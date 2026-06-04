SUV hạng C giá 509 triệu đồng đẹp sang trọng, trang bị sánh ngang Mazda CX-5, công nghệ đẳng cấp, rẻ nhất phân khúc

SUV hạng C hybrid giá 472 triệu đồng phong cách thể thao, công nghệ hiện đại, nội thất siêu rộng hơn cả Mazda CX-5, rẻ nhất phân khúc cực dễ tiếp cận GĐXH - SUV hạng C hybrid vừa ra mắt với giá chỉ từ 472 triệu đồng nhưng lại sở hữu kích thước lớn, công nghệ hiện đại cùng hệ thống truyền động hybrid tiết kiệm nhiên liệu, đủ sức khiến Mazda CX-5, Hyundai Tucson ‘toát mồ hôi’.

SUV hạng C đẹp sang trọng, trang bị sánh ngang Mazda CX-5, công nghệ đẳng cấp

SUV điện Nevo Q05 2026 tại Thái Lan

Changan vừa chính thức giới thiệu mẫu SUV điện Nevo Q05 2026 tại Thái Lan với 3 phiên bản.

Không chỉ hướng đến thị trường Đông Nam Á, Changan còn đặt tham vọng toàn cầu cho Nevo Q05. Sau Thái Lan, hãng dự kiến đưa mẫu xe này đến Uzbekistan vào tháng 6, tiếp tục mở rộng sang Indonesia, nhiều quốc gia Trung Mỹ, Nam Mỹ trong tháng 8 và tiến vào thị trường châu Âu từ tháng 10 năm nay.

Về ngoại hình, Changan Nevo Q05 được phát triển theo ngôn ngữ thiết kế Digital Flying Wing 2.0 đặc trưng của hãng. Tổng thể xe mang phong cách hiện đại với nhiều đường nét mềm mại nhằm tối ưu tính khí động học. Đây là hướng thiết kế hoàn toàn khác biệt so với phong cách khỏe khoắn quen thuộc trên Mazda CX-5 hay Hyundai Tucson.

Phần đầu xe nổi bật với dải đèn LED định vị ban ngày nối liền, kết hợp cụm đèn pha LED thanh mảnh đặt hai bên. Thiết kế mặt trước dạng kín đặc trưng của xe điện giúp Nevo Q05 mang diện mạo tương lai và dễ nhận diện hơn trên đường phố.

Changan Nevo Q05 được phát triển theo ngôn ngữ thiết kế Digital Flying Wing 2.0

Xe có kích thước chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.435 x 1.855 x 1.600 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.735 mm. Dù nhỏ hơn một chút so với Mazda CX-5 và Hyundai Tucson, mẫu SUV điện này vẫn sở hữu không gian nội thất khá rộng rãi nhờ lợi thế từ nền tảng xe thuần điện. Hệ số cản gió chỉ 0,265 Cd cũng góp phần nâng cao hiệu quả vận hành và tối ưu mức tiêu thụ năng lượng.

Khoang cabin của Nevo Q05 được thiết kế theo phong cách hiện đại với hai tùy chọn màu sắc gồm trắng ngọc bích và đen mực. Trung tâm bảng táp-lô là màn hình cảm ứng 14,6 inch kết hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số LCD kích thước 10,17 inch.

Hệ thống giải trí hỗ trợ Apple CarPlay, HiCar và khả năng kết nối với hệ sinh thái nhà thông minh Haier. Đây là những trang bị giúp mẫu SUV điện này gia tăng sức cạnh tranh trước các đối thủ cùng phân khúc như Mazda CX-5 hay Hyundai Tucson, đặc biệt với nhóm khách hàng trẻ yêu thích công nghệ.

Khả năng chứa đồ cũng là điểm mạnh của mẫu xe mới. Khoang hành lý tiêu chuẩn có dung tích 540 lít, đi kèm thêm khoang chứa đồ dưới sàn 90 lít. Khi gập hàng ghế sau, dung tích khoang chứa có thể tăng lên 1.380 lít, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng gia đình hoặc những chuyến du lịch dài ngày.

Changan Nevo Q05 sử dụng mô-tơ điện công suất tối đa 163 mã lực.

Ở khả năng vận hành, Changan Nevo Q05 sử dụng mô-tơ điện công suất tối đa 163 mã lực. Xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong khoảng 8,2 giây, mang đến hiệu năng đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Nguồn năng lượng đến từ bộ pin dung lượng 51,9 kWh do CATL cung cấp, cho phạm vi hoạt động tối đa 462 km sau mỗi lần sạc đầy. Đây là con số khá ấn tượng trong tầm giá và hoàn toàn đủ sức cạnh tranh với nhiều mẫu SUV điện đang có mặt trên thị trường.

Nevo Q05 còn hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 3C, cho phép bổ sung khoảng 120 km phạm vi hoạt động chỉ sau 15 phút sạc. Ngoài ra, xe còn được tích hợp tính năng cấp điện ngoài công suất 6,6 kW, phù hợp cho các hoạt động dã ngoại, cắm trại hoặc sử dụng thiết bị điện bên ngoài.

Nevo Q05 còn hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 3C

Về an toàn, mẫu SUV điện của Changan được trang bị gói hỗ trợ lái cấp độ L2 với nhiều tính năng hiện đại như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường và phanh khẩn cấp tự động AEB. Những công nghệ này giúp Changan Nevo Q05 trở thành lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc SUV hạng C, nơi Mazda CX-5 và Hyundai Tucson đang là những cái tên quen thuộc với người dùng tại nhiều thị trường.

Giá SUV hạng C Changan Nevo Q05

SUV hạng C Changan Nevo Q0 giá bán dao động từ 629.900 - 709.900 Baht, tương đương khoảng 509 - 573 triệu đồng. Mức giá này giúp mẫu xe trở thành một trong những SUV điện có khả năng tiếp cận khách hàng phổ thông tốt nhất hiện nay, đặc biệt khi đặt cạnh những mẫu SUV hạng C chạy xăng như Mazda CX-5 hay Hyundai Tucson.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.