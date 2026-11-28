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Trải nghiệm ô tô điện giá 150 triệu đồng bán ở Việt Nam pin tháo rời tự sạc tại nhà, đi 150km/lần sạc GĐXH - Ô tô điện mini dự kiến ra mắt thị trường Việt Nam với giá dưới 150 triệu đồng, thiết kế hai chỗ ngồi, pin tháo rời và đi tối đa 150km.

Ô tô điện Kia Carens ra mắt có gì hấp dẫn?

Kia Carens mới ra mắt Indonesia với bản điện. Ảnh: Kia



Theo Đời sống và Pháp luật, Kia Carens EV được Kia Sales Indonesia giới thiệu tại Jakarta ngày 11/11/2026. Xe được phân phối với bốn phiên bản, chia thành hai nhóm trang bị Air và Earth.

Về thiết kế, Kia Carens EV sử dụng ngôn ngữ Digital Tiger Face với cụm đèn LED Star Map ở phía trước. Cản trước được tạo hình góc cạnh, trong khi phía sau xuất hiện dải đèn LED kéo dài theo chiều ngang.

Xe có khoảng sáng gầm 200 mm, kết hợp kiểu dáng thân xe mang phong cách SUV. Thiết kế này giúp Carens EV giữ được đặc điểm thực dụng của dòng MPV nhưng có diện mạo hiện đại hơn.

Kia cung cấp bốn màu sơn ngoại thất gồm trắng Creamy White Pearl, bạc Magnetic Silver Metallic, xám Titan Gray Metallic và đen Midnight Black Pearl.

So với Kia Carens sử dụng động cơ xăng tại Việt Nam, phiên bản điện vẫn duy trì định hướng phục vụ gia đình với ba hàng ghế. Tuy nhiên, Carens EV có những khác biệt về thiết kế ngoại thất, cách bố trí nội thất và hệ truyền động.

Không gian nội thất là một trong những điểm đáng chú ý trên Kia Carens EV.



Mẫu xe có hai cấu hình ghế ngồi. Phiên bản 7 chỗ sử dụng hàng ghế thứ hai dạng băng, trong khi bản Captain 6 chỗ được bố trí hai ghế độc lập ở giữa. Cấu hình ghế cơ trưởng hướng đến sự thoải mái cho hành khách, đồng thời tạo lối đi thuận tiện hơn đến hàng ghế cuối.

Trên phiên bản Earth, Kia trang bị cơ cấu gập ghế điện One-Touch Easy Electric Tumble Seat hoặc lẫy Walk-in Lever giúp việc tiếp cận hàng ghế thứ ba dễ dàng hơn.

Dung tích khoang hành lý dao động từ 216 đến 1.973 lít tùy theo cách bố trí ghế. Ngoài ra, xe còn có khoang chứa đồ phía trước dung tích 21 lít, tận dụng không gian của cấu trúc xe thuần điện.

Bên trong khoang lái, tất cả phiên bản Carens EV đều được trang bị hệ thống màn hình kép Dual Panoramic Display với kích thước tổng cộng 26,6 inch.

Xe còn hỗ trợ hệ thống kết nối Kia Connect, phục vụ các tính năng điều khiển và quản lý phương tiện. Đối với phiên bản Earth, danh sách trang bị được mở rộng với cửa sổ trời toàn cảnh hai lớp, hệ thống âm thanh BOSE 8 loa và đèn viền nội thất 64 màu.

Ghế trước tích hợp chức năng thông gió, trong khi ghế lái có khả năng chỉnh điện 4 hướng theo thông tin giới thiệu.

Ngoài ra, phiên bản cao cấp còn được trang bị hệ thống lọc không khí và bàn gập bố trí phía sau lưng ghế trước, phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình.

Về an toàn, Kia Carens EV Earth được bổ sung gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS cấp độ 2, bao gồm 20 tính năng hỗ trợ vận hành và an toàn.

Những trang bị này giúp Carens EV tăng sức cạnh tranh trong nhóm MPV gia đình, nơi người mua ngày càng quan tâm đến tiện nghi và công nghệ bên cạnh không gian sử dụng.

Kia Carens EV sử dụng hệ truyền động thuần điện với bộ pin NMC đặt dưới sàn xe. Cách bố trí này giúp tận dụng không gian khoang hành khách, đồng thời duy trì cấu hình ba hàng ghế.

Phiên bản Air Standard Range được trang bị pin dung lượng 42 kWh, kết hợp động cơ điện công suất 99 kW, tương đương khoảng 134 mã lực. Mô-men xoắn cực đại đạt 255 Nm, trong khi phạm vi hoạt động công bố là 404 km sau mỗi lần sạc đầy.

Đối với phiên bản Earth Long Range, dung lượng pin tăng lên 51,4 kWh. Động cơ điện có công suất 126 kW, tương đương khoảng 171 mã lực, mô-men xoắn cực đại vẫn ở mức 255 Nm. Nhờ bộ pin lớn hơn, phạm vi hoạt động của phiên bản này đạt tối đa 490 km/lần sạc.

Đáng chú ý, cả hai mức phạm vi hoạt động đều được công bố theo chu trình thử nghiệm MIDC. Quãng đường thực tế có thể thay đổi tùy theo điều kiện giao thông, tốc độ, tải trọng và việc sử dụng điều hòa.

Về khả năng nạp điện, Kia Carens EV hỗ trợ sạc xoay chiều AC công suất tối đa 11 kW và sạc nhanh DC tối đa 100 kW.

Theo thông tin giới thiệu, phiên bản Earth có thể sạc từ 10% lên 80% dung lượng pin trong khoảng 39 phút khi sử dụng thiết bị sạc phù hợp.

Xe còn được trang bị lẫy điều chỉnh mức phanh tái sinh phía sau vô-lăng, kết hợp chế độ lái một bàn đạp i-Pedal. Riêng phiên bản Earth sở hữu công nghệ cấp điện ngược V2L, cho phép sử dụng năng lượng từ pin ô tô để cấp điện cho các thiết bị bên ngoài.

Ô tô điện Kia Carens có dễ cạnh tranh?

Theo Tạp chí Kinh tế chứng khoán, xe được phân phối với bốn phiên bản, chia thành hai nhóm trang bị Air và Earth.

Trong đó, bản Air 7 chỗ có giá 379 triệu rupiah, tương đương khoảng 535 triệu đồng. Phiên bản Air Captain 6 chỗ được niêm yết 389 triệu rupiah, quy đổi khoảng 549 triệu đồng.

Ở nhóm cao cấp hơn, Kia Carens EV Earth 7 chỗ có giá 422 triệu rupiah (tương đương 596 triệu đồng). Phiên bản Earth Captain 6 chỗ có giá 432 triệu rupiah (khoảng 610 triệu đồng).

Phiên bản Giá tại Indonesia Giá quy đổi Carens EV Air 7 chỗ 379 triệu rupiah 535 triệu đồng Carens EV Air Captain 6 chỗ 389 triệu rupiah 549 triệu đồng Carens EV Earth 7 chỗ 422 triệu rupiah 596 triệu đồng Carens EV Earth Captain 6 chỗ 432 triệu rupiah 610 triệu đồng

Một điểm đáng chú ý khác là Kia Carens EV được lắp ráp tại nhà máy Hyundai Motor Manufacturing Indonesia ở Cikarang.

Theo Kia, mẫu xe đạt tỷ lệ nội địa hóa khoảng 80% nhờ sử dụng linh kiện trong nước, hoạt động lắp ráp tại Indonesia và sự tham gia của các đơn vị HLI, HEI trong quá trình sản xuất, lắp ráp pin.

Việc sản xuất tại Đông Nam Á có thể tạo thuận lợi cho Kia trong quá trình mở rộng hoạt động kinh doanh tại khu vực, dù kế hoạch phân phối sang các thị trường khác chưa được nêu cụ thể.

Tại Việt Nam, Kia đã giới thiệu Carens Clavis ngày 29/9/2026 với hai phiên bản sử dụng động cơ xăng gồm 1.5G Deluxe giá 639 triệu đồng và 1.5G Luxury giá 679 triệu đồng.

Như vậy, mức giá quy đổi khởi điểm của Carens EV tại Indonesia thấp hơn khoảng 104 triệu đồng so với Carens Clavis Deluxe đang được niêm yết tại Việt Nam.

Mức giá quy đổi chỉ mang tính tham khảo theo thông tin công bố tại Indonesia, không phải giá bán chính thức tại Việt Nam.

Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', giá hấp dẫn nhất thị trường

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

VinFast VF 5 Plus

VinFast VF5 Plus.

Giá từ 442 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Giá xe Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10.

Từ 360 - 435 triệu đồng.

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Giá xe Kia Morning

Kia Morning.

Từ 349 đến 424 triệu đồng.

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Giá xe Toyota Wigo

Toyota Wigo.

Từ 352 - 385 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Giá xe Mitsubishi Attrage

Từ 380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ năng động cho tổng thể chiếc xe.

Bên trong khoang cabin, Attrage 2024 được thiết kế khá tối giản, chủ yếu tập trung vào không gian rộng rãi cho cả hàng ghế trước và sau. Màn hình cảm ứng 7 inch là điểm nhấn chính, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Mitsubishi Attrage vận hành với động cơ xăng 1.2L, cho công suất 78 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm, đi kèm hộp số CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ khoảng 5 lít/100 km, phù hợp cho vệc di chuyển trong đô thị. Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống điều hòa tự động, camera lùi và hệ thống khởi động bằng nút bấm, mang lại tiện ích vượt trội trong phân khúc.