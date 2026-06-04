Xe số giá rẻ 18,6 triệu đồng kiểu dáng thể thao, máy khỏe, hộp số 4 cấp, tiết kiệm nhiên liệu đáng mua nhất thị trường

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Xe số kiểu dáng thể thao, máy khỏe, hộp số 4 cấp, tiết kiệm nhiên liệu

Xe số Galaxy 50cc

Xe số Galaxy 50cc là phong cách thiết kế mang đậm hơi hướng xe số thể thao thay vì kiểu dáng trung tính thường thấy trong phân khúc 50cc.

Bộ tem xe được thiết kế sắc nét với nhiều đường cắt mạnh mẽ tạo cảm giác năng động và cá tính. Đây là mẫu xe hướng khá rõ tới nhóm học sinh nam hoặc những người trẻ thích phong cách thể thao.

Cụm đèn LED được đặt chìm trong mặt nạ phía trước tạo điểm nhấn riêng biệt. Khi nhìn từ xa, Galaxy 50cc có khả năng nhận diện khá tốt và mang nét hiện đại hơn so với nhiều mẫu xe số cùng tầm giá.

Kích thước xe gọn gàng giúp việc xoay trở trong khu vực trường học, khu dân cư hoặc đường phố đông đúc trở nên dễ dàng. Tuy nhiên, tổng thể xe vẫn đủ khỏe khoắn để tạo cảm giác cứng cáp khi ngồi lên.

Phần đèn pha góc cạnh kết hợp cùng bộ mâm đúc và ống xả thể thao giúp chiếc xe trông nam tính hơn đáng kể so với nhiều mẫu xe số 50cc truyền thống.

Điểm khác biệt lớn nhất của Galaxy 50cc nằm ở trải nghiệm vận hành. Xe sử dụng động cơ 50cc kết hợp hộp số 4 cấp thế hệ mới. Theo cảm nhận thực tế, việc sang số khá nhẹ và dễ làm quen, ngay cả với những người lần đầu tiếp xúc xe số.

Nhà sản xuất cho biết buồng đốt được thiết kế dạng hình cầu nhằm tối ưu khả năng đốt cháy nhiên liệu. Trong quá trình vận hành, xe cho cảm giác tăng tốc khá ổn trong phân khúc 50cc, đồng thời mức tiêu hao nhiên liệu cũng khá tiết kiệm.

Một điểm khiến bất ngờ là khả năng leo dốc. Khi sử dụng số 2 hoặc số 3 trên những đoạn dốc ngắn, xe vẫn giữ được độ ổn định và không có hiện tượng rung đầu quá nhiều.

Ở cấp số 4, Galaxy 50cc mang lại cảm giác lướt khá mượt trên đường bằng. Khả năng chuyển hướng và ôm cua ở tốc độ vừa phải cũng khá dễ chịu nhờ trọng lượng xe không quá lớn.

Ngoài ra, hệ thống đề nổ hoạt động nhanh và gần như không có độ trễ. Tiếng máy vận hành tương đối êm so với mặt bằng chung của các mẫu xe số 50cc hiện nay.

Galaxy 50cc sử dụng động cơ 50cc kết hợp hộp số 4 cấp thế hệ mới





Bên cạnh thiết kế và động cơ, Galaxy 50cc còn sở hữu khá nhiều chi tiết thực dụng phục vụ nhu cầu sử dụng hàng ngày. Dù có kiểu dáng nhỏ gọn, xe vẫn được trang bị cốp dưới yên tương đối rộng. Không gian này đủ chứa một mũ bảo hiểm nửa đầu cùng nhiều vật dụng cá nhân như áo mưa, sổ tay hoặc đồ dùng học tập.

Phía trước còn có thêm hộc để đồ nhỏ giúp người dùng cất chìa khóa, điện thoại hoặc các vật dụng thường xuyên sử dụng. Đèn LED trước cho khả năng chiếu sáng khá tốt khi di chuyển vào buổi tối. Đây là trang bị đáng giá bởi nhiều mẫu xe số giá rẻ hiện nay vẫn sử dụng đèn halogen truyền thống.

