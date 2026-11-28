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Giá vàng hôm nay 27/11: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji tăng giảm ra sao? GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn mở cửa giảm 300.000 đồng/lượng nhưng sau đó quay đầu tăng 1,3 triệu đồng/lượng qua hai lần điều chỉnh.

Giá vàng hôm nay trong nước

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 129,5-134,5 triệu đồng/lượng

Lúc 9h sáng nay 28/11, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC và DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 131-136 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tiếp đà tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 5 triệu đồng/lượng.

Phú Quý niêm yết giá vàng SJC ở ngưỡng 129,5-136 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), lần lượt tăng 700.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 6,5 triệu đồng/lượng.

Tính đến 9h00, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 130,8 - 135,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 5 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 129,5-134,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 5 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 129,5-133,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng thêm 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 129,5-134,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trong nước, đóng cửa phiên 27/11, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 131-136 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ tăng mạnh, lên tới 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với mức chốt hôm qua, niêm yết ở mức 130,8-135,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay thế giới

Bước vào phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng thế giới niêm yết ở quanh ngưỡng 3.671 USD/ounce.

Theo VTC News, giá vàng thế giới khép lại tuần giao dịch với mức tăng mạnh trong phiên cuối tuần, có thời điểm vọt lên 3.686 USD/ounce trước khi hạ nhiệt.

Theo dữ liệu từ Kitco, lúc 6h40 ngày 28/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay được niêm yết ở mức 3.653 USD/ounce (mua vào) và 3.655 USD/ounce (bán ra).

So với mức tham chiếu của phiên trước, giá vàng tăng tới 87,5 USD/ounce, tương đương 2,45%.giao ngay ở mức 3.639 USD/ounce, tăng 72 USD. Giá vàng kỳ hạn tháng 12/2026 giao dịch quanh 3.666 USD/ounce.



