Giá vàng hôm nay 29/7: Vàng SJC, vàng nhẫn ra sao khi thế giới tiếp tục giảm?

Giá vàng hôm nay 28/7: Vàng SJC, vàng nhẫn giảm sâu GĐXH - Giá vàng hôm nay 28/7/2025 dự báo tiếp tục giảm mạnh do thiếu động lực quan trọng, giá vàng SJC liệu có điều chỉnh mạnh và rời mốc 121 triệu đồng/lượng?

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng trong xu hướng giảm.





Tính đến 9h00 ngày 29/7, giá vàng miếng SJC được Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết ở ngưỡng 119,5-121,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 100.000 đồng/lượng chiều mua, giữ nguyên chiều bán. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 1,6 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 119,5-121,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 100.000 đồng/lượng chiều mua, giữ nguyên chiều bán. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 1,6 triệu đồng/lượng.

Tính đến 9h00 ngày 29/7, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 115,9-118,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 100.000 đồng/lượng cả 2 chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 116,1-119,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 100.000 đồng/lượng cả 2 chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng trong nước ngày 28/7, giá vàng miếng tại SJC niêm yết ở mức 119,6-121,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi so với cuối tuần trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC chốt phiên ở mức 114,5-117 triệu đồng/lượng (mua - bán) và giá vàng nhẫn 9999 tại Doji đóng cửa ở mức 116-118,5 triệu đồng/lượng, không đổi so với cuối tuần trước.

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới sáng nay tiếp đà đi xuống. Lúc 8h42' hôm nay (ngày 29/7, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.316,7 USD/ounce, giảm 10,3 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 29/7, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức gần 106,5 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 14,5 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước. Lúc 20h (ngày 28/7, giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 3.327 USD/ounce, giảm 0,25% so với đầu phiên. Giá vàng tương lai giao tháng 8/2025 trên sàn Comex New York giao dịch ở mức 3.329 USD/ounce.