Một điểm cộng khác là hệ thống giảm xóc sau dạng thể thao tích hợp bầu dầu chống xóc. Khi đi qua gờ giảm tốc hoặc mặt đường xấu, xe hấp thụ dao động khá tốt và mang lại cảm giác chắc chắn hơn mong đợi.

Phiên bản phanh tang trống được tinh chỉnh theo hướng dễ kiểm soát lực phanh, phù hợp với đối tượng học sinh hoặc người mới sử dụng xe máy.

Sau thời gian trải nghiệm, Galaxy 50cc là mẫu xe phù hợp với nhóm khách hàng trẻ đang tìm kiếm một chiếc xe số có ngoại hình thể thao, dễ sử dụng và không yêu cầu bằng lái.

Giá xe số Galaxy 50cc

Mức giá khoảng 18,6 triệu đồng giúp mẫu xe này nằm trong nhóm dễ tiếp cận đối với học sinh THPT hoặc các gia đình muốn mua phương tiện đi lại hàng ngày. Thiết kế nam tính, khả năng leo dốc ổn, vận hành tiết kiệm nhiên liệu cùng nhiều tiện ích thực dụng là những điểm giúp Galaxy 50cc trở thành lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc xe số 50cc hiện nay.

Xe số 110cc giá từ 15,8 triệu đồng ở Việt Nam đáng mua

Xe số 110cc hợp thời trang, có mức giá phù hợp luôn là mối quan tâm hàng đầu của nhiều người có nhu cầu sử dụng.

Xe số Suzuki Revo 110: 15,8-17,7 triệu đồng

Suzuki Revo 110 có 3 phiên bản với mức giá từ 15,8 triệu đồng.

Suzuki Revo 110 được xem là một trong những mẫu xe số trên 100cc có mức giá rẻ nhất tại thị trường Việt Nam hiện nay.

Hiện, Suzuki Việt Nam đưa ra 3 phiên bản của Revo 110 là vành nan hoa/phanh cơ, vành nan hoa/phanh đĩa hoặc vành đúc với mức giá từ 15,8-17,7 triệu đồng.

Xe số SYM Elegant 110: 17,4 triệu đồng

SYM Elegant 110 chỉ có 1 phiên bản duy nhất.

Hiện tại, ngoài 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ 110cc là Elegant 110cc với giá 17,4 triệu đồng, thương hiệu xe máy đến từ Đài Loan SYM còn phân phối thêm mẫu xe "học sinh" Elegant 50cc với giá khoảng 14,5-15 triệu đồng.

Xe số Honda Wave Alpha: Từ 17,8-18,9 triệu đồng

Honda Wave Alpha là mẫu xe lâu đời, gắn liền với nhiều thế hệ người Việt.

Trang bị động cơ 110cc bền bỉ, Wave Alpha hiện được Honda phân phối với ba phiên bản: Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Cổ điển, giá niêm yết dao động từ 17,8 đến 18,9 triệu đồng.

Tuy nhiên, đây chỉ là mức giá niêm yết. Trên thực tế tại nhiều đại lý vẫn bán chênh so với giá trên từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng.

Xe số Yamaha Sirius: Từ 18,5-24 triệu

Yamaha Sirius cũng là một trong những dòng xe số lâu đời và được ưa chuộng nhất tại Việt Nam.

Hiện tại, Sirius được Yamaha phân phối tổng cộng 6 phiên bản, kết hợp giữa phanh cơ hoặc phanh đĩa, vành nan hoa hoặc vành đúc, cùng động cơ 110cc sử dụng phun xăng điện tử Fi hoặc chế hòa khí.

Trong đó, bản chế hoà khí có giá từ 18,9-21,9 triệu đồng; còn bản Fi có giá cao hơn, từ 21,3-24 triệu đồng.

Xe số Honda Blade: Từ 18,9-21,9 triệu đồng

Honda Blade là mẫu xe số giá rẻ được nhiều người tin dùng.





Xe số Honda Blade trang bị động cơ 110cc và hiện có 3 phiên bản gồm Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Thể thao, với giá niêm yết từ 18,9 đến 21,9 triệu đồng.

Tuy nhiên, tương tự nhiều mẫu Honda khác, giá bán thực tế tại đại lý thường cao hơn 3–3,5 triệu đồng, đưa mức chi phí sở hữu Blade vượt ngưỡng 20 triệu đồng.



