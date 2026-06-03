Đi siêu thị, đi chợ mua ít đồ vẫn hết tiền triệu: Nhiều gia đình bắt đầu thay đổi cách mua thực phẩm mùa nắng nóng

Những ngày gần đây, câu chuyện "đi siêu thị, đi chợ thấy tiền đi nhanh hơn trước" đang được nhiều người nội trợ chia sẻ trên các hội nhóm tiêu dùng. Không ít người cho biết dù đã chủ động mua ít hơn, hạn chế đồ không cần thiết nhưng hóa đơn thực phẩm vẫn tăng đáng kể.

Theo khảo sát tại một số siêu thị ở Hà Nội, các mặt hàng phục vụ mùa nóng như trái cây, nước giải nhiệt, rau xanh và thực phẩm tươi sống đang có sức mua tăng mạnh. Trong khi đó, nhiều gia đình cũng bắt đầu ưu tiên những món dễ ăn, dễ chế biến và hạn chế tích trữ quá nhiều như trước.

Thay đổi cách đi chợ- chỉ mua đồ ăn vài ngày mà đã gần hết triệu

Chị Nguyễn Thu Hằng (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết gần đây mỗi lần đi siêu thị chị đều phải tính toán rất kỹ từ trước.

"Trước đây mua đầy xe hàng mới lo tốn tiền. Giờ chỉ mua vài túi đồ cơ bản như thịt, rau, trái cây, sữa chua là hóa đơn đã lên rất nhanh", chị Hằng cho biết.

Theo chị Hằng, mùa nóng khiến nhu cầu mua trái cây, nước uống và thực phẩm thanh mát tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, đây cũng là nhóm hàng có giá biến động khá nhanh theo thời tiết.

Khảo sát thị trường cho thấy dưa hấu hiện dao động từ 10.000 – 25.000 đồng/kg, cam từ 25.000 – 40.000 đồng/kg tùy loại, trong khi nhiều loại rau xanh tăng nhẹ so với đầu tháng do thời tiết nắng nóng kéo dài.

Nhiều gia đình thay đổi cách mua sắm, chọn mua thực phẩm thiết yếu theo chương trình khuyến mại để tiết kiệm túi tiền cho gia đình.

Không chỉ cắt giảm chi tiêu, nhiều gia đình hiện còn thay đổi cách mua thực phẩm để tránh lãng phí và giảm áp lực tài chính.

Nếu trước đây nhiều người có thói quen mua tích trữ cho cả tuần thì hiện nay xu hướng mua vừa đủ dùng trong vài ngày đang phổ biến hơn.

Chị Phạm Thị Lan (Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ: "Giờ tôi mua ít nhưng mua thường xuyên hơn. Trời nóng đồ ăn nhanh hỏng, mua nhiều vừa tốn tiền, vừa dễ bỏ phí".

Bên cạnh đó, nhiều phụ nữ trung niên cũng bắt đầu ưu tiên các món đơn giản, dễ ăn trong mùa hè như canh rau, cá hấp, đậu phụ hay trái cây thay vì các món nhiều dầu mỡ.

Nắng nóng kéo dài, thực phẩm “ăn mát” bắt đầu lên ngôi

Theo ghi nhận tại các chợ dân sinh, nhóm thực phẩm được tìm mua nhiều hiện nay chủ yếu là rau xanh, bí xanh, mướp, rau ngót, nước dừa, sữa chua và các loại trái cây chứa nhiều nước.

Các loại quả được nhiều bà nội trợ lựa chọn ăn giải nhiệt cho mùa nắng nóng.

Tiểu thương tại một chợ dân sinh ở Hà Nội như chợ Cầu Giấy, chợ Nghĩa Tân cho biết sức mua rau xanh và trái cây mùa nóng tăng khá rõ so với tháng trước, đặc biệt vào cuối tuần.

Trong khi đó, trên các hội nhóm nội trợ, những chủ đề như "ăn gì mùa nóng", "mâm cơm tiết kiệm", "thực phẩm giải nhiệt" hay "đi siêu thị dưới 500.000 đồng" hiện thu hút lượng tương tác lớn.

Chị Nguyễn Thị Hà, bán hàng tại siêu thị Coopmark phố Khuất Duy Tiến chia sẻ: "Tâm lý tiêu dùng hiện nay không còn là mua thật nhiều mà chuyển sang ưu tiên sự tối giản, sự hợp lý, dễ dùng và phù hợp sức khỏe. Đáng chú ý, trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng lên, nhiều gia đình hiện cũng chú ý hơn tới việc cân đối giữa dinh dưỡng và ngân sách hàng tháng".

Xu hướng "ăn đơn giản, sống nhẹ chi phí" vì thế đang xuất hiện rõ hơn ở nhóm gia đình thành thị, đặc biệt là phụ nữ trung niên – những người trực tiếp quản lý chi tiêu trong gia đình.



