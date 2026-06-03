Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Giá vàng hôm nay 3/6: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji bao nhiêu?

Thứ tư, 11:43 03/06/2026 | Giá cả thị trường
Nguyễn Ngân (th)
Nguyễn Ngân (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và nhẫn tiếp tục giảm, kéo giá trong nước về 157 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 3 / 6: Cập nhật giá SJC , nhẫn Bảo Tín Minh Châu , Doji và Phú Qúy - Ảnh 1.Giá vàng hôm nay 2/6: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm bao nhiêu?

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn đã mất thêm 1 triệu đồng/lượng, đưa giá bán vàng miếng xuống còn 157,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng hôm nay 3 / 6: Cập nhật giá SJC , nhẫn Bảo Tín Minh Châu , Doji và Phú Qúy - Ảnh 2.

Vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm 500 nghìn đồng mỗi lượng

Đầu phiên giao dịch hôm nay, vào lúc 8h33', giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm 500 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so với kết phiên hôm qua, niêm yết ở mức 154-157 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng hạ 500 nghìn đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt hôm qua, giao dịch ở mức 153,8-156,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Đầu giờ sáng nay, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji cũng giảm 500 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết phiên hôm qua, xuống mức 154-157 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay được giao dịch ở mức 154-157 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), cũng hạ 500 nghìn đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên hôm qua.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 154-157 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Trong nước, trong phiên giao dịch ngày 2/6, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm khoảng 1 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước.

Tới cuối phiên giao dịch ngày 2/6, giá vàng miếng tại SJC được niêm yết ở mức 154,5-157,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên liền trước.

Chiều 2/6, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1 đến 5 chỉ ở mức 154,3-157,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1 triệu đồng ở cả hai chiều so với phiên liền trước. Bảo Tín Mạnh Hải công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 154,5-157,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng hôm nay thế giới

Lúc 0h38, giá vàng thế giới niêm yết quanh ngưỡng 4.486,6 USD/ounce, tăng 4,8 USD/ounce.

Tính tới 20h10 ngày 2/6 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.509 USD/ounce. Vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ghi nhận ở mức 4.540 USD/ounce.

So với cuối năm 2025, giá vàng thế giới đêm 2/6 cao hơn khoảng 4% (tương đương tăng 174 USD/ounce). Vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng ở mức 143,5 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 14 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính đến cuối phiên 2/6.

Giá vàng giao ngay chịu áp lực chốt lời ngay khi mở cửa phiên giao dịch tại New York, khiến kim loại quý đánh mất khoảng một nửa mức tăng đạt được trước đó trong phiên châu Á. Giá vàng chỉ còn tăng khoảng 0,5% lên 4.509 USD/ounce.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Tỷ giá USD hôm nay 3/6: Đồng Đô la Mỹ bán ra ở vùng 26.348 đồng/USD

Tỷ giá USD hôm nay 3/6: Đồng Đô la Mỹ bán ra ở vùng 26.348 đồng/USD

Giá cả thị trường - 18 phút trước

GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ tư ngày 3/6/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật,... và các ngoại tệ khác.

Xe ga 125cc giá 40 triệu đồng đẹp long lanh, động cơ 2 in1, công nghệ hiện đại, rẻ chỉ như Vision

Xe ga 125cc giá 40 triệu đồng đẹp long lanh, động cơ 2 in1, công nghệ hiện đại, rẻ chỉ như Vision

Giá cả thị trường - 27 phút trước

GĐXH - Xe ga 125cc thiết kế trẻ trung, động cơ hybrid, hỗ trợ sử dụng xăng E10.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà phố thương mại tại xã Hoài Đức tháng 6/2026

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà phố thương mại tại xã Hoài Đức tháng 6/2026

Giá cả thị trường - 47 phút trước

GĐXH - Hiện nay, theo ghi nhận của PV Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) giá nhà phố thương mại xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Giá bạc hôm nay 3/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm bao nhiêu?

Giá bạc hôm nay 3/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) ghi nhận, giá bạc hôm nay ngày 3/6, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ có xu hướng giảm nhẹ, giá bán quanh vùng 78-79 triệu đồng/kg.

Hatchback hạng A giá 128 triệu đồng thiết kế đẹp mắt, công nghệ ngập tràn, rẻ bằng nửa Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ như Honda SH

Hatchback hạng A giá 128 triệu đồng thiết kế đẹp mắt, công nghệ ngập tràn, rẻ bằng nửa Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ như Honda SH

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Hatchback hạng A có giá chỉ nhỉnh hơn chút ít so với Honda SH, có thể sẽ khiến khách hàng hoàn toàn lãng quên Hyundai Grand i10.

