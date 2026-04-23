Giá xăng dầu ngày 23/4/2026: Tiếp tục giảm mạnh, dầu diesel về mức hơn 26.000 đồng/lít, xăng RON 95 xuống dưới 23.000 đồng/lít
GĐXH - Từ 15h ngày 23/4, giá xăng, dầu trong nước đồng loạt giảm từ 100 - 1.160 đồng/lít/kg.
Chiều 23/4, liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu.
Theo đó, xăng E5RON92 giảm 100 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 21.830 đồng/lít. Xăng RON95-III giảm 160 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 22.880 đồng/lít.
Dầu Diesel giảm 820 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 26.690 đồng/lít. Dầu maxut 180CST 3.5S giảm 1.160 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 18.810 đồng/kg.
Giá xăng, dầu thay đổi như sau:
Mặt hàng
Giá mới
Thay đổi
Xăng RON 95-III
22.880
-160
Xăng E5 RON 92
21.830
-100
Dầu diesel
26.690
-820
Dầu mazut
18.810
-1.160
Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục không chi sử dụng nhưng quyết định trích lập quỹ. Cụ thể trích quỹ dầu mazut, dầu diesel 400 đồng/lít.
Như vậy, giá dầu trong nước đã đồng loạt giảm 5 phiên liên tiếp, giá xăng giảm 2 phiên liên tiếp. Hiện mặt bằng giá xăng dầu của Việt Nam đang ở mức thấp hơn so với các quốc gia có chung đường biên giới.
Theo Bộ Công Thương, giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 23/4/2026 vẫn cao hơn nhiều so với Việt Nam.
Về giá xăng: giá xăng tại Thái Lan: 34.755 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 32.560 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 45.330 VNĐ/lít; Trung Quốc: 34.406 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 22.880 VNĐ/lít.
Về giá dầu: Thái Lan: 34.141 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 37.494 VNĐ/lít; Lào: 54.027 VNĐ/lít; Trung Quốc: 31.313 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 26.697 VNĐ/lít.
Như vậy, giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.
Trong tuần này, đây là phiên thứ 2, giá xăng dầu trong nước lao dốc mạnh chỉ trong 1 tuần trở lại đây. Trước đó, 16 giờ ngày 21/4, giá bán lẻ xăng dầu trong nước đã giảm mạnh; trong đó xăng E5 RON 92 giảm gần 660 đồng/ lít; xăng RON95 giảm hơn 719 đồng/ lít; dầu diesel 0.05S giảm mạnh 3.185 đồng/ lít và dầu mazut 180CST 3.5S giảm 701 đồng/ kg.
Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, thị trường xăng dầu thế giới 2 ngày qua vẫn chịu tác động từ xung đột Xung Đông, khi các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran chưa có tiến triển, căng thẳng gia tăng tại eo biển Hormuz.
Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới xu hướng tăng, giảm tùy mặt hàng. Cụ thể, giá thành phẩm xăng RON 95 tăng 0,5%, dầu diesel giảm 3,8% và mazut 3,7%.
