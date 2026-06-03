Giá vàng hôm nay 3/6: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji bao nhiêu?
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và nhẫn tiếp tục giảm, kéo giá trong nước về 157 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay trong nước
Đầu phiên giao dịch hôm nay, vào lúc 8h33', giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm 500 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so với kết phiên hôm qua, niêm yết ở mức 154-157 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng hạ 500 nghìn đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt hôm qua, giao dịch ở mức 153,8-156,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Đầu giờ sáng nay, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji cũng giảm 500 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết phiên hôm qua, xuống mức 154-157 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay được giao dịch ở mức 154-157 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), cũng hạ 500 nghìn đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên hôm qua.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 154-157 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Trong nước, trong phiên giao dịch ngày 2/6, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm khoảng 1 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước.
Tới cuối phiên giao dịch ngày 2/6, giá vàng miếng tại SJC được niêm yết ở mức 154,5-157,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên liền trước.
Chiều 2/6, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1 đến 5 chỉ ở mức 154,3-157,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1 triệu đồng ở cả hai chiều so với phiên liền trước. Bảo Tín Mạnh Hải công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 154,5-157,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.
Giá vàng hôm nay thế giới
Lúc 0h38, giá vàng thế giới niêm yết quanh ngưỡng 4.486,6 USD/ounce, tăng 4,8 USD/ounce.
Tính tới 20h10 ngày 2/6 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.509 USD/ounce. Vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ghi nhận ở mức 4.540 USD/ounce.
So với cuối năm 2025, giá vàng thế giới đêm 2/6 cao hơn khoảng 4% (tương đương tăng 174 USD/ounce). Vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng ở mức 143,5 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 14 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính đến cuối phiên 2/6.
Giá vàng giao ngay chịu áp lực chốt lời ngay khi mở cửa phiên giao dịch tại New York, khiến kim loại quý đánh mất khoảng một nửa mức tăng đạt được trước đó trong phiên châu Á. Giá vàng chỉ còn tăng khoảng 0,5% lên 4.509 USD/ounce.
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