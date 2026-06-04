Xe ga 125cc giá 21 triệu đồng thiết kế đẹp mắt, trang bị thực dụng, cốp siêu rộng, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha được lòng chị em

Xe ga 125cc thiết kế đẹp mắt, trang bị thực dụng, cốp siêu rộng

TVS Jupiter 125

TVS Motor Company vừa chính thức giới thiệu thêm hai tùy chọn màu sắc mới cho dòng xe tay ga TVS Jupiter 125 tại thị trường Ấn Độ. Động thái này không chỉ làm phong phú thêm dải màu vốn đã đa dạng của sản phẩm mà còn cho thấy toan tính của hãng trong việc duy trì sức nóng tại phân khúc xe đô thị giá rẻ.

Phiên bản DT SXC vừa được nhà sản xuất bổ sung hai phối màu mới bao gồm màu đồng nhám và màu xanh lá cây. Dù được hãng mô tả là thiết kế hai tông màu, thực tế quan sát cho thấy chiếc xe mang hiệu ứng thị giác của một bản phối ba tông phức tạp hơn. Khu vực yên xe và sàn để chân được phủ tông màu nâu nhạt, tạo ra một lớp lang phân tầng rõ rệt so với phần thân xe màu ngà voi chủ đạo.

TVS Jupiter 125 bổ sung thêm nhiều màu sắc

Sự xuất hiện của màu đồng nhám mang đến một diện mạo thanh lịch, nhắm thẳng vào nhóm khách hàng gia đình cần sự điềm đạm. Trong khi đó, sắc xanh lại phục vụ những người mua tìm kiếm sự trẻ trung nhưng vẫn muốn duy trì một tổng thể tinh tế thay vì quá phô trương.

Đối với tệp khách hàng ưa chuộng phong cách tối giản và thể thao, hãng xe tiếp tục phân phối biến thể SmartXonnect. Các lựa chọn sơn đơn sắc như đồng nhám, xanh lá hoặc đỏ được kết hợp cùng yên xe và các chi tiết ốp nhựa đen nhám nhằm tăng sự khỏe khoắn trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Bỏ qua những lớp áo mới, giá trị cốt lõi của dòng xe này vẫn nằm ở khả năng vận hành bền bỉ và tiết kiệm. Trái tim của cỗ máy là khối động cơ xi lanh đơn dung tích 124,8cc tản nhiệt bằng không khí, sản sinh công suất 8,7 mã lực và mô men xoắn cực đại 11,1 Nm. Hệ thống truyền động vô cấp được tinh chỉnh để tối ưu hóa sự mượt mà khi người lái phải liên tục nhích ga trong những đoạn đường tắc nghẽn.

Bảng đồng hồ hiển thị nhiều thông tin

Điểm sáng lớn nhất giúp sản phẩm ghi điểm với tệp khách hàng bình dân chính là hiệu suất tiêu thụ nhiên liệu. Theo thông số từ nhà sản xuất, chiếc xe chỉ tiêu tốn khoảng 1,8 lít xăng cho mỗi 100 km di chuyển. Khi kết hợp với bình nhiên liệu dung tích 5,1 lít, người dùng có thể hoàn toàn yên tâm về quãng đường di chuyển giữa các lần ghé trạm xăng.

Nhà sản xuất đã tính toán rất kỹ lưỡng để nhồi nhét tối đa các trang bị tiện ích vào một bộ khung có kích thước dài rộng cao lần lượt là 1.852 x 691 x 1.168 mm. Thiết kế nắp bình xăng đặt phía trước là một điểm cộng lớn, giúp người lái không phải thao tác mở yên mỗi khi cần tiếp nhiên liệu. Toàn bộ không gian dưới yên được giải phóng để tạo ra một khoang chứa đồ dung tích lớn, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu mang theo nhiều vật dụng cá nhân của một gia đình.

TVS Jupiter 125 có cốp rộng rãi

Chiếc xe nặng 108 kg này di chuyển trên bộ mâm đúc kích thước 12 inch, đi kèm hệ thống phanh đĩa dạng cánh hoa ở bánh trước nhằm đảm bảo lực hãm an toàn. Đặc biệt, những khách hàng lựa chọn các phiên bản cao cấp sẽ nhận lại cụm đồng hồ kỹ thuật số màn hình màu hiện đại. Hệ thống này cho phép kết nối với điện thoại thông minh qua Bluetooth và hỗ trợ hiển thị tính năng dẫn đường từng chặng, biến một phương tiện di chuyển giá rẻ trở nên thông minh và bắt kịp xu hướng công nghệ hiện đại.

Giá xe ga 125cc TVS Jupiter 125

Với mức giá niêm yết khởi điểm từ 78.700 Rupee, tương đương khoảng 21 triệu đồng, dòng xe này hiện cung cấp cho người tiêu dùng tới 11 lựa chọn màu sắc khác nhau trên tất cả các phiên bản.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.