Yamaha ra mắt xe ga 125cc động cơ hybrid thiết kế sang hơn SH Mode, giá 47 triệu đồng GĐXH - Xe ga 125cc thiết kế sang xịn, có phần nhỉnh hơn cả Honda Vision và SH Mode, mẫu xe ga 125cc của Yamaha cũng có đầy đủ những trang bị thiết thực cho người dùng.

Xe ga 125cc thiết kế thực dụng có cạnh tranh được với Honda Vision

Access 125 Theo Người đưa tin, mới đây, thương hiệu Suzuki đã trình làng xe tay ga Access 125 thế hệ mới tại thị trường Ấn Độ. Trong đó, cả 5 phiên bản của mẫu tay ga này đều được cung cấp các tùy chọn màu sắc mới nhằm đáp ứng tốt hơn các nhu cầu từ khách hàng ở các phân khúc. Access 125 là một mẫu tay ga đô thị được thiết kế với phong cách tinh giản và thực dụng, phù hợp cho nhu cầu di chuyển hàng ngày trên đường phố. Bên cạnh đó, xe cũng được tích hợp các trang bị hiện đại. Mẫu xe có tiện ích thực dụng. Ở phiên bản cao cấp nhất, Suzuki Access được trang bị màn hình TFT màu kích thước 4,2 inch, kết nối điện thoại thông minh qua Bluetooth và hệ thống chống bó cứng phanh ABS một kênh. Các phiên bản Ride Connect cũng có cụm đồng hồ kỹ thuật số hỗ trợ kết nối Bluetooth, tích hợp tính năng dẫn đường từng chặng, thông báo cuộc gọi và tin nhắn.

Cung cấp sức mạnh cho Suzuki Access là động cơ xi-lanh đơn, 4 kỳ, dung tích 125cc, sử dụng trục cam đơn trên đỉnh SOHC, 2 van và làm mát bằng không khí. Động cơ đáp ứng tiêu chuẩn khí thải OBD-2B và được tích hợp công nghệ Suzuki Eco Performance (SEP).

Xe ga 125cc Suzuki Access 125 liệu có thể cạnh tranh Vision?

Với việc bổ sung màu sắc mới, giá Suzuki Access 125 tại Ấn Độ hiện dao động từ 83.086 rupee (khoảng 23 triệu đồng) đến 103.780 rupee (khoảng 28,9 triệu đồng).

Về khả năng cạnh tranh, Suzuki Access 125 thường được truyền thông so sánh như một đối thủ tiềm năng của Honda Vision, nhưng thực tế tại Việt Nam mẫu xe này không phân phối chính hãng, trong khi Honda Vision lại là mẫu xe ga phổ thông bán chạy và có mạng lưới đại lý rộng khắp.

Dù vậy, theo An ninh tiền tệ, sự xuất hiện của ABS trên Access 125 diễn ra trong bối cảnh các tiêu chuẩn an toàn dành cho xe máy ngày càng được siết chặt tại nhiều thị trường châu Á. Với mức giá chỉ từ khoảng 26 triệu đồng cùng loạt trang bị mới, Suzuki Access 125 ABS 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục cạnh tranh mạnh trong phân khúc xe tay ga phổ thông.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.