Giá xe Vision mới nhất giảm mạnh ở đại lý, thậm chí thấp hơn cả niêm yết, cạnh tranh Lead, Air Blade vì rẻ hiếm thấy

Giá xe Vision mới nhất giảm mạnh ở đại lý, thậm chí thấp hơn cả niêm yết, cạnh tranh Lead, Air Blade vì rẻ hiếm thấy

Giá cả thị trường - 20 giờ trước

GĐXH - Giá xe Vision tại đại lý đang ở mức thấp chưa từng có khiến khách Việt xôn xao, tình trạng đội giá cao gần như đã không còn.

Tháng 6/2026, nhà riêng trong ngõ tại xã Hoài Đức, Hà Nội vượt ngưỡng 3 tỷ đồng/căn

Tháng 6/2026, nhà riêng trong ngõ tại xã Hoài Đức, Hà Nội vượt ngưỡng 3 tỷ đồng/căn

Giá cả thị trường - 21 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, theo ghi nhận của PV Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) giá nhà riêng, ngay cả những căn nhà riêng nằm sâu trong ngõ tại xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội đã vượt ngưỡng 3 tỷ đồng/căn.

Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất giảm cực mạnh- ngang Kia Morning, rẻ nhất phân khúc, Hyundai Accent, Honda City không so lại doanh số

Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất giảm cực mạnh- ngang Kia Morning, rẻ nhất phân khúc, Hyundai Accent, Honda City không so lại doanh số

Giá cả thị trường - 21 giờ trước

GĐXH - Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất đang ưu đãi cực kỳ hấp dẫn, đây sẽ là ưu thế lớn để Toyota Vios có thể đánh bại Honda City và Hyundai Accent.

Tỷ giá USD hôm nay 2/6: Đồng Đô la Mỹ đảo chiều tăng

Tỷ giá USD hôm nay 2/6: Đồng Đô la Mỹ đảo chiều tăng

Giá cả thị trường - 22 giờ trước

GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ ba ngày 2/6/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật,... và các ngoại tệ khác.

Giá vàng hôm nay 2/6: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 2/6: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn đã mất thêm 1 triệu đồng/lượng, đưa giá bán vàng miếng xuống còn 157,5 triệu đồng/lượng.

Xem nhiều

MPV 7 chỗ hybrid giá 340 triệu đồng thiết kế cổ điển, 6 túi khí, an toàn tiêu chuẩn cạnh tranh Honda BR-V, rẻ như Kia Morning khách Việt sẽ thích

MPV 7 chỗ hybrid giá 340 triệu đồng thiết kế cổ điển, 6 túi khí, an toàn tiêu chuẩn cạnh tranh Honda BR-V, rẻ như Kia Morning khách Việt sẽ thích

Giá cả thị trường

GĐXH - Tại Việt Nam, Suzuki XL7 được xem là phiên bản “nội địa hóa” của mẫu MPV 7 chỗ XL6, sở hữu nhiều điểm tương đồng về thiết kế, trang bị và cấu hình vận hành.

Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất giảm cực mạnh- ngang Kia Morning, rẻ nhất phân khúc, Hyundai Accent, Honda City không so lại doanh số

Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất giảm cực mạnh- ngang Kia Morning, rẻ nhất phân khúc, Hyundai Accent, Honda City không so lại doanh số

Giá cả thị trường
Xe máy điện giá chỉ từ 27,5 triệu đồng bán ở Việt Nam cốp rộng ngang Lead, đi 200 km/lần sạc, rẻ như Vision đáng mua nhất thị trường

Xe máy điện giá chỉ từ 27,5 triệu đồng bán ở Việt Nam cốp rộng ngang Lead, đi 200 km/lần sạc, rẻ như Vision đáng mua nhất thị trường

Giá cả thị trường
Xe ga 110cc giá 41,5 triệu đồng của Honda phong cách hơn Vision, siêu tiết kiệm xăng khách hàng chắc chắn hài lòng

Xe ga 110cc giá 41,5 triệu đồng của Honda phong cách hơn Vision, siêu tiết kiệm xăng khách hàng chắc chắn hài lòng

Giá cả thị trường
Giá vàng hôm nay 2/6: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 2/6: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm bao nhiêu?

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top