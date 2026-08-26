Giá vàng hôm nay 26/8: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu ra sao?

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Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu mở cửa phiên hôm nay không thay đổi so với chốt phiên hôm qua

Vào lúc 9h33', giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 147,6-150,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi so với kết phiên hôm qua.

Cùng thời điểm, SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 147,1-150,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng đứng im so với chốt phiên hôm qua.

Giá vàng nhẫn 9999 của Doji đầu giờ sáng nay cũng giữ nguyên mức kết hôm qua, được giao dịch ở mức 150-154 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu mở cửa phiên hôm nay không thay đổi so với chốt phiên hôm qua, niêm yết ở mức 150-154 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Đến cuối phiên 25/8, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 147,6-150,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Chiều 25/8, SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 147,1-150,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 150-154 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,5 triệu đồng ở cả hai chiều.

Giá vàng hôm nay thế giới

Sau khi có lúc giảm mạnh phiên đêm qua, vàng thế giới đã hồi phục. Lúc 8h30, vàng thế giới giao dịch quanh vùng giá 4.640 USD/ounce.

Trên thị trường thế giới, tính đến 20h ngày 25/8 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đạt 4.615 USD/ounce. Hợp đồng vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch ở mức 4.673 USD/ounce.

So với đầu năm 2026, giá vàng thế giới hiện tăng khoảng 6,5%, tương ứng tăng 280 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại các ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương khoảng 146,2 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế và phí), thấp hơn khoảng 4,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước chốt phiên 25/8.

Giá vàng giao ngay tại thị trường Mỹ đầu giờ tối 25/8 giảm khoảng 38 USD (-0,9%) xuống 4.615 USD/ounce. Giá bạc giảm 1,4 USD xuống 67,4 USD/ounce.

Giá vàng thế giới quay đầu giảm từ đỉnh cao 3 tháng sau vài phiên tăng vọt, từ mức 4.350 USD/ounce hôm 19/8 lên gần 4.700 USD/ounce trong phiên 25/8. Một đồng USD hồi phục nhẹ đã thúc đẩy một số nhà đầu tư chốt lời.