qua đang ở vùng 77,573 triệu đồng/kg, tương đương 2,909 triệu đồng/lượng.

Giá bạc Ancarat hôm nay 4/6.

Giá bạc Sacombank-SBJ

Động thái giảm cũng xuất hiện tại hệ thống Sacombank-SBJ. Giá bán niêm yết tại khung giờ 9h05 phút sáng nay đã giảm xuống vùng 76,480 triệu đồng/kg, tương đương 2,868 triệu đồng/lượng. Trong khi giá bán sáng qua vẫn đang duy trì ở vùng 78,000 triệu đồng/kg, tương đương 2,95 triệu đồng/lượng.

Giá bạc Sacombank-SBJ hôm nay 4/6.

Giá bạc DOJI

Động thại tương tự cũng xuất hiện tại hệ thống Doji, giá bạc DOJI 99.9 bán ra tại 9h52 phút sáng nay đã giảm xuống vùng 2,876 triệu đồng/lượng và khoảng 14,380 triệu đồng/5 lượng. Trong khi giá bán sáng quá đang niêm yết ở vùng 2,923 triệu đồng/lượng và khoảng 14,615 triệu đồng/5 lượng.

Giá bạc hôm nay 4/6: Bảng giá bạc tại DOJI.

Biểu đồ biến động giá bạc tại Doji 7 ngày qua.

Giá bạc thế giới hôm nay

Tại thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay tiếp tục giảm sâu, giá bán sụt xuống vùng 73 USD/ounce, mức giá thấp nhất trong nhiều tuần qua.

Tín hiệu kỹ thuật này báo hiệu thị trường bạc đang có dấu hiệu chững lại. Thị trường bạc có nhiều diễn biến phức tạp, giá bạc phục hồi không lâu, giá cầm chừng tăng giảm liên tục. Nhà đầu tư cần thận trọng, cân nhắc khi xuống tiền.

Giá bạc thế giới hôm nay (4/6) giảm xuống vùng 73 USD/oz.

Giá bạc hôm nay 3/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm bao nhiêu? GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) ghi nhận, giá bạc hôm nay ngày 3/6, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ có xu hướng giảm nhẹ, giá bán quanh vùng 78-79 triệu đồng/kg.

Giá bạc hôm nay 2/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ biến động như nào? GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) ghi nhận, giá bạc hôm nay ngày 2/6, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ có xu hướng giảm nhẹ, giá bán quanh vùng 78-79 triệu đồng/kg.

Giá bạc thế giới hôm nay (4/6) giảm xuống vùng 73 USD/oz.