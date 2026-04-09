Chiều 9/4 giá xăng dầu tiếp tục giảm mạnh, dầu diesel hạ gần 10.000 đồng/lít

Bộ Công Thương: Chính thức ban hành Thông tư về tạm ứng Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ ngân sách GĐXH - Mới đây, Bộ Công Thương đã ban hành thông tư về tạm ứng quỹ bình ổn giá xăng dầu từ ngân sách nhà nước nhằm ổn định giá nhiên liệu trong bối cảnh hiện tại.

Từ 15h30 ngày 9/4, liên Bộ Công Thương - Bộ Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu. Theo đó, giá các loại xăng, dầu cùng giảm 1.660-9.880 đồng/lít, kg tùy loại so với kỳ điều hành trước.

Cụ thể, giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) giảm 2.990 đồng, còn 23.540 đồng một lít. Tương tự, E5 RON 92 hạ 2.390 đồng, có giá mới 22.340 đồng. Các mặt hàng dầu cũng giảm mạnh, mỗi lít diesel và mazut có giá mới lần lượt 32.960 đồng và 22.610 đồng.

Bảng giá xăng, dầu ngày 9/4 thay đổi như sau:

Mặt hàng Giá mới Thay đổi Xăng RON 95-III 23.540 - 2.990 Xăng E5 RON 92 22.340 - 2.390 Dầu diesel 32.960 - 9.880 Dầu mazut 22.610 - 1.660

Chiều 9/4, giá xăng dầu trong nước tiếp tục giảm mạnh.

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ cho trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu, cụ thể diesel 1.000 đồng, xăng và mazut 800 đồng một lít, kg. Như vậy, giá xăng dầu trong nước đã đồng loạt giảm mạnh 2 phiên liên tiếp. Từ đầu năm đến nay, giá xăng RON 95 có 12 lần tăng, 9 lần giảm, 2 lần giữ nguyên.

Hiện mặt bằng giá xăng dầu của Việt Nam đang ở mức trung bình và thấp hơn so với các quốc gia có chung đường biên giới.

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.

Xung đột Trung Đông tiếp tục leo thang từ cuối tháng 2 gây hệ lụy lớn đến nguồn cung xăng dầu, khí toàn cầu. Quy mô và mức độ ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng này vượt cú sốc dầu mỏ của thập niên 1970 - từng làm đảo lộn nền kinh tế, thị trường năng lượng.

Diễn biến này kéo theo thị trường năng lượng trong nước biến động mạnh. Từ cuối tháng 2 đến nay, giá bán lẻ xăng dầu trong nước có 14 kỳ điều hành, có thời điểm giá xăng RON 95 gần chạm ngưỡng 40.000 đồng, dầu diesel 45.000 đồng một lít.

Tại họp báo Chính phủ cuối tuần trước, Thứ trưởng Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, hai nhà máy lọc dầu trong nước là Dung Quất và Nghi Sơn đảm bảo đủ nguyên liệu để sản xuất đến hết tháng 4. Trong tháng 3, các thương nhân đầu mối cũng nhập khẩu 3,2 triệu m3 xăng dầu. Cùng với hàng tồn kho hiện tại (2,6-2,8 triệu m3), nguồn cung xăng dầu trong nước có thể đảm bảo cho sản xuất và tiêu dùng hết tháng này, theo Thứ trưởng.

Về nguồn cung xăng dầu, ngày 6/4, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã có văn bản gửi các thương nhân đầu mối, phân phối xăng dầu về việc bảo đảm nguồn cung cho hệ thống phân phối trong tháng 4 và các tháng tiếp theo.

Cơ quan này yêu cầu các thương nhân đầu mối thực hiện nghiêm, đầy đủ tổng nguồn xăng dầu tối thiểu năm đã được phân giao (cả về số lượng, chủng loại) và kế hoạch thực hiện tổng nguồn hàng quý đã đăng ký.

Đồng thời, chủ động dự báo tình hình, xây dựng kế hoạch ứng phó và đa dạng hóa nguồn cung xăng dầu (cả nguồn trong nước và nhập khẩu); thực hiện nghiêm túc việc dự trữ xăng dầu theo quy định, bảo đảm cung cấp đầy đủ xăng dầu cho thị trường trong nước trong mọi tình huống.