Giá xăng dầu ngày 21/4/2026: Dầu diesel giảm hơn 3.000 đồng/lít, giá xăng xuống 23.040 đồng/lít
GĐXH - Từ 16h ngày 21/4/2026, giá xăng dầu trong nước đồng loạt giảm từ 660-3.190 đồng/lít.
Theo điều chỉnh của Liên bộ Công Thương - Tài chính, giá xăng dầu trong nước tiếp tục giảm. Cụ thể, xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) giảm 720 đồng, xuống 23.040 đồng/lít. Tương tự, E5 RON 92 hạ 660 đồng, có giá mới 21.930 đồng/lít.
Các mặt hàng dầu giảm từ 700-3.190 đồng/lít tùy loại so với kỳ điều hành trước. Dầu diesel giảm mạnh 3.190 đồng/lít còn 27.850 đồng/lít, dầu mazut giảm 700 đồng/lít về 19.630 đồng/kg.
Tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Cụ thể, trích quỹ xăng 200-400 đồng/lít; dầu mazut, dầu diesel trích quỹ 600 đồng/lít. Như vậy, giá dầu trong nước đã đồng loạt giảm mạnh 4 phiên liên tiếp, giá xăng quay đầu giảm sau phiên tăng nhẹ. Hiện mặt bằng giá xăng dầu của Việt Nam đang ở mức trung bình và thấp hơn so với các quốc gia có chung đường biên giới.
Giá xăng, dầu thay đổi như sau:
Mặt hàng
Giá mới
Thay đổi
Xăng RON 95-III
23.040
-720
Xăng E5 RON 92
21.930
-660
Dầu diesel
27.850
-3.190
Dầu mazut
19.630
-700
Từ cuối tháng 2, giá xăng dầu trong nước trải qua 17 kỳ điều hành, trong đó RON 95-III tăng 9 lần, giảm 6 lần và giữ nguyên 2 lần. Tương tự, dầu diesel tăng 8 lần, giảm 7 lần và 2 kỳ ổn định giá. Hiện mỗi lít xăng RON 95-III đắt hơn gần 2.900 đồng, còn dầu diesel cao hơn khoảng 8.600 đồng so với cuối tháng 2 - thời điểm xung đột Trung Đông bùng phát.
Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: kỳ vọng về cuộc đàm phán hòa bình tiếp theo giữa Mỹ và Iran, Mỹ và Iran đưa ra những tuyên bố trái chiều về eo biển Hormuz; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn diễn ra… Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua tăng, giảm tùy từng mặt hàng, nhưng xu hướng giảm là chủ yếu.
Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 16/4/2026 và kỳ điều hành ngày 21/4/2026 là: 120,580 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 5,524 USD/thùng, tương đương giảm 4,38%); 124,970 USD/thùng xăng RON95 (giảm 6,844 USD/thùng, tương đương giảm 5,19%); 152,260 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 20,612 USD/thùng, tương đương giảm 11,92%); 632,510 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 18,940 USD/tấn, tương đương giảm 2,91%).
Giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có xu hướng giảm, dẫn đến giá cơ sở mặt hàng dầu diesel 0,05S kỳ này giảm 10,26% so với kỳ trước liền kề, vượt ngưỡng giảm 10% quy định tại Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 19/3/2026 của Chính phủ, do đó, thực hiện điều hành giá xăng dầu hôm nay, thứ Ba, ngày 21/4/2026.
