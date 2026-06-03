Tỷ giá USD hôm nay 3/6: Đồng Đô la Mỹ bán ra ở vùng 26.348 đồng/USD

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Thị trường tiền tệ thế giới, chỉ số USD Index (DXY) thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tiếp tục đà phục hồi, phiên hôm nay đã tăng 0,02%, về ngưỡng 99,22 điểm.

Đồng USD tăng nhẹ khi nhà đầu tư theo dõi tiến triển đàm phán Mỹ - Iran về việc mở lại eo biển Hormuz, yếu tố có thể làm giảm nhu cầu trú ẩn vào đồng bạc xanh nếu đạt được thỏa thuận. Bên cạnh đó, dữ liệu việc làm tích cực của Mỹ và kỳ vọng Fed tiếp tục duy trì chính sách lãi suất cao đang hỗ trợ USD. Trong khi đó, đồng EUR chịu áp lực dù thị trường kỳ vọng ECB tiếp tục tăng lãi suất, còn đồng yên Nhật suy yếu sát ngưỡng 160 yên/USD, làm gia tăng khả năng chính phủ Nhật Bản can thiệp thị trường ngoại hối. Nhà đầu tư hiện tập trung vào báo cáo việc làm Mỹ và các tín hiệu chính sách sắp tới từ BOJ.

Tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 3/6, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đã tăng 4 đồng so với những phiên trước đó, ở mức 25.145 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện mua vào ở mức 23.934 đồng/USD và bán ra ở mức 26.348 đồng/USD, tăng nhẹ so với phiên trước đó.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 3/6/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 3/6/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 3/6/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 3/6/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 3/6/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 3/6/2026.

Tỷ giá USD hôm nay đang có động thái tăng nhẹ ở một số ngân hàng thương mại. Cụ thể, Vietcombank đang niêm yết giá mua và bán ra ở vùng 26,092 - 26,402 đồng/USD, tăng 4 đồng cả chiều mua và chiều bán so với phiên hôm qua. Tại VietinBank, giá USD tăng 11 đồng chiều mua và tăng 4 đồng chiều bán so với phiên trước đó, hiện giữ mức 26.143 - 26.402 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh tăng 4 đồng cả chiều mua và chiều bán so với phiên trước đó, ở mức giá 26,122 - 26,402 đồng/USD mua vào và bán ra.

Tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng giá Đô la Mỹ hôm nay 3/6/2026, khảo sát lúc 10h đang ghi nhận đang tăng so với giá bán cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 26.235 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.335 đồng/USD.

Tỷ giá EUR hôm nay 3/6, tại nhiều ngân hàng lại giảm nhẹ. Tại Vietcombank giá đồng EUR mua vào và bán so đang niêm yết ở mức 29,841.26 - 31,414.44 đồng/EUR, đã giảm 8 đồng chiều mua và tăng 16 đồng chiều bán. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 30.132 - 31.492 đồng/EUR, giảm 2 đồng cả chiều mua vào và chiều bán. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 30,150 - 31,490 đồng/EUR, giảm 11 đồng chiều mua vào và giảm 15 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó.

Tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng giá đồng Euro hôm nay 3/6/2026, khảo sát lúc 10h05 phút đang giảm nhẹ so với giá cùng thời điểm hôm qua, cụ thể giá đồng EUR hiện đang được mua vào là 30.504 và bán ra là 30.604 đồng/EUR, giảm 41 đồng chiều mua vào và giảm 51 đồng chiều bán ra so với phiên sáng qua.

Tỷ giá yên Nhật tại Vietcombank có sự điều chỉnh giảm nhẹ so với mức giá của ngày hôm qua, ở mức 158.95 - 169.05 đồng/JPY; VietinBank giảm 11 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, ở mức 160,28 - 169,78 đồng/JPY mua vào và bán ra. Tại BIDV đồng Yen có sự điều giảm về vùng 160.46 - 169.77 đồng/JPY.

Tỷ giá USD hôm nay 2/6: Đồng Đô la Mỹ đảo chiều tăng GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ ba ngày 2/6/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật,... và các ngoại tệ khác.