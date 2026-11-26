SUV cỡ B Honda ra mắt giá 550 triệu đồng, động cơ hybrid, nâng cấp công nghệ về Việt Nam sẽ ra sao? GĐXH - Honda vừa bổ sung hai phiên bản mới cho dòng SUV Vezel 2027 tại thị trường Nhật Bản gồm e TrailSport hoàn toàn mới và e RS nâng cấp.

SUV cỡ nhỏ Toyota diện mạo cá tính, nâng cấp công nghệ tham vọng dẫn đầu phân khúc về doanh số

Toyota Raize

Theo Tri thức và cuộc sống, phân khúc xe gầm cao cỡ nhỏ đang chứng kiến cuộc chạy đua vũ trang khốc liệt về mặt trang bị. Để bảo vệ vị thế, hãng xe Nhật Bản vừa chính thức tung ra bản nâng cấp giữa vòng đời cho dòng xe Toyota Raize sau 7 năm có mặt trên thị trường. Lần lột xác này không chỉ dừng lại ở lớp vỏ bề ngoài mà can thiệp sâu vào hệ thống an toàn và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.

Điểm nhấn về mặt thị giác trên Toyota Raize 2027 đến từ sự xuất hiện của biến thể Powerful. Các kỹ sư thiết kế đã loại bỏ những mảng mạ chrome bóng bẩy, thay thế bằng lớp sơn đen nhám đồng bộ trên mâm hợp kim, tay nắm cửa và ốp gương. Khách hàng cũng có thể chi thêm tiền cho gói phụ kiện việt dã chính hãng với các tấm ốp bảo vệ màu xám nòng súng quanh thân xe. Động thái này nhằm đáp ứng trực tiếp nhu cầu cá nhân hóa ngày càng cao của tệp khách hàng trẻ tuổi.

Ngoại thất nam tính trên Toyota Raize

Bên trong cabin, cấu trúc tổng thể được giữ nguyên nhưng trải nghiệm thao tác đã được nâng tầm. Cụm vô lăng tinh chỉnh lại với hệ thống nút bấm lớn hơn, hỗ trợ người lái tương tác hệ thống giải trí dễ dàng mà không cần rời mắt khỏi mặt đường. Màn hình đồng hồ kỹ thuật số cập nhật giao diện đồ họa mới mang lại cảm giác hiện đại hơn. Hãng xe cũng thể hiện sự lắng nghe người dùng khi thay thế cổng sạc USB chuẩn A cũ kỹ ở hàng ghế sau bằng chuẩn kết nối Type-C tốc độ cao, đồng thời bổ sung tính năng sưởi ghế trước cho các phiên bản dẫn động một cầu.

Sự thay đổi mang tính cốt lõi nhất trên bản nâng cấp này nằm ở hệ thống an toàn chủ động Smart Assist. Toyota đã tiến hành nâng cấp phần cứng camera nhận diện, mở rộng góc quét để xử lý các điểm mù nguy hiểm tại khu vực ngã tư.

Bên trong khoang lái Toyota Raize

Hệ thống mới có khả năng phát hiện luồng phương tiện đi ngược chiều khi xe đang đánh lái rẽ phải. Đồng thời, bộ vi xử lý sẽ ngay lập tức phát tín hiệu cảnh báo nếu có người đi bộ bất ngờ băng qua đường trong các pha chuyển hướng. Đây là một can thiệp công nghệ cực kỳ đáng giá, giải quyết trực tiếp rủi ro va chạm thường trực trong điều kiện giao thông đô thị phức tạp. Thêm vào đó, bộ đôi camera lùi và đèn pha tự động tắt chậm giờ đây đã thoát khỏi danh sách trang bị tùy chọn để trở thành tiêu chuẩn trên mọi phiên bản.

Các nút bấm trên Toyota Raize

Tại thị trường nội địa Nhật Bản, người tiêu dùng tiếp tục được cung cấp ba lựa chọn hệ truyền động. Khách hàng đề cao tính kinh tế có thể chọn máy xăng hút khí tự nhiên 1.2L sản sinh 87 mã lực, hoặc máy xăng tăng áp 1.0L cung cấp 97 mã lực. Ở phân khúc cao cấp nhất, hệ truyền động hybrid kết hợp giữa động cơ xăng 1.2L và mô tơ điện mang lại tổng hiệu suất vượt trội cùng khả năng tối ưu hóa nhiên liệu triệt để.

Giá SUV cỡ nhỏ Toyota Raize 2027 có đủ sức cạnh tranh?

Theo Người quan sát, với 7 cấu hình trang bị khác nhau, dòng xe này được niêm yết mức giá dao động từ 1.897.500 đến 2.615.800 Yên, quy đổi tương đương khoảng 306 đến 422 triệu đồng. Bảng giá dàn trải kết hợp cùng hàm lượng công nghệ an toàn dày đặc đang tạo ra áp lực cạnh tranh không nhỏ lên các đối thủ đồng hương trong cùng phân khúc, đồng thời hé lộ những tiêu chuẩn mới mà khách hàng Việt Nam có thể kỳ vọng trong lần cập nhật sản phẩm sắp tới.

Tại Việt Nam, giá niêm yết Toyota Raize 2026 dao động từ 510 triệu đến 522 triệu đồng tùy màu sắc.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Theo Tạp chí Nhịp sống thị trường, xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng Mítubishi cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Việt Nam cho biết, Hyundai Creta được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV.

Theo Mazda Việt Nam, Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury.

